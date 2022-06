Wall Street : attendue en nette progression

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street devrait rebondir en ce début de semaine. La poursuite de l'assouplissement des restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de Covid en Chine ainsi qu'une information du 'Wall Street Journal' indiquant que les régulateurs chinois étaient sur le point d'assouplir les restrictions sur le géant du covoiturage Didi Global et deux autres entreprises technologiques cotées aux États-Unis sont bien perçus par les opérateurs même si les inquiétudes liées à l'inflation et à la hausse des taux sont loin d'avoir disparu.

Le rapport mensuel de l'emploi publié vendredi par le département du Travail a montré que l'économie américaine avait créé en mai plus d'emplois que prévu (390.000 contre 325.000 attendus), tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6%, ce qui témoigne de la robustesse du marché du travail et pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à accélérer la remontée de ses taux d'intérêt. Aux Etats-Unis, les marchés anticipent des hausses de taux d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année. Les économistes de Goldman Sachs estiment néanmoins que la Fed pourrait être en mesure de mettre en oeuvre son plan agressif de hausse des taux sans faire basculer le pays dans la récession.

L'agenda économique du jour aux Etats-Unis est vide alors que le point d'orgue des prochains jours est prévu vendredi avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai. "La publication de l'emploi a confirmé aux investisseurs que la reprise se poursuit pleinement", affirme Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille chez Commonwealth Financial Network. "Le revers de la médaille, cependant, est que l'inflation continuera d'être un problème en raison de la forte demande des consommateurs, des pressions salariales et de la hausse des prix des matières premières".

Sur les marchés obligataires américains, les taux souverains se tendent à nouveau en ce début de semaine face à une Fed plus "faucon", et qui a en outre entamé le 1er juin la réduction de son bilan. Le rendement du T-Bond à 10 ans progresse de 2,7 points de base à 2,957%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans évolue à 2,683% (+2,1 pts).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar redonne 0,2% à 101,9 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,2% à 1,074$. L'or, est stable à 1.851$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex. Le bitcoin rebondit nettement au-dessus des 30.000$, pointant à 31.407$, en hausse de 5,5% sur 24h sur Coindesk.

Le pétrole grimpe encore, soutenu par la nette hausse des prix des livraisons de brut de l'Arabie saoudite vers l'Asie pour le mois de juillet et la crainte d'une offre insuffisante malgré la décision de l'Opep+ d'augmenter sa production mensuelle de 648.000 barils par jour en juillet et en août. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) avance de 0,5% à 119,5$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août grimpe de 0,5% à 120,3$ sur l'ICE. Les cours du brut viennent d'inscrire leur 6e semaine de hausse consécutive, également dopés par les perturbations liées à la guerre en Ukraine.