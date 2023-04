Wall Street : Amazon et l'inflation plombent l'ambiance, First Republic Bank encore au centre des débats

(Boursier.com) — Wall Street consolide en cette fin de semaine chargée. Après la vive hausse de jeudi, les indices piquent du nez après une nouvelle vague de résultats d'entreprises, marquée par la 'déception' Amazon sur son activité 'cloud' et les résultats sans relief de Snap et Pinterest. Côté macro, l'indice d'inflation attaché (PCE) aux revenus et dépenses des ménages américains, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine, montre que le combat contre la hausse des prix de la Fed n'est pas encore gagné.

L'indice des prix 'PCE' rattaché aux dépenses de consommation personnelle, hors alimentation et énergie, a en effet augmenté de 0,3% en mars pour un deuxième mois consécutif. Sur un an, il affiche un gain de 4,6% après +4,7% en février, et contre 4,5% de consensus. Ces données renforcent ainsi les attentes d'un nouveau tour de vis de la Fed la semaine prochaine, et peut-être en juin. L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan sera à suivre à 16H.

First Republic Bank continue par ailleurs à agiter le secteur bancaire. Selon les sources de 'Reuters', les autorités américaines coordonnent en urgence des discussions pour sauver la banque régionale américaine, les efforts déployés par le secteur privé sous la direction des conseillers de l'établissement californien n'ayant pas encore abouti à un accord.

Sur le marché pétrolier, le brut s'adjuge 1% avec un baril de Brent qui se négocie à 79,1$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar remonte, autour des 102 pts, tandis que l'euro recule désormais de 0,6%, à 1,09$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin reprend 2,2%, à 29.350$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Amazon. Les Gafam poursuivent leur sans faute à Wall Street. Quoique... Sur le gril hier soir, Amazon a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché, tout en exprimant une certaine prudence pour ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") avec le recul des dépenses des consommateurs. Si le titre a dans un premier temps bien réagi à ces annonces, le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a jeté un froid un peu plus tard dans la soirée en affirmant que les clients d'AWS poursuivaient l'"optimisation" de leurs dépenses et a guidé vers un ralentissement notable de la croissance du segment....

La division Amazon Web Services, de longue date une source importante de revenus, a d'ailleurs déjà vu sa croissance ralentir au premier trimestre, à 15,8% (+37% au quatrième trimestre), les entreprises ayant réduit leurs dépenses dans un contexte de craintes d'une récession. AWS est moins rentable qu'il y a un an, ce qui est en partie le résultat des remises que l'entreprise a offertes aux clients en échange de contrats à plus long terme, a par ailleurs déclaré Brian Olsavsky. Le plus grand détaillant en ligne et fournisseur de cloud computing au monde travaille depuis plus d'un an pour rationaliser ses activités afin de s'adapter au ralentissement de la croissance des achats en ligne et de sa division Amazon Web Services. L'entreprise est engagée dans un plan de réduction d'effectif touchant 27.000 personnes, le plus important plan de rationalisation de son histoire.

Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a dégagé un bénéfice net de 3,17 milliards de dollars soit un bpa de 30 cents, contre une perte de 3,84 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était logé à 21 cents. Les ventes nettes ont atteint 127,36 milliards de dollars (+9,4%), contre 124,7 Mds$ de consensus. Ces résultats suggèrent que les efforts de l'entreprise pour réduire ses coûts commencent à porter leurs fruits. Les charges d'exploitation ont augmenté de 8,7% au cours du trimestre, le rythme le plus lent depuis au moins une décennie. Le management vise sur le trimestre en cours des ventes comprises entre 127 milliards et 133 milliards de dollars, et un bénéfice d'exploitation de 2 à 5,5 milliards de dollars. Une guidance globalement conforme aux attentes du marché.

* Intel. Contrairement à Amazon, Intel maintenait des gains conséquents post-séance à Wall Street après que le fabricant de puces eut promis une reprise au second semestre, ce qui a conduit les investisseurs à regarder au-delà d'une prévision de marge bénéficiaire décevante pour le trimestre en cours. La société a prédit que sa marge brute - une mesure étroitement surveillée dans l'industrie - recommenceraient à s'améliorer au cours de la seconde moitié de 2023. Intel revient à sa pleine capacité de fabrication et une surabondance des stocks qui afflige le marché de l'informatique personnelle touche à sa fin, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence de présentation. "Vous avez normalement une seconde moitié d'année plus forte dans notre industrie, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas", a déclaré le directeur général Pat Gelsinger, cité par 'Bloomberg'. "Nous voyons des pousses vertes sur le marché. Mais nous pensons que c'est un marché difficile pour tous".

Certains experts de l'industrie des semi-conducteurs estiment que la chute d'environ 30% des livraisons mondiales d'ordinateurs PC au premier trimestre pourrait avoir permis d'enrayer l'accumulation des stocks et ouvrir la voie à de nouvelles commandes. Intel a dit s'attendre pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires dont la médiane est de 12 milliards de dollars, soit au-dessus du consensus qui ressortait à 11,75 Mds$. Il anticipe une perte ajustée de 4 cents par action sur la période avril-juin, contre un bénéfice d'un cent par action attendu par les analystes alors que la marge brute serait de 37,5%, contre une estimation de 41%. Au premier trimestre, Intel a rapporté un chiffre d'affaires de 11,72 milliards de dollars, contre un consensus de 11,04 Mds$, avec une perte ajustée de 4 cents par action contre -15 cents attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires de la division réunissant data centers et intelligence artificielle a chuté de 39% à 3,7 milliards de dollars, tandis que celui de la division d'informatique grand public a plongé de 38% à 5,8 milliards de dollars.

* ExxonMobil et Chevron ont encore dégagé de très importants bénéfices au premier trimestre après les records de l'an passé, et les deux géants pétroliers américains ont battu les estimations des analystes sur la période. Ces nouveaux résultats robustes surviennent alors que les prix du brut et du gaz naturel ont chuté ces dernières semaines, sur fond de vive remontée des taux des grandes Banques centrales pour maîtriser l'inflation et de craintes sur la vigueur de l'économie mondiale.

ExxonMobil a ainsi enregistré un profit net de 11,4 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en repli de 11%, pour des revenus de 86,56 Mds$ (-4,3%). Le bpa ajusté atteint 2,83$ contre 2,07$ un an plus tôt et un consensus logé à 2,63$. Les flux de trésorerie d'exploitation ont totalisé 16,3 milliards de dollars sur le trimestre alors que la production nette de pétrole et de gaz a augmenté de près de 300.000 barils d'équivalent pétrole par jour par rapport au premier trimestre 2022, hors cessions, à 3,831 millions bpj. Chevron a de son côté engrangé 6,57 milliards de dollars de profits sur les trois premiers mois de 2023 (7,85 Mds$ un an auparavant), soit un bpa ajusté de 3,55$ contre 3,38$ attendus. Les revenus ont atteint 50,79 Mds$ alors que la production d'hydrocarbures a reculé de 2,6% à 2,979 millions bpj. Les flux de trésorerie opérationnels se sont établis à 7,2 Mds$. "Nous livrons de solides résultats financiers et augmentons les retours de cash aux actionnaires ", déclare Mike Wirth, DG de Chevron.

* Snap s'effondre de 18% avant-bourse après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur au consensus, les changements apportés à sa plate-forme publicitaire ayant fait chuter la demande d'annonces. Les revenus ont ainsi diminué de 7% à 988,6 millions de dollars sur les trois premiers mois de 2023, contre un consensus de 1 Md$. "Nous prévoyons qu'il faudra du temps à certains de nos annonceurs pour se rétablir complètement et pour que nos modèles soient mieux adaptés à leurs nouveaux objectifs", a déclaré la société. Snap a essuyé une perte nette de 329 M$ sur le trimestre, contre un déficit de 360 M$ attendu par le marché. Le groupe, qui comptait 383 millions d'utilisateurs par jour au premier trimestre, conformément aux estimations des analystes, a averti que les résultats du prochain trimestre pourraient être également inférieurs aux attentes.

* Pinterest. Le réseau social de partage de photos, confronté à un recul des dépenses publicitaires, a dit prévoir une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux estimations des analystes au deuxième trimestre.

* T-Mobile US. Le chiffre d'affaires trimestriel et le nombre d'abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile sont ressortis inférieurs au consensus, impactés par une forte concurrence et par un retard des clients dans la mise à jour leurs forfaits.

* First Republic Bank. Les autorités américaines coordonnent en urgence des discussions pour sauver la banque régionale américaine, les efforts déployés par le secteur privé sous la direction des conseillers de First Republic n'ayant pas encore abouti à un accord, selon trois sources proches du dossier, citées par 'Reuters'. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le département du Trésor et la Réserve fédérale font partie des organismes gouvernementaux qui ont commencé ces derniers jours à orchestrer des réunions avec des sociétés financières pour mettre en place un plan de sauvetage de l'établissement en difficulté. L'implication du gouvernement aide à amener plus de parties, y compris des banques et des sociétés de capital-investissement, à la table des négociations, affirme l'une des sources. On ne sait pas encore si le gouvernement américain envisage de participer à un sauvetage de la banque. "Nous sommes engagés dans des discussions avec plusieurs parties sur nos options stratégiques tout en continuant à servir nos clients", a déclaré First Republic. La banque régionale américaine s'est effondrée au cours des dernières séances à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts.

* Amgen a fait état d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses et de la baisse des revenus provenant de son accord de fabrication des traitements à base d'anticorps contre le Covid-19 pour Eli Lilly.

* Blackstone. Le fonds souverain de Singapour GIC a annoncé vendredi qu'il achèterait à Blackstone un portefeuille de six actifs logistiques au Japon pour plus de 800 millions de dollars, dans ce qui sera la plus importante opération immobilière réalisée au Japon cette année en termes de valeur, selon les données compilées par Refinitiv.

* Mondelez International a relevé ses prévisions annuelles en citant une demande stable pour ses chocolats et biscuits malgré les hausses de prix et a dit anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires net supérieure à 10% en 2023, contre 5%-7% prévue auparavant.