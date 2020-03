Wall Street : après la purge, le rebond ?

(Boursier.com) — La volatilité s'annonce une nouvelle fois très élevée à Wall Street où les indices peinent à trouver une direction claire avant l'ouverture. Alors que le Dow Jones a enregistré hier sa pire séance depuis le krack de 1987, les opérateurs continuent à redouter une forte récession au cours des mois à venir avec la multiplication des mesures de confinement à travers le monde pour enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus. Après les mesures prises par les grandes Banques centrales au cours des derniers jours, les investisseurs attendent désormais que les pays du G7, qui ont promis lundi une "réponse mondiale forte" à la pandémie, passent au stade des mesures concrètes et chiffrées. Une réunion par téléphone des ministres des Finances du groupe est prévue en fin de journée.

Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail, ajustées des variations saisonnières, ont reculé de 0,5% en février aux Etats-Unis après une hausse de 0,6% en janvier. Le consensus tablait sur une hausse de 0,2%. Les ventes au détail 'core' affichent de leur côté un repli de 0,4% contre une progression de 0,6% le mois précédent et une hausse de 0,2% attendue. La production industrielle de février et le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en janvier sont également au programme cet après-midi.

Sur le front des valeurs, Boeing et l'ensemble du compartiment aérien seront encore scrutés de près sur fond de crise sans précédent pour l'industrie. Regeneron et Pfizer sont plébiscités avec l'annonce de bonnes nouvelles dans la recherche de traitement contre le Covid-19.

Les valeurs

* Regeneron Pharmaceuticals. Le groupe pharmaceutique a annoncé avoir identifié des centaines d'anticorps susceptibles de contribuer au traitement des patients contaminés par le coronavirus. La biotech, partenaire du laboratoire pharmaceutique français Sanofi compte sélectionner les deux anticorps les plus prometteurs afin de développer un traitement combiné dont il prévoit de lancer la fabrication à grande échelle d'ici mi-avril. Regeneron avait annoncé le mois dernier un partenariat avec le Département de la Santé des Etats-Unis dans le but de développer un traitement contre le nouveau coronavirus, en précisant concentrer ses recherches sur les anticorps monoclonaux.

* Boeing progresse légèrement en pré-séance après s'être encore effondré de 23% hier à Wall Street, au plus bas depuis septembre 2016. Emporté par la nouvelle chute généralisée des marchés, le géant de l'aéronautique a vu sa capitalisation fondre de 60% depuis le début de l'année. L'entreprise souffre depuis de longs mois de l'immobilisation du 737 MAX à la suite de deux accidents mortels, de la date encore inconnue de retour dans les airs de l'appareil, ou encore d'une vague d'annulations de commandes. Une série de vents contraire auxquels est venue s'ajouter la pandémie de coronavirus et son énorme impact sur un secteur qui est sur le point de traverser la plus grave crise de son histoire.

Dans ce contexte, Boeing a demandé aux responsables de la Maison Blanche et du Congrès une aide d'urgence à court terme pour lui-même, ses fournisseurs et les compagnies aériennes afin d'éviter une vague de licenciements massifs. Dans un communiqué, Boeing a confirmé que "des discussions positives et continues se poursuivent avec le gouvernement et les leaders de l'industrie" - y compris au sein de l'administration Trump et du Congrès. "L'accès à court terme aux liquidités publiques et privées sera l'un des moyens les plus importants pour les compagnies aériennes, les aéroports, les fournisseurs et les fabricants de faire la transition vers la reprise... Nous apprécions la façon dont l'administration et le Congrès s'engagent avec tous les éléments de l'industrie aéronautique en cette période difficile".

* Amazon va recruter 100.000 employés pour ses entrepôts et ses livraisons aux Etats-Unis afin de faire face à un bond des commandes en ligne, alors que de nombreux consommateurs se sont tournés vers internet depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

* Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines seront encore une fois suivis de près. Les compagnies aériennes américaines cherchent à obtenir un plan de sauvetage gouvernemental de plus de 50 milliards de dollars, alors que la Maison blanche prépare dans l'urgence un ensemble de mesures budgétaires face à la forte chute de la demande dans le secteur due au coronavirus.

* Pfizer a signé un accord avec l'allemand BioNTech pour développer conjointement un vaccin potentiel contre le coronavirus, ont annoncé les deux entreprises. Les termes financiers de l'accord et les détails relatifs au développement, à la fabrication et à la potentielle commercialisation d'un vaccin seront finalisés dans les prochaines semaines.