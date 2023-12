Wall Street au plus haut de l'année avant l'inflation et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street a retrouvé ses meilleurs niveaux de l'année lundi, alors que la semaine sera animée du point de vue économique et monétaire. Le S&P 500 avance de 0,39% à 4.622 pts, tandis que le Dow Jones gagne 0,43% à 36.404 pts. Le Nasdaq prend de son côté 0,43% à 14.432 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide encore à 72$. L'once d'or fléchit à 1.981$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,76$, le 10 ans à 4,27% et le 30 ans à 4,35%.

Les opérateurs suivront mardi l'indice des prix à la consommation du mois de novembre (14h30, consensus FactSet stable en comparaison du mois antérieur et +3,1% sur un an, +0,3% et +4% hors alimentaire et énergie ; salaire horaire moyen attendu à +0,3% en comparaison du mois précédent et +4% sur un an). La balance budgétaire de novembre sera dévoilée mardi soir à 20 heures (-214 milliards de dollars de consensus FactSet).

La réunion monétaire (FOMC) de la Fed débute aussi mardi. Le communiqué monétaire de la Fed sera ainsi dévoilé mercredi à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30... La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 42% environ) ou le 1er mai 2024...

Mercredi également, seront dévoilés l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Jeudi, la journée sera marquée par les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes de détail, des prix à l'import et à l'export, ainsi que des stocks et ventes des entreprises.

Enfin, vendredi, journée des "Quatre Sorcières" (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street cette semaine, Oracle et Caseys General Stores publient leurs résultats financiers trimestriels après bourse. Johnson Controls annoncera ses résultats avant bourse mardi. Adobe et Nordson Corporation dévoilent leurs résultats mercredi soir. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annonceront leurs comptes jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi...

Les valeurs

Cigna (+16,7%), l'assureur maladie américain a mis un terme à sa tentative de rachat du rival Humana (-1%), les deux groupes n'étant pas parvenus à s'entendre sur un prix, ont déclaré à l'agence Reuters deux sources proches du dossier... La firme a par ailleurs annoncé son intention de racheter pour 10 milliards de dollars de ses propres actions. Un rapprochement entre les deux groupes aurait créé un géant sectoriel, mais aurait aussi suscité une surveillance antitrust féroce, selon Reuters. Les négociations ont pris fin "car les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur le prix", ont indiqué deux sources de Reuters, sans exclure toutefois un rapprochement ultérieur. Cigna a annoncé dimanche son intention de procéder à 10 milliards de dollars supplémentaires de rachats d'actions, portant le total des rachats à 11,3 milliards de dollars. Le management juge les actions Cigna "considérablement sous-évaluées".

David Cordani, président-directeur général de Cigna, précise également que la société envisagerait des acquisitions ciblées alignées sur sa stratégie ainsi que des cessions "augmentant la valeur". Le groupe étudierait notamment la vente de son activité Medicare Advantage, qui gère l'assurance maladie gouvernementale pour les personnes âgées de 65 ans et plus, d'après les sources de Reuters.

Macy's (+19,4%), la chaîne américaine de grands magasins a reçu une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars de la part de l'investisseur immobilier Arkhouse Management et du gestionnaire d'actifs Brigade Capital Management, a déclaré dimanche à Yahoo Finance une source proche du dossier. L'offre valoriserait Macy's à environ 21$ par action et aurait été soumise le 1er décembre. Le conseil d'administration de la société réfléchirait actuellement à la proposition. Le Wall Street Journal a lui aussi rapporté hier des informations sur l'offre plus tôt dimanche. Le prix de l'offre représenterait une prime de 32% par rapport au cours de clôture de Macy's le 30 novembre. D'après le WSJ, Arkhouse et Brigade jugent donc Macy's sous-valorisé et auraient même signalé qu'ils étaient disposés à relever leur offre sous réserve d'audits. Les investisseurs ont transmis une lettre d'une banque d'investissement montrant qu'ils avaient la capacité de lever les fonds nécessaires pour boucler la transaction éventuelle.

Occidental Petroleum (+1%) va s'offrir le producteur d'énergie CrownRock dans le cadre d'une transaction en numéraire et actions évaluée à 12 milliards de dollars. Occidental entend ainsi augmenter ses permis dans le Bassin Permien. Le groupe de Houston Occidental va financer l'opération avec 9,1 milliards de dollars de nouvelle dette et l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars de titres. Le groupe prendra en charge 1,2 milliard de dollars de dette existante de CrownRock. La finalisation de l'opération est attendue au premier trimestre 2024. Elle serait immédiatement relutive en termes de flux de trésorerie disponible. L'accord donnerait à Occidental, producteur soutenu par Berkshire Hathaway et Warren Buffett, plus de 94.000 acres nets dans le bassin de Midland au Texas.

Nvidia (-1,8%) envisage d'établir une base au Vietnam pour développer l'industrie des semi-conducteurs du pays, selon Reuters, qui évoque des déclarations du gouvernement vietnamien ainsi que celles du management du groupe. Le directeur général du groupe américain, Jensen Huang, a affirmé que Nvidia allait développer sa collaboration avec les plus grandes entreprises technologiques du Vietnam et aider le pays à former des talents pour développer l'IA et l'infrastructure numérique. Nvidia a investi déjà 250 millions de dollars au Vietnam. Le groupe s'est associé à des entreprises technologiques locales pour déployer l'IA dans les secteurs du cloud, de l'automobile et de la santé, ajoute Reuters, évoquant un document publié par la Maison Blanche en septembre. "Le Vietnam est déjà notre partenaire car nous avons des millions de clients ici", a affirmé pour sa part Jensen Huang lors d'un événement à Hanoï. "Le Vietnam et Nvidia approfondiront leur relation, Viettel, FPT, Vingroup et VNG étant les partenaires avec lesquels Nvidia cherche à élargir son partenariat", a ajouté Huang.

Les autres 'Magnificent Seven' souffrent aussi en bourse, arbitrés pour des valeurs technologiques de taille moyenne. Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Meta cèdent ainsi entre 1 et 2%...