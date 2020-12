Wall Street : Apple se distingue, Tesla corrige encore

(Boursier.com) — Wall Street évolue sans tendance claire ce mardi, après une séance volatile hier, avec un biais légèrement haussier pour le Nasdaq qui progresse de 0,24% à 12.773 pts, Apple grimpant de 3% soutenu par ses projets dans la voiture électrique. Le S&P500 recule de 0,15% à 3.689 pts. Le DJ cède 0,36% à 30.107 pts.

L'accord sur un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis semble malgré tout prendre le dessus, au-delà des craintes soulevées par la propagation d'une nouvelle souche du coronavirus partie de Grande-Bretagne. La révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre n'a en revanche eu que peu d'impact sur les indices, alors que les regards sont désormais tournés vers 2021...

ECO ET DEVISES

Après des mois de blocage, le Congrès US a donc approuvé lundi un plan de soutien de près de 900 milliards de dollars destiné à compenser les effets de la pandémie sur l'économie américaine. Ce programme prévoit entre autres des aides directes aux particuliers et une indemnisation supplémentaire pour les demandeurs d'emplois.

Sur le terrain, le troisième trimestre a bel et bien été historique aux Etats-Unis... D'après le rapport gouvernemental, le PIB du troisième trimestre, pour sa lecture finale, a progressé sur un rythme de 33,4% en comparaison du trimestre antérieur, contre +33,1% annoncé auparavant. Ce rebond sans précédent fait toutefois suite à une contraction tout aussi historique au second trimestre puisque la première économie mondiale s'était effondrée de 31,4% sur la période. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre se sont par ailleurs envolées sur un rythme de 41%, après une chute de 33,2% au second trimestre.

Ce sursaut apparaît désormais bien loin, datant de l'été dernier, alors que les Etats-Unis sont désormais confrontés à une nouvelle vague de Covid-19. Les récentes restrictions adoptées dans certains Etats devraient en effet à nouveau fortement peser sur l'activité économique en cette fin d'année...

Signe d'une moindre tension dans les salles de marché, le VIX, l'indice de volatilité du CBOE (l'indice de la peur') recule de plus de 3% à 24,3 points après sa nette remontée lundi. Les cours du brut évoluent en revanche toujours dans le rouge avec un WTI qui cède 1,6% à 47$. Le brent campe sur les 50$.

Sur le front des valeurs, l'actualité se veut (un peu) plus calme à l'approche de Noël... Tesla, qui a rechuté de 6,5% hier pour ses débuts au sein du S&P500, cède encore plus de 4%, alors que le titre du constructeur de voitures électriques a gagné plus de 700% depuis le début d'année. L'arrivée évoquée d'Apple sur le marché de la voiture électrique d'ici 2024 alimente les prises de profits sur le dossier Tesla...

VALEURS A SUIVRE

Apple grimpe de 3%, alors que le groupe à la pomme se fixe pour objectif de produire dès 2024 une voiture de tourisme susceptible d'être équipée de sa propre technologie de batterie électrique, selon Reuters... Au coeur de ce projet baptisé "Titan", qui a avancé par à-coups depuis 2014, figure une technologie innovante susceptible de diminuer "radicalement" le coût des batteries et d'augmenter l'autonomie des véhicules, selon l'une des sources de l'agence. Ce projet a été relancé en 2018 avec le retour d'un ancien d'Apple, Doug Field, qui a travaillé pour Tesla.

Google (-1%) et Facebook (-2,5%) s'unissent face à la justice. Selon une information du 'Wall Street Journal', les deux géants américains de la tech se sont engagés à s'entraider si jamais ils faisaient l'objet d'une enquête sur leur partenariat dans le domaine de la publicité en ligne. Une annonce qui intervient alors que 10 États américains ont déposé plainte contre Google la semaine dernière pour abus de position dominante du moteur de recherche.

Google et Facebook auraient conclu un accord en septembre 2018 dans lequel Facebook s'engageait à ne pas concurrencer les outils de publicité en ligne de Google. En retour, le géant des médias sociaux aurait reçu un "traitement spécial" lorsqu'il les utilisait lui-même, selon le WSJ. Selon la plainte vue par le quotidien financier, Google et Facebook étaient conscients que leur accord pouvait déclencher des enquêtes antitrust et ont discuté de la manière de les traiter. Un porte-parole de Google a déclaré à 'CNBC' que les affirmations faites dans le cadre de la poursuite étaient inexactes. "L'idée que c'était un accord secret est tout simplement fausse. Nous avons rendu public ce partenariat depuis des années". De son côté, un porte-parole de Facebook a affirmé au journal que toute allégation selon laquelle cet accord nuit à la concurrence ou toute suggestion de mauvaise conduite de la part de l'entreprise est sans fondement.

MGM Holdings (-0,6%), le studio de cinéma américain à l'origine de la franchise 'James Bond', pourrait bientôt être vendu. Le groupe californien a fait appel aux banques d'investissement Morgan Stanley et LionTree et a entamé un processus de vente officiel, selon une source du 'Wall Street Journal'. Dix ans après sa sortie de la protection de la loi américaine sur les faillites, la société serait valorisée environ 5,5 milliards de dollars sur la base des actions négociées en privé (dette comprise). MGM espère susciter l'intérêt, au-delà des acteurs traditionnels d'Hollywood, de sociétés internationales de médias, d'acteurs du capital-investissement ou de SPAC (special purpose acquisition companies). Le plus grand actionnaire de MGM, le fonds spéculatif new-yorkais Anchorage Capital Group, a subi ces dernières années des pressions dues à la faiblesse de ses performances et à la défection de ses clients. Son investissement illiquide dans MGM poserait de plus en plus problème.

Alors que le streaming vidéo explose, merci Netflix (-1%), la bibliothèque de titres de MGM en fait une cible très intéressante. Le studio a en effet produit ou distribué divers films et émissions de télévision, notamment la franchise "Rocky", "The Handmaid's Tale" et "Vikings". Il a également conclu des accords de licence pour des films de sa bibliothèque, dont "Le silence des agneaux", "Danses avec les loups", "Rain Man" et "The Terminator". Apple a déjà tenté de mettre la main sur Metro-Goldwyn-Mayer il y a deux ans mais les pourparlers n'étaient pas allés au bout pour des questions de prix. Avec des milliards de cash, la firme à la pomme pourrait retenter sa chance afin de doper le contenu de son 'Apple TV+'.

CONOCOPHILLIPS (-1,5%) a fait une importante découverte de pétrole dans la mer de Norvège, de 76 à 201 millions de barils, a annoncé mardi l'agence publique Norwegian Petroleum Directorate.

United Airlines (-3%) se veut prudent... Alors que le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté lundi par le Congrès américain prévoit notamment 15 milliards de dollars d'aide au secteur aérien, le transporteur a expliqué à ses salariés que tout rappel de personnel résultant de cette aide serait sans doute "temporaire", étant donné que la demande des passagers ne devrait guère changer au cours des prochains mois. "Nous ne nous attendons pas à ce que la demande des consommateurs change beaucoup d'ici la fin du premier trimestre 2021. United a été réaliste quant à ses perspectives tout au long de la crise, et nous avons essayé de vous donner une évaluation honnête à chaque étape. La vérité est que nous ne voyons rien dans les données qui montre une énorme différence dans les réservations au cours des prochains mois. C'est pourquoi nous pensons que le rappel sera temporaire".

Un programme d'aide fédérale de 25 Mds$ avait été adopté en mars par le Congrès pour soutenir l'emploi dans le secteur aérien jusqu'à fin septembre. Il n'avait pas été renouvelé, faute d'accord entre parlementaires sur un plan de relance global... Après l'expiration de ces aides, United Airlines avait été contraint de supprimer plus de 13.000 emplois.

Alaska Airlines (stable) croit en l'avenir du MAX. La société basée à Seattle va acquérir 23 nouveaux 737-9 et porter ainsi le nombre total de MAX en commandes ou en option à 120 unités. Avec cet accord, le cinquième plus grand transporteur américain retrouvera une flotte entièrement composée d'appareils Boeing une fois qu'il aura rendu ses derniers A320 récupérés lors du rachat de Virgin America il y a quatre ans. Comme déjà annoncé, la compagnie va également louer 13 MAX auprès de Air Lease. Ce contrat est une très bonne nouvelle pour Boeing puisqu'il s'agit de la première commande américaine de 737 MAX depuis que l'avion a été autorisé à reprendre les airs il y a quelques semaines.