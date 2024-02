Wall Street : Amazon et Meta au plus haut, l'emploi américain toujours robuste

(Boursier.com) — Wall Street profite ce vendredi des bonds de Meta et d'Amazon. Le S&P 500 gagne 0,56% à 4.934 pts, tandis que le Nasdaq prend 1,13% à 15.535 pts. Le Dow Jones consolide pour sa part de 0,17% à 38.455 pts après ses sommets récents. Les résultats financiers impressionnants de Meta et d'Amazon soutiennent la cote technologique. L'équation est cependant compliquée pour la Fed, alors que les derniers chiffres de l'emploi américain pour janvier sont ressortis étonnamment solides et que l'inflation salariale est visiblement beaucoup plus importante qu'attendu.

Le rapport gouvernemental du jour sur la situation de l'emploi américain pour le mois de janvier 2024 a fait ressortir 353.000 créations de postes non-agricoles, deux fois plus que prévu ! Les créations dans le privé ont été au nombre de 317.000, soit plus de deux fois le consensus, tandis que les créations d'emplois manufacturiers ont été de 23.000. Le taux de chômage se maintient pour sa part à environ 3,7%. Le salaire horaire moyen progresse deux fois plus vite qu'attendu, en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur (+4,5% sur un an). Le taux de participation à la force de travail a atteint 62,5%. Le consensus FactSet était de 176.500 créations de postes non-agricoles et 148.000 dans le privé. Le taux de chômage était attendu à 3,8%. Le salaire horaire moyen était anticipé en augmentation de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 4,1% sur un an.

En janvier, les gains d'emplois ont concerné les services professionnels et aux entreprises, les soins de santé, le commerce de détail et les services sociaux. L'emploi a diminué dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz.

L'évolution de l'emploi salarié total non agricole pour novembre a été révisée par ailleurs à la hausse de 9.000, de +173 000 à +182 000, et l'évolution de décembre a été revue à la hausse de 117.000, de +216.000 à +333.000.

L'indice final du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de janvier 2024 est ressorti à 79, contre 78,8 de consensus et 78,8 également pour sa lecture préliminaire. La mesure des anticipations d'inflation pour l'année à venir ressort comme attendu à 2,9%.

Les commandes industrielles américaines de décembre 2023 ont aussi été annoncées et s'affichent en légère augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus et +2,6% un mois avant.

Concernant les taux de la Fed, les anticipations d'assouplissement monétaire retombent. Ainsi, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire laissant les taux inchangés entre 5,25 et 5,50% sur les fonds fédéraux le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion, se situe à plus de 78%. Pour la réunion des 30 avril et 1er mai, l'hypothèse la plus probable (58% environ) est celle d'une fourchette de 5-5,25%, soit un assouplissement d'un quart de point, mais il y a aussi 28% de probabilité que les taux restent encore sur leurs niveaux actuels...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI fléchit de 1,8% à 72,4$. L'once d'or fin perd 1% à 2.051$. L'indice dollar progresse de 0,9% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,38%, contre 4,03% sur le 10 ans et 4,23% sur le 30 ans...

Les valeurs

Meta Platforms bondit de 21% (!), au plus haut de son histoire boursière. Le groupe de Mark Zuckerberg a largement dépassé le consensus de profits sur le trimestre clos, annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, et dévoilé par ailleurs un premier dividende ! Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le bénéfice ajusté par action a été de 5,33$, tandis que les revenus se sont élevés à 40,1 milliards de dollars. Le consensus était de 4,94$ de bpa pour 39 milliards de dollars de recettes. Un an plus tôt, à la même période, les revenus s'établissaient à 32,2 milliards de dollars. Les revenus publicitaires sur le trimestre clos ont été de 38,7 milliards, contre 37,8 milliards de consensus.

Les Reality Labs, qui abritent notamment l'effort dans le 'metaverse', ont perdu 4,6 milliards de dollars sur le trimestre clos contre 4,3 milliards un an avant, mais la division commence à générer des revenus significatifs à 1,07 milliard de dollars.

Meta a par ailleurs renforcé son autorisation de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et initié son premier dividende, à 50 cents par trimestre soit 2$ sur l'année. Bloomberg mesure que Zuckerberg a lui seul recevra ainsi environ 700 millions de dollars de cash par an en dividendes, puisqu'il détient environ 350 millions de titres.

Meta envisage pour son premier trimestre fiscal juste entamé des revenus de 34,6 à 37 milliards de dollars, ce qui dépasse également assez nettement le consensus, voisin quant à lui de 34 milliards. Le géant des réseaux sociaux revendique désormais 2,11 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook, contre 2,07 milliards de consensus... Pour 2024, le groupe envisage des dépenses allant de 94 à 99 milliards de dollars.

Nvidia (+4%) atteint un nouveau sommet historique à Wall Street pour une capitalisation boursière de plus de 1.600 milliards de dollars désormais, alors que Meta est un très gros client du géant des puces graphiques et d'IA. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a indiqué par ailleurs que la demande pour les produits de son groupe allait croître avec la demande des pays en construction d'infrastructures et systèmes d'IA.

Amazon (+7%), le géant américain du commerce en ligne, a dévoilé hier soir des comptes supérieurs aux attentes de marché, propulsant le titre à Wall Street après bourse. Pour son quatrième trimestre, le groupe a réalisé des revenus de 170 milliards de dollars en augmentation de 14% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 166 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 1$, bien au-dessus du consensus qui avoisinait les 80 cents. Le bénéfice net a atteint 10,6 milliards de dollars. Andy Jassy, directeur général du groupe, qui évoque une saison record des fêtes, poursuit par ailleurs les efforts visant à intégrer l'IA générative dans les différents services. Il estime que cela commence à améliorer les résultats. Concernant AWS, géant des services cloud, le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 24,2 milliards de dollars, très proche des attentes de marché et en croissance de 13%.

Pour le trimestre entamé, le groupe envisage des revenus allant de 138 à 143,5 milliards de dollars, contre 142 milliards de consensus.

Apple (-1%), géant californien de Cupertino et deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Microsoft, perd du terrain à Wall Street. Le groupe de Tim Cook n'a pas totalement convaincu en effet, malgré ses comptes supérieurs aux prévisions de marché. Les opérateurs s'inquiètent en particulier de la situation en Chine, où le groupe a affiché des ventes décevantes. Sur le trimestre clos en décembre, période cruciale de la saison des fêtes, le groupe a réalisé des ventes totales de 119,6 milliards de dollars, contre un consensus de 117,9 milliards. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,18$ contre 2,10$ de consensus. Les ventes d'iPhone ont augmenté de 6% à 69,7 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 67,8 milliards. Les revenus de services ont été de 23,1 milliards de dollars sur le trimestre, un nouveau record et une croissance de 11%.

Néanmoins, les marchés considèrent Apple en retard dans l'IA en comparaison d'autres grands noms technologiques, et le lancement récent du casque Vision Pro de réalité mixte ne devrait pas avoir d'impact majeur sur les comptes à court terme. En outre, Apple fait face en Chine à une rude concurrence avec Huawei. Les ventes chinoises du groupe à la pomme au quatrième trimestre ont été de seulement 20,8 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 23,5 milliards... Parmi les autres produits phares du groupe, les ordinateurs Mac ont affiché une légère hausse des ventes à 7,78 milliards de dollars sur le trimestre, en ligne avec les attentes, alors que les ventes d'iPad ont décroché de 25% à 7 milliards de dollars.

Intel (-2%), géant des microprocesseurs, a repoussé un projet de fabrication de puces de 20 milliards de dollars dans l'Ohio en raison des défis du marché et de la lenteur de mise en place des subventions américaines, selon le Wall Street Journal. Le calendrier initial prévoyait un début de production l'année prochaine. La construction des installations ne devrait toutefois pas être terminée avant fin 2026, selon les sources du WSJ. Le groupe se dit pour sa part déterminé à achever le projet et assure que la construction se poursuit.

Microchip Technology (-1%), le concepteur américain de puces, a dépassé les attentes de marché en termes de profits pour son troisième trimestre fiscal, affichant un bénéfice ajusté par action de 1,08$ à comparer à un consensus de 1,06$ et un niveau de 1,56$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,77 milliard de dollars, contre 2,17 milliards un an plus tôt et légèrement inférieurs aux attentes. Ainsi, les ventes chutent de 22% en séquentiel et de 19% en glissement annuel. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 1,225 à 1,425 milliard et un bpa ajusté allant de 46 à 68 cents.

Clorox (+4%), l'acteur américain des produits d'entretien, grimpe à Wall Street. Le groupe a publié hier soir des comptes supérieurs aux attentes et rehaussé ses prévisions. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 2,16$, nettement supérieur au consensus. Le groupe prévoit un bénéfice ajusté par action annuel allant de 5,30 à 5,50$, contre une fourchette antérieure allant de 4,30 à 4,80$. Les revenus sont désormais attendus en baisse à un chiffre bas, contre un déclin à un chiffre moyen ou élevé auparavant attendu et une baisse de 5% selon le consensus.

Cigna (+6%), le groupe américain d'assurance santé, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,03 milliard de dollars, contre 1,19 milliard un an avant. Sur une base ajustée toutefois, le bpa a augmenté de 35% à 6,79$, largement supérieur aux attentes. Les revenus totaux pour l'exercice 2023 ont été de 195,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a représenté 5,2 milliards et le bénéfice ajusté des opérations 7,4 milliards. Cigna anticipe désormais un bénéfice ajusté annuel par action d'au moins 28,25$, contre au moins 28$ auparavant et 28,3$ de consensus de place. Ainsi, le profit ajusté des opérations sur l'exercice 2024 se situerait à plus de 8,025 milliards de dollars.

ExxonMobil (stable) a affiché son deuxième meilleur bénéfice annuel. Le géant pétrolier américain a battu le consensus avec un bénéfice ajusté de 9,1 milliards de dollars sur le trimestre clos et de 38,6 milliards pour l'exercice. Le groupe a restitué plus de 32 milliards de dollars aux actionnaires l'an dernier par dividendes et rachats d'actions. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice par action atteint 2,48$ contre environ 2,2$ de consensus, alors que les revenus totalisent 84,3 milliards contre 86 milliards de consensus de marché.

AbbVie (+2%) a dévoilé pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 2,79$, légèrement supérieur au consensus, pour des revenus de 14,3 milliards de dollars également meilleurs que prévu. Le dividende trimestriel est renforcé de 5%. Le groupe anticipe pour l'exercice 2024 un bénéfice ajusté par action allant de 11,05 à 11,25$, guidance qui entoure le consensus de place.

Chevron (+3%) a annoncé pour le trimestre écoulé un bénéfice ajusté par action de 3,45$ largement au-dessus du consensus, mais des revenus quant à eux trop courts de 47,2 milliards de dollars. Le groupe pétrolier renforce son dividende de 8% à 1,63$ par trimestre. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 2,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a représenté 6,5 milliards de dollars. La production mondiale et américaine annuelle ressort record.

Regeneron (+1%), le laboratoire biotechnologique américain, a annoncé pour le quatrième trimestre des revenus supérieurs aux anticipations de marché avec son blockbuster Eylea, dont les ventes ont totalisé 1,46 milliard de dollars. Les revenus trimestriels totaux s'élèvent ainsi à 3,43 milliards de dollars contre 3,3 milliards de consensus. Le bénéfice par action bat aussi le consensus à 11,86$, contre 10,7$.

Bristol-Myers Squibb (+1%), groupe pharmaceutique américain, a dépassé les attentes de profits et revenus sur le trimestre clos, et dévoilé une guidance de bénéfice par action 2024 supérieure aux anticipations. Sur le quatrième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,70$ contre 1,53$ de consensus. Les revenus ont totalisé 11,5 milliards, alors que les analystes tablaient sur 11,2 milliards en moyenne. Le bénéfice ajusté par action 2024 est anticipé entre 7,10 et 7,40$.