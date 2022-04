Wall Street : après Twitter, les GAFAM à l'honneur

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de confirmer son rebond de fin de séance ce mardi. La tendance reste malgré tout fragile sur fond de durcissement monétaire à venir de part et d'autre de l'Atlantique pour faire face à l'envolée de l'inflation, de propagation de la pandémie de coronavirus en Chine ou encore de guerre en Ukraine. Les futures sur les trois grands indices américains pointent d'ailleurs dans le rouge en matinée en Europe. Quant au VIX, le fameux 'indice de la peur' qui mesure la volatilité du marché, il reprend 1,2 point à 27,3.

Si Twitter a donné un coup de boost au marché après l'annonce de son rachat par Elon Musk, les grands noms de la tech US vont devoir prendre le relais. Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple et Amazon vont publier leurs comptes trimestriels dans les prochains jours, à commencer par la maison-mère de Google ce soir après la clôture. Au global, ce sont 180 sociétés du S&P500 qui dévoileront leurs résultats du premier trimestre cette semaine.

En Chine, la Banque centrale s'est engagée à soutenir l'économie grâce à un financement ciblé pour les petites entreprises et à une résolution rapide de la répression en cours contre les entreprises technologiques dans la dernière tentative de Pékin pour rassurer les investisseurs inquiets à propos de la croissance. La Banque populaire de Chine "intensifiera le soutien de la politique monétaire prudente à l'économie réelle, en particulier pour les industries et les petites entreprises durement touchées par la pandémie", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle favorisera également un développement sain et stable des marchés financiers et maintiendra des liquidités raisonnablement suffisantes.

Le rebond sur le marché pétrolier a tourné court, les craintes de ralentissement de l'activité en Chine continuant à peser fortement sur les cours des matières premières ce mardi. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin cède 0,8%% dans les échanges électroniques sur le Nymex à 97,8$. L'or remonte pour sa part timidement de 0,2% à 1.902$ l'once à Londres, après trois séances de baisse.

Sur le forex, l'euro perd encore 0,25% face au dollar, à 1,0685$, au plus bas niveau depuis mars 2020. Plus globalement, l'indice du dollar gagne 0,1% pour s'élever à 101,9 points face à un panier de devises de référence, des niveaux inconnus depuis mars 2020. Le billet vert continue à profiter de son statut de valeur refuge ainsi que de la perspective d'un rythme rapide de hausses de taux aux Etats-Unis.

Les valeurs

* Twitter. Elon Musk a réussi son pari ! Après de longues discussions, le patron de Tesla et SpaceX a conclu un accord lundi pour racheter le réseau social Twitter pour près de 44 milliards de dollars, soit un prix de 54,2$ par action, a annoncé Twitter lundi soir, confirmant les rumeurs qui ont circulé toute la journée. Le titre Twitter a bondi de 5,6% pour terminer à 51,88$ à Wall Street en réaction à cette annonce. Alors que l'opération semblait incertaine la semaine dernière, l'homme le plus riche du monde avait fait accélérer le dossier en rencontrant dimanche plusieurs dirigeants du réseau social à l'oiseau bleu, après avoir séduit de nombreux actionnaires du groupe en dévoilant les détails financiers de son offre.

Le milliardaire américain, qui a acquis début avril une participation de 9,1% dans Twitter, a ensuite annoncé le 14 avril son projet d'acquérir 100% des titres, en expliquant que le réseau social, fondé en 2006 par Jack Dorsey entre autres, serait ensuite retiré de la Bourse pour pouvoir relancer sa croissance et devenir une plate-forme dédiée à la liberté d'expression. "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", a ainsi déclaré lundi soir Elon Musk dans un communiqué. Le PDG de Tesla et de SpaceX a évoqué de "nouvelles fonctionnalités" pour le réseau social, sans préciser lesquelles.