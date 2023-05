Wall Street : au rebond après l'emploi et Apple

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en assez nette hausse pour cette dernière séance de la semaine. Le retour au calme (précaire ?) du côté des banques régionales américaines et un rapport de l'emploi beaucoup plus solide que prévu malgré le ralentissement en cours de l'économie soutiennent la tendance. Sans oublier Apple, dont la publication a agréablement surpris hier soir.

Selon le rapport mensuel gouvernemental, la première économie mondiale a créé 253.000 emplois non-agricoles en avril, contre une lecture révisée de 236.000 à 165.000 pour le mois précédent. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,5% en avril, après avoir progressé de 0,3% en mars, ce qui porte sa progression sur un an à 4,4%. Le taux de chômage recule de 0,1 point à 3,4% de la population active. Le consensus de place était situé à 185.000 créations de postes non-agricoles, avec un taux de chômage à 3,6% et un salaire horaire moyen qui était attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre.

Bien qu'en retrait ce vendredi, les inquiétudes dans le secteur bancaire font espérer à certains acteurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin alors que la Fed a encore rehaussé ses taux de 25 points de base mercredi soir. Les marchés prévoient désormais que la Banque centrale optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. Pour certains observateurs, les investisseurs s'inquiètent trop d'un potentiel effondrement du système bancaire. "La récente vente des actions des banques régionales est exagérée car l'évolution des prix est déconnectée des fondamentaux", écrit Brandon King, analyste chez Truist Securities.

Du côté des entreprises, Apple est venu apporter un certain soulagement hier soir en dévoilant des comptes meilleurs que prévu grâce notamment à de solides ventes d'iPhones. Seules quelques sociétés de second rang sont sur le pont ce vendredi.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte enfin avec un baril de Brent (+2,8%) qui se négocie autour des 74,5$ à Londres (contrat échéance juillet). Sur le marché des devises, l'indice dollar avance de 0,5%, à 101,5 pts, tandis que l'euro retombe de 0,30% face au billet vert, à 1,098$. Enfin, le Bitcoin est assez stable à 29.140$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Apple résiste à la baisse du marché des Smartphones ! Dernier Gafam à publier ses comptes trimestriels, le groupe de Cupertino a agréablement surpris en annonçant un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché, les ventes d'iPhones ayant progressé malgré le ralentissement économique mondial. La firme à la pomme a dégagé sur les trois premiers mois de l'année, soit son deuxième trimestre fiscal, un profit de 24 milliards de dollars soit 1,52 dollar par titre, stable sur un an. Le consensus tablait sur un bpa de 1,43$. Les revenus ont reculé de 2,5% à 94,84 Mds$ mais ressortent supérieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient une baisse de 4,4%. La marge brute s'est élevée à 41,98 Mds$ (-1,4%), contre 40,98 Mds$ de consensus.

Les ventes d'iPhones ont progressé de 1,5%, pour atteindre 51,3 milliards de dollars, alors même que les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 13% de janvier à mars, selon le cabinet d'études Canalys, dont les données ont montré qu'Apple a gagné des parts de marché face aux téléphones Android. Apple a déclaré avoir établi des records de ventes dans plusieurs pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. "Nous déployons des efforts sur un certain nombre de ces marchés et voyons vraiment, en particulier compte tenu de notre faible part et de la dynamique de la démographie, une excellente opportunité pour nous sur ces marchés", a déclaré Tim Cook aux investisseurs lors de la conférence de présentation.

L'Inde semble notamment être le nouvel eldorado d'Apple. La société a récemment ouvert ses deux premiers magasins de détail dans le pays, à Mumbai et à Delhi, et bien qu'Apple ne divulgue pas ses revenus pour le pays, le dirigeant a déclaré qu'elle avait établi un record trimestriel et que la croissance en pourcentage était à deux chiffres et très forte d'une année sur l'autre. "Il y a beaucoup de gens qui entrent dans la classe moyenne, et j'ai vraiment le sentiment que l'Inde est à un point de basculement, et c'est formidable d'être là". Pour Apple, vendre un iPhone sur un marché émergent représente plus que la vente d'un seul appareil - cela représente la possibilité de rendre les consommateurs accros aux appareils et services Apple au fil du temps.

Les revenus tirés de l'iPad ont reculé de 13% à 6,67 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, alors que ceux de la division Mac ont chuté de 31% à 7,17 milliards de dollars, contre 7,7 Mds$ de consensus. Les recettes de la branche 'maison, vêtements et accessoires', qui comprend les AirPods, l'Apple Watch et le décodeur TV ont diminué de moins de 1% à 8,76 milliards de dollars, contre 8,5 Mds$ de consensus. Enfin, celles des activités de services, qui comprennent iCloud, Apple Music, l'App Store et le service de streaming TV+, ont atteint 20,91 milliards de dollars, manquant des estimations de 21,1 Mds$, malgré une hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente. Apple a précisé que ses revenus sur le trimestre en cours diminueront à un rythme similaire à celui du dernier trimestre, ce qui suggère une baisse d'environ 3%. La société a également déclaré qu'elle continuerait à subir un impact négatif des taux de change. Le groupe californien a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le versement d'un dividende de 0,24 dollar par action alors qu'un nouveau plan de rachat de titres de 90 Mds$ va être mis en place.

* LYFT. Le groupe de VTC s'attend à ce que ses marges du deuxième trimestre soient affectées par des réductions de prix visant à augmenter le nombre d'utilisateurs et à concurrencer son rival Uber, qui a une plus grande présence mondiale et des sources de revenus diversifiées.

* Tesla a livré 75.842 véhicules électriques fabriqués en Chine en avril, soit une baisse de 14,7% par rapport à mars, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi. Ce chiffre représente toutefois un énorme bond par rapport à l'année précédente, lorsque la ville de Shangaï - où Tesla possède une usine - était soumise aux restrictions liées au Covid-19.

* AMC a publié un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, grâce à une série de films à succès, dont "Ant-Man", qui a attiré davantage de spectateurs dans les salles de cinéma.

* Pacwest, Western Alliance, Comerica, Zion rebondissent. La Maison Blanche a promis de surveiller les pressions exercées par les ventes à découvert sur les banques en bonne santé, tandis que les autorités fédérales et des Etats américains sont en train d'évaluer si des "manipulations de marché" sont à l'origine de la récente volatilité des actions du secteur, a dit à 'Reuetrs' une source au fait de la question. L'American Bankers Association, une association professionnelle du secteur bancaire, a demandé aux régulateurs fédéraux d'enquêter sur une série de ventes à découvert d'actions des banques, selon elle, "déconnectées des réalités financières sous-jacentes".

* Coinbase bondit avant-Bourse à Wall Street, la principale plate-forme américaine d'échange de cryptomonnaies ayant dévoilé des comptes meilleurs que prévu au premier trimestre grâce à la baisse de ses coûts et à la diversification de ses sources de revenus. La firme a essuyé une perte par action de 0,34$ contre un déficit de 1,98$ un an plus tôt et un consensus logé à 1,35$. Les revenus ont reculé de 34% à 772,5 M$, contre 654 M$ de consensus. "Il s'agit du quatrième cycle crypto que Coinbase a traversé et nous sommes sortis plus forts après chacun", a déclaré le DG de Coinbase, Brian Armstrong, dans un communiqué envoyé à CoinDesk. "Nous avons réorienté l'activité pour fonctionner plus efficacement dans ce marché baissier, entraînant un Ebitda ajusté positif au premier trimestre". Les volumes de transactions ont diminué de plus de moitié pour atteindre 145 millions de dollars, tandis que les volumes de transactions de détail, qui ont contribué à faire de Coinbase un groupe connu en 2021, ont chuté de 72%.

* Bumble. Le chiffre d'affaires trimestriel de l'application de rencontres, propriétaire de Badoo, a battu jeudi les estimations du marché, porté par les dépenses élevées des utilisateurs et un nombre d'abonnés en forte hausse malgré les craintes de récession.

* DOORDASH a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes de chiffre d'affaires trimestriels en raison d'une augmentation des commandes de nourriture en dépit de la forte inflation.

* Expedia. Le groupe américain d'agences de voyages a battu les estimations pour son chiffre d'affaires trimestriel grâce à un nombre record de réservations d'hébergement, alors que les voyages reviennent en milieu urbain et que la demande de tourisme international se rapproche des niveaux pré-pandémiques.

* Warner Bros.Discovery perd plus de 6% dans les échanges avant Bourse à New York. La firme a essuyé une grosse perte trimestrielle alors même que son activité DTC, ou streaming, a réalisé un bénéfice pour la toute première fois et devrait être rentable en 2023, soit un an plus tôt que prévu. Le conglomérat américain spécialisé dans les médias et divertissements a essuyé un déficit net de 1,1 milliard de dollars soit 44 cents par titre (-4 cents de consensus), pour un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. L'Ebitda ajusté a atteint 2,6 Mds$ contre 2,75 Mds$ de consensus. La société a terminé le trimestre avec 97,6 millions d'abonnés streaming, en hausse de 1,6 million par rapport aux trois mois précédents. Lourdement endetté, Warner Bros.Discovery tente de restaurer son bilan en réduisant ses dépenses, notamment en licenciant des milliers d'employés.