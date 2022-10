Wall Street : Amazon plonge, mais Apple offre une lueur d'espoir

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce vendredi. Le S&P 500 cède 0,2%, tandis que le Dow Jones remonte de 0,2%. Le Nasdaq trébuche de 0,6% avec la chute d'Amazon. Apple a en revanche bien résisté au troisième trimestre calendaire, mais demeure prudent pour la saison des fêtes... Les opérateurs hésitent donc ce jour, suite à une nouvelle salve très contrastée de publications financières, et alors que l'incertitude persiste concernant le timing de l'éventuel 'pivot de la Fed', dans un contexte d'inflation toujours pesante.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd actuellement 1,3% à 87,9$ avec le renforcement des mesures anti-covid en Chine. L'once d'or recule de 1,2% à 1.645$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises.

Les dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de septembre 2022 se sont établies en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus de marché. Les revenus personnels ont augmenté comme prévu de 0,4%. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses, très suivi par la Fed, n'a pas surpris non plus, en progression de 0,5% par rapport au mois antérieur, comme attendu, soit une hausse de 5,1% sur un an.

L'indice du coût de l'emploi aux USA pour le troisième trimestre, qui vient lui aussi d'être annoncé, est ressorti en croissance de 1,2% en comparaison du trimestre antérieur et de 5% en glissement annuel, en ligne avec les prévisions de marché.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre sera communiqué à 16 heures (consensus 59,8), en même temps que l'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors pour septembre (consensus -2,5%).

Ailleurs dans le monde, on notait ce matin des chiffres très élevés de l'inflation en Europe. A l'image de la situation en France et en Italie, l'inflation accélère aussi en Allemagne. Déjà situés un cran au-dessus, les prix à la consommation auraient encore augmenté de 10,4% outre-Rhin en octobre, après une hausse de 10% le mois précédent (en glissement annuel). En séquentiel, l'inflation atteindrait 0,9% après +1,9% en septembre, mais contre un consensus de 0,6%. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 11,6%, contre 10,9% le mois précédent, et un consensus de place logé à 10,9%.

Des données qui devraient renforcer l'idée de voir la BCE resserrer encore fortement la vis le mois prochain après un nouveau relèvement de ses taux directeurs de 75 points de base hier.

A quelques jours désormais de la réunion de la Fed des 1-2 novembre, l'outil FedWatch du CME Groupe donne quant à lui une probabilité de près de 84% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed de 75 points de base, qui serait la quatrième consécutive et porterait le taux des fonds fédéraux entre 3,75 et 4%.

Les valeurs

Apple n'a certes pas fait autant d'étincelles que d'ordinaire hier soir, à l'occasion de sa publication trimestrielle à Wall Street, mais le groupe californien à la pomme a tout de même le mérite de dépasser les attentes de marché et parvient à afficher un trimestre record. Le titre hésitait après bourse, plongeant initialement sur des performances jugées un peu courtes concernant l'iPhone ou les services, avant de repasser timidement dans le vert. La performance du groupe est ressortie résiliente, bien plus que celles des autres 'GAFAM', Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft, tous sanctionnés durement cette semaine en bourse. Notons néanmoins que le groupe de Cupertino s'est refusé à fournir des prévisions pour le premier trimestre fiscal, qui correspond au quatrième trimestre calendaire et donc à la période des fêtes.

Apple a dévoilé hier soir des revenus trimestriels de 90,1 milliards de dollars, en augmentation de 8% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 88,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a été de 1,29$ par titre, en hausse de 4%, contre 1,27$ de consensus. Malgré les effets de change significativement négatifs, le groupe a donc fait mieux que prévu. Notons néanmoins que les ventes d'iPhone sur la période du quatrième trimestre fiscal se sont établies à 42,6 milliards de dollars, moins que les 43,2 milliards espérés en moyenne par les spécialistes. Luca Maestri, le directeur financier du groupe, préfère quant à lui noter que ces revenus de l'iPhone ont établi un nouveau record pour un trimestre de septembre, en croissance de 10% en glissement annuel.

Le trimestre a été soutenu en termes de revenus par le segment Mac, avec l'introduction estivale de nouveaux MacBook Air et Pro. Pour le trimestre de septembre, Apple a affiché une marge brute de 43,3%, un record également sur la période. Les ventes d'iPad sur le trimestre ont été de 7,2 milliards, inférieures aux attentes, alors que les revenus des wearables comprenant l'Airpod ont battu le consensus à 9,7 milliards. L'activité services a représenté 19,2 milliards de dollars contre plus de 20 milliards de consensus. Le groupe affiche désormais 900 millions d'abonnés payants à ses services, contre 860 millions sur le précédent trimestre. Le management d'Apple a évoqué à ce sujet une certaine faiblesse dans la publicité digitale et le gaming... En Chine, Apple a affiché sur le quatrième trimestre fiscal des revenus de 15,5 milliards de dollars, contre 14,6 milliards un trimestre avant.

Amazon dévissait de 13% hier soir, après bourse à Wall Street. Le géant américain du commerce en ligne a pourtant battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais ses revenus ressortent inférieurs aux attentes, et les perspectives pour la cruciale saison des fêtes ressortent plus que prudentes. Le groupe de Seattle table sur la plus faible croissance de son histoire pour la saison des fêtes, envisageant une progression de l'activité allant de 2 à 8%, dans un contexte économique pesant sur les dépenses des consommateurs. Les revenus sur la période sont attendus ainsi entre 140 et 148 milliards de dollars, contre 155 milliards de consensus.

En outre, la division cloud Amazon Web Services et l'unité publicitaire d'Amazon ont affiché sur le troisième trimestre des croissances décevantes en comparaison du rythme habituel. Les ventes d'AWS ont progressé de 27% à 20,5 milliards de dollars, contre 21 milliards de consensus. L'unité publicitaire a réalisé des revenus de 9,5 milliards en augmentation de 25%. Les revenus de magasin en ligne se sont appréciés enfin de 7,1% à 53,5 milliards pour le troisième trimestre.

Après deux trimestres de pertes, reflétant le déclin de valorisation des 17% de participation dans le constructeur automobile Rivian, Amazon est cependant parvenu à renouer avec les profits, réalisant un bénéfice trimestriel de 2,9 milliards de dollars contre 2,2 milliards de consensus. Sur cette période close fin septembre, les revenus totaux ont augmenté de 15% à 127,1 milliards de dollars, contre 127,6 milliards de consensus. Le bénéfice par action a représenté 28 cents, contre 31 cents un an plus tôt.

Amazon estime que les effets de change, essentiellement le renforcement du dollar, ont réduit les revenus de 5 milliards de dollars sur le trimestre. L'impact devrait se poursuivre sur le quatrième trimestre. Par ailleurs, alors que le directeur général du groupe Andy Jassy s'est engagé à réduire les coûts, les dépenses ont encore augmenté de 18% à 125 milliards sur le trimestre clos, plus rapidement que les revenus, et le nombre d'employés à temps plein ou partiel a progressé de 5% à plus de 1,54 million. Jassy entend désormais "équilibrer les investissements", sans compromettre les paris stratégiques clés de long terme.

Pinterest, le réseau social californien, bondit avant bourse à Wall Street, au lendemain de trimestriels jugés rassurants... Le groupe constitue apparemment une sorte d'exception dans le secteur de la publicité digitale, puisqu'il est parvenu à battre le consensus de profit et revenus sur la période close. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 11 cents, contre 5 cents de consensus et 28 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 684 millions de dollars, dépassant les attentes de 3%, à comparer aux 633 millions de dollars de l'an dernier. Avec 8% de croissance au troisième trimestre, le groupe affiche toutefois sa plus faible progression en près de deux ans. Le nombre mondial d'utilisateurs actifs mensuels s'est stabilisé à 445 millions, contre 437 millions de consensus FactSet. La perte trimestrielle a été de 65 millions de dollars et 10 cents par titre, contre un profit de 94 millions un an avant. Le revenu moyen par utilisateur a grimpé de 11% à 1,56$. Pour le trimestre entamé, Pinterest envisage une croissance voisine de 5%.

Intel remonte à Wall Street ce vendredi. Hier soir, le géant américain des microprocesseurs a quelque peu rassuré par ses derniers chiffres et son intention affirmée de réduire les coûts, au prix d'un nombre significatif de licenciements. Néanmoins, le groupe a aussi livré une guidance de revenus inférieure aux attentes... Pour le troisième trimestre, le groupe californien a fait état d'un bénéfice net d'un milliard de dollars soit 25 cents par titre, contre 6,8 milliards de dollars et 1,67$ par action un an avant. Les revenus ont chuté de 20% à 15,3 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 59 cents. Ainsi, alors que le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes, les revenus ressortent à peine conformes au consensus. Intel table, pour son quatrième trimestre, sur des revenus allant de 14 à 15 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un niveau de 16,3 milliards. Le bénéfice ajusté par action est espéré à 20 cents, trois fois moins élevé que le consensus.

La réaction boursière positive pour l'heure semble donc essentiellement liée aux intentions de réduction des coûts, alors qu'Intel demeure victime de la chute de la demande. Pat Gelsinger, CEO du groupe, déplore encore la détérioration macroéconomique persistante. Pour l'année, Intel réduit ses prévisions de revenus entre 63 et 64 milliards de dollars, ce qui représenterait un déclin voisin de 20%. La marge brute devrait se tasser encore à 47,5% environ. Le bénéfice par action est anticipé à 1,95$.

ExxonMobil, le géant pétrolier américain, a atomisé ce vendredi le consensus de place pour son troisième trimestre fiscal, sur fond de flambée des prix de l'énergie. Le groupe a dégagé ainsi sur la période un bénéfice net record de 19,7 milliards de dollars, très proche de celui d'Apple sur la même période, et très nettement supérieur aux attentes de marché. Le bénéfice à neuf mois d'Exxon totalise 43 milliards de dollars. Pour le trimestre, le bénéfice par action a représenté 4,68$, contre un consensus de 3,9$ environ parmi les analystes de Wall Street. Le groupe a dépensé 5,7 milliards de dollars en nouveaux projets pétroliers et gaziers durant le trimestre, ce qui traduit une augmentation de 24% en glissement annuel. Exxon prévoit d'investir entre 21 et 24 milliards de dollars cette année sur les nouveaux projets. Kathryn Mikells, la directrice financière du groupe, indique par ailleurs qu'Exxon maintiendra en 2023 son programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, tout en augmentant ses dividendes.

Chevron, le groupe pétrolier américain, a largement dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre. Le géant du pétrole et du gaz a annoncé des bénéfices, des revenus et des flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre dépassant aisément les prévisions d'analystes. Le bénéfice net a bondi à 11,23 milliards de dollars, ou 5,78$ par action, contre 6,11 milliards de dollars soit 3,19$ par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 5,56$, contre un consensus FactSet de 4,89$. Les revenus se sont envolés de 49% à 66,6 milliards de dollars, contre 57,4 milliards de consensus.

Gilead Sciences, le groupe américain de biotechnologies, grimpe avant bourse à Wall Street après la publication d'un troisième trimestre supérieur aux attentes. Sur la période, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,9$, contre 1,44$ de consensus et 2,65$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 7,04 milliards de dollars, contre 7,42 milliards un an plus tôt, mais le consensus était de 6,1 milliards de dollars seulement. Le groupe a bénéficié d'une forte demande pour ses traitements HIV et du cancer, compensant la faiblesse des revenus covid. D'ailleurs, même les ventes de remdesivir, son traitement antiviral du covid, ont largement dépassé les prévisions de marché, malgré une chute de moitié à 925 millions de dollars. La demande pour ce traitement devrait toutefois poursuivre son ralentissement, le groupe misant plutôt sur son coeur de métier. Les ventes de produits HIV ont augmenté de 7% à 4,5 milliards de dollars sur le trimestre clos, avec la hausse des prix et de la demande.

Pour l'exercice, le groupe envisage des revenus allant de 25,9 à 26,2 milliards de dollars, soit une révision en hausse. La guidance de bpa ajusté est aussi revue en hausse, entre 3,35 et 3,55$.

T-Mobile US, l'opérateur télécom américain, a battu le consensus sur le trimestre clos, avec les activités wireless et broadband. Le bénéfice net a atteint 508 millions de dollars soit 40 cents par titre, malgré les éléments non récurrents. L'Ebitda ajusté a été de 6,7 milliards de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel. Le cash flow des activités opérationnelles a augmenté de 26% à 4,4 milliards. Le free cash flow s'est apprécié de 32% à 2,1 milliards. L'Ebitda ajusté annuel est désormais anticipé entre 26,2 et 26,4 milliards de dollars, une révision en hausse. Les coûts de fusion sont anticipés entre 4,8 et 5 milliards. Le free cash flow est attendu entre 7,4 et 7,6 milliards de dollars.

AbbVie, le groupe biopharmaceutique américain, a raté le consensus de ventes sur le trimestre clos, avec les ralentissements sur des produits phares tels que le Botox ou Juvederm. Le groupe évoque ce jour des vents contraires économiques transitoires, affectant ainsi les performances de son portefeuille de traitements cosmétiques. Les ventes de Botox à usage cosmétique se sont établies à 637 millions de dollars, contre 640 millions de consensus. Celles de Juvederm ont été de 352 millions, contre 360 millions espérés. Les revenus totaux du groupe ont augmenté de 3,3% à 14,8 milliards de dollars, contre 14,9 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe a grimpé tout de même de 24% à 3,95 milliards de dollar. En outre, les ventes de Skyrizi, nouveau traitement du psoriasis, ont dépassé les attentes à 1,4 milliard de dollars.

Colgate-Palmolive, le géant américain des produits de consommation, entretien et hygiène, n'est pas parvenu à atteindre le consensus de ventes pour le trimestre clos, malgré une hausse des prix de 11,5% ! Les pressions inflationnistes ont poussé les coûts à la hausse et la force du dollar a pesé. La société a enregistré un bénéfice net de 618 millions de dollars, ou 74 cents par action, pour le trimestre, contre 634 millions de dollars, ou 75 cents par action, l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 74 cents, contre un consensus FactSet de 73 cents. Les ventes ont progressé de 1% seulement à 4,45 milliards de dollars, maigre butin compte tenu des hausses de prix. Le bpa dilué baisse de 1%. Le groupe anticipe désormais une croissance annuelle au milieu d'une fourchette allant de 1 à 4%, avec un impact négatif de 5% des effets de change et un modeste bénéfice de l'acquisition de Red Collar.

Charter Communications a vu son nombre de clients internet résidentiels augmenter au cours du troisième trimestre 2022, mais le géant américain du câble n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices. La société a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 1,19 milliard de dollars, ou 7,38 dollars par action, contre 1,22 milliard de dollars, ou 6,69 dollars par action, l'année précédente. Les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 8,2$ de bénéfice par action. Charter a également affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 5,4 milliards de dollars, en hausse de 2,4% en glissement annuel.

Twitter. Elon Musk a enfin bouclé le rachat du réseau social média Twitter pour 44 milliards de dollars, au terme d'un feuilleton à rebondissements. L'homme d'affaires multimilliardaire, patron de Tesla et SpaceX, a sobrement lancé... sur Twitter : "L'oiseau est libéré". Il entend notamment éradiquer les comptes de spam et bots, faire de la plateforme un lieu réellement dédié à la libre expression et rendre publics les algorithmes destinés à mettre en avant certains contenus. Musk a aussi laissé entendre que le nouveau Twitter pourrait prendre la forme d'une 'super app' (du nom de X ?), ce qui fait penser à WeChat, la super-application chinoise de Tencent...

Alors que les rumeurs allaient bon train ces dernières semaines à propos d'une réduction drastique des effectifs de Twitter pouvant atteindre 75%, Musk a sans attendre montré la sortie au directeur général du réseau, Parag Agrawal, ainsi qu'à son directeur financier Ned Segal et à la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon l'agence Reuters. D'après Bloomberg, Sean Edgett, conseiller général de Twitter depuis 2012, a aussi pris la porte, escorté hors des locaux... Le titre Twitter clôturait hier soir à 53,7$ à Wall Street, proche du prix de l'offre de Musk logé à 54,2$ par action. La valeur est désormais suspendue en bourse en vue d'un retrait. Musk, le nouveau 'Chief Twit' pour reprendre son expression, devrait selon Bloomberg prendre le poste de directeur général, au moins pour une période intérimaire.