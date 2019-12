Wall Street : attentisme avant la date-butoir du 15 décembre

(Boursier.com) — La Bourse de New York oscille mardi entre le rouge et le vert, alors que des informations de presse évoquent un possible report par Washington des taxes supplémentaires prévues le 15 décembre sur quelque 160 milliards de dollars de biens chinois importés... Les investisseurs sont en outre attentistes, alors que la Fed a entamé mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, et que la BCE se réunira aussi jeudi. Enfin les élections au Royaume-Uni, jeudi, seront très suivies par les marchés financiers qui aimeraient enfin être fixés sur les modalités du Brexit.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones est presque stable (-0,03%) à 27.902 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,02% à 3.135 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, gagne un petit 0,07% à 8.627 pts.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises, cède 0,16% à 97,49 points, tandis que l'euro gagne 0,28% à 1,1092$. L'indice du dollar a reculé de 0,8% depuis le début du mois, face à la crainte du report d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers un report des nouvelles taxes contre la Chine?

Le principal sujet de préoccupation des marchés reste le dossier commercial, à l'approche de la date-butoir du 15 décembre, à partir de laquelle les Etats-Unis menacent d'imposer une surtaxe de 10% sur environ 160 milliards de dollars de biens chinois importés supplémentaires. Selon des informations publiées mardi sur le site internet du 'Wall Street Journal', l'administration Trump serait toutefois disposée à reporter une nouvelle fois la date de mise en oeuvre de ces taxes (déjà repoussée en août dernier), afin de laisser une chance aux négociations commerciales de se conclure positivement.

Cette nouvelle a donné un peu de baume au coeur des investisseurs, car elle éloigne le risque d'une nouvelle escalade de barrières douanières préjudiciable à la croissance mondiale. Cependant, les marchés aimeraient enfin pouvoir compter sur la conclusion d'un accord, au moins partiel, qui permettrait d'enterrer la hache de guerre entre les deux puissances économiques mondiales.

Incertitudes sur la date d'un accord entre Washington et Pékin

Or, les informations restent contradictoires sur l'état d'avancement des pourparlers : selon le quotidien chinois 'South China Morning' de mardi, "il est de plus en plus improbable qu'un accord commercial Etats-Unis-Chine soit complété cette semaine".

Un autre sujet qui pourrait faire dérailler les discussion : après la loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong (qui avait suscité la colère de Pékin), le Congrès américain travaille à l'élaboration d'une nouvelle loi, qui interdirait d'utiliser des fonds fédéraux américains pour acheter des autobus et des wagons de chemin de fer chinois. Une telle mesure évincerait les groupes chinois de nombreux appels d'offre dans les transports aux Etats-Unis.

Les marchés prêtent en revanche peu d'attention au psychodrame politique entourant la procédure de destitution contre Donald Trump. Les démocrates ont présenté mardi les charges qui pèsent contre le président américain. Deux d'entre elles ont été retenues, à savoir "abus de pouvoir" et "entrave à la bonne marche du Congrès". La Chambre des Représentants doit se prononcer avant Noël, avant un probable procès au Sénat début 2020, en sachant qu'il est peu probable que le Sénat, à majorité républicaine, se prononce en faveur d'un "impeachment" du président américain.

La Fed devrait maintenir le statu quo sur ses taux directeurs mercredi

Les marchés obligataires sont calmes dans l'attente de la décision de la Fed mercredi, qui ne devrait pas modifier ses taux directeurs. Les cours des obligations refluent légèrement mardi, entraînant une petite tension sur les taux (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans regagne ainsi 2 point de base à 1,84%, proche de ses plus hauts depuis plus de 3 semaines.

Aux Etats-Unis, l'outil FedWatch du CME Group, qui reflète l'évolution des contrats à terme sur les "fed funds", estimait ce mardi à 97,8% la probabilité d'un statu quo sur ce taux directeur, actuellement fixé à 1,5%-1,75%. Après avoir abaissé ce taux trois fois depuis le mois de juillet pour faire face au ralentissement conjoncturel, la Fed a signalé ces dernières semaines son intention de marquer une pause, estimant que l'économie américaine restait sur la voie d'une croissance modérée malgré les risques, liés notamment aux tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Le pétrole dans l'attente, malgré le nouvel accord Opep+

Le pétrole évolue peu, malgré l'annonce vendredi par l'Opep+ d'une réduction supplémentaire de production de 500.000 barils par jour jusqu'en mars 2020. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) gagne 0,25% à 59,17$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier), tandis que le Brent de la mer du Nord avance de 0,05% à 64,28$ pour le contrat à terme de février. Les cours sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois, et le WTI a grimpé d'environ 30% depuis le début de l'année.

Le cartel de l'Opep et ses alliés (dont la Russie) feront le point début mars, pour savoir s'ils reconduisent ou non ces mesure destinées à soutenir les cours de l'or noir. L'Arabie saoudite et la Russie effectueront l'essentiel de l'effort de cette tranche supplémentaire de maîtrise de la production.

Sur le plan macro-économique, la productivité non-agricole a reculé aux Etats-Unis au 3e trimestre, sur un rythme de 0,2%, contre un consensus de -0,1% et après un déclin de 0,3% sur le trimestre antérieur. Il s'agit de la lecture révisée de la productivité du troisième trimestre. Les coûts unitaires du travail, quant à eux, ont augmenté sur un rythme de 2,5%, contre +3,4% de consensus.

VALEURS A SUIVRE

AutoZone (+7%) grimpe à Wall Street. Les profits du géant américain des pièces et accessoires automobiles de rechange ont dépassé les attentes. Sur le premier trimestre, la croissance atteint 3,4% à comparable pour un bénéfice par action de 14,30$.

Morgan Stanley (+0,3%). La Commission des sanctions du gendarme français des marchés financiers, l'AMF, a infligé une amende de 20 millions d'euros à la banque d'affaires américaine pour manipulation du cours d'obligations souveraines et d'un contrat à terme sur obligations souveraines.

Amazon (-0,5%) a décroché les droits de diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022 en Allemagne. Par ailleurs, le groupe dirigé par Jeff Bezos, privé en octobre d'un méga-contrat avec le Pentagone, baptisé "JEDI", a attaqué en justice et accuse nommément le président américain Donald Trump d'avoir fait pression pour l'écarter au profit de son rival Microsoft (stable). Selon un document judiciaire publié lundi, Amazon stipule que Donald Trump a "mené de manière répétée des attaques publiques et en coulisses" pour qu'Amazon n'obtienne pas le contrat JEDI, ajoutant que son inimitié envers Jeff Bezos, "perçu comme un ennemi politique", a joué un rôle conséquent dans la décision du Pentagone

Netflix (-2,4%), leader de la vidéo en streaming menacé par une concurrence grandissante (Disney, Apple...), souffre ce jour d'une dégradation de la firme Needham, qui anticipe des pertes d'abonnés aux USA en 2020 pour le service.

Apple (+0,8%) se dit préoccupé. Le groupe californien à la pomme craint que deux de ses anciens employés chinois accusés d'avoir subtilisé des données secrètes ne prennent la fuite afin d'échapper à leur procès.

Boeing (-0,47%) a engrangé ses premières commandes de B-737 Max depuis que la flotte de cet l'appareil est clouée au sol, en mars dernier, après deux catastrophes aériennes qui ont tué 346 personnes. Selon les chiffres de vente de novembre, publiés mardi, le constructeur aéronautique américain a reçu 30 commandes pour cet appareil, à la suite du salon aéronautique de Dubai. L'un des acheteurs est la compagnie turque SunExpress (10 appareils) tandis que l'acquéreur des 20 autres n'a pas été identifié.