Wall Street : Amazon et Intel à la rescousse

(Boursier.com) — La cote américaine tente de reprendre ses appuis avant bourse ce vendredi, au terme d'une semaine éprouvante, en particulier pour les grandes valeurs technologiques. Amazon et Intel soutiennent pour l'heure le Nasdaq, qui remonte de 0,7% avant bourse, au lendemain d'une chute de 1,76%. Le S&P 500 se redresse quant à lui de 0,3% en pré-séance, mais le Dow Jones perd 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'adjuge 1,8% à 84,7$. L'once d'or cède 0,1% à 1.996$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises de référence.

Les revenus et dépenses des ménages du mois de septembre 2023 viennent d'être publiés, mais c'est surtout l'indice des prix qui retient l'attention. Il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue, avec un indicateur des prix en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 3,4% sur un an, et un indice ajusté dit 'core PCE' comme attendu en augmentation de 0,3% par rapport au mois d'août et de 3,7% sur un an. Les revenus personnels des ménages se sont appréciés quant à eux de 0,3% contre 0,4% de consensus, tandis que les dépenses ont progressé de 0,7% contre 0,6% de consensus.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre 2023 est attendu à 16 heures (consensus FactSet 63).

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche stable à 5,04%, contre 4,86% sur le 10 ans et 5,02% sur le 30 ans.

Notons également que le vice-président de la Fed pour la supervision, Michael Barr, s'exprimera ce jour... Selon l'outil fedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, se situe à 97,4%, alors que la probabilité d'un statu quo jusqu'à la fin de l'année se situe à 78,6%.

Les valeurs

Amazon a dévoilé hier soir des ventes du troisième trimestre et des bénéfices supérieurs aux anticipations de marché. Le titre grimpe avant bourse à Wall Street, malgré une relative déception sur les revenus cloud. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé une progression de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel à 143,1 milliards de dollars, contre un consensus de 141,4 milliards. AWS a affiché sur cette période de juillet à septembre un chiffre d'affaires de 23,1 milliards de dollars, proche des anticipations de marché. Andy Jassy, directeur général de l'affaire, a précisé que la croissance d'AWS continuait de se stabiliser. Amazon a tenu par ailleurs à souligner le succès de son Prime Day de promotions. Le bénéfice net trimestriel s'est envolé à 9,9 milliards de dollars, contre 2,9 milliards un an plus tôt, le groupe ayant tranché dans les coûts en réduisant fortement ses effectifs. Le bénéfice par action a été de 94 cents contre 58 cents de consensus. La marge opérationnelle s'est établie à 7,8%, très nettement au-dessus des attentes (5,5%).

Pour le trimestre entamé, Amazon table sur des revenus allant de 160 à 167 milliards de dollars, contre 166,6 milliards de consensus. Le thème de l'intelligence artificielle a bien entendu dominé hier soir. Le DG Andy Jassy a déclaré que l'IA représentait une opportunité valant des dizaines de milliards pour l'activité cloud Amazon Web Services, qui a lancé cette année Bedrock AI, un service rationalisant le développement de grands modèles de langage. "Notre activité d'IA générative se développe très, très rapidement", a assuré Jassy. Rappelons également qu'Amazon a investi récemment 1,25 milliard de dollars dans Anthropic, un concurrent d'Open AI, créateur de ChatGPT. Dans le cadre de cet accord, Anthropic utilisera la technologie AWS et mettra ses outils à la disposition des clients cloud. L'investissement pourrait atteindre 4 milliards de dollars à terme. L'IA pourrait donc fournir la poussée de croissance recherchée par AWS... C'est du moins ce qu'espère le management.

En attendant, les ventes trimestrielles d'AWS ont augmenté de 12% d'une année sur l'autre et le bénéfice d'exploitation de la division est également ressorti en hausse à 7 milliards de dollars (+29%). Ainsi, AWS a affiché une croissance légèrement supérieure à celle du précédent trimestre, tandis que son profit opérationnel a battu... de 1,3 milliard de dollars le consensus.

Intel bondit de près de 7% avant bourse à Wall Street, le géant américain des microprocesseurs ayant largement dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre. Sur le trimestre clos, le groupe californien a affiché un chiffre d'affaires en retrait de 8% à 14,2 milliards de dollars, nettement supérieur toutefois au consensus qui était de 13,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division comprenant les activités PC a décliné de 3% à 7,9 milliards de dollars, contre 7,4 milliards de consensus. La marge brute s'est établie à 45,8%, contre 42,7% de consensus et 30% environ plus tôt cette année. Le bénéfice ajusté par action a été de 41 cents, pratiquement le double du consensus ! Le groupe prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes, laissant espérer un rebond des commandes après une longue période de disette sur le segment PC.

Le groupe de Santa Clara, éclipsé en bourse ces derniers mois par les stars de l'IA et en particulier Nvidia, semble donc reconquérir enfin les opérateurs. Intel envisage un chiffre d'affaires allant de 14,6 milliards à 15,6 milliards au quatrième trimestre, contre un consensus de 14,4 milliards. Sur la même période, le bénéfice ajusté par action est attendu à environ 44 cents contre 31 cents de consensus.

Ford, le constructeur automobile du Michigan, a retiré ses estimations financières pour l'année 2023 du fait de la ratification attendue de son accord avec le syndicat United Auto Workers mettant un terme à la grève aux Etats-Unis. Le groupe a par ailleurs prévenu de pertes accrues sur les véhicules électriques. Pour le trimestre clos, Ford a annoncé un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de dollars, contre 41,2 milliards de consensus. La croissance atteint donc 11% en glissement annuel, mais le CA décline en comparaison des 45 milliards du deuxième trimestre. Ford a publié par ailleurs un bénéfice ajusté trimestriel par action de 0,39$ contre 0,47$ de consensus. L'EBIT ajusté a été de 2,2 milliards de dollars. Le constructeur indique que compte tenu des effets de la grève de l'UAW et de la ratification de l'accord de principe avec le syndicat annoncé mercredi soir, il retirait ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2023. L'EBIT ajusté annuel était attendu entre 11 et 12 milliards de dollars.

Sur le trimestre clos, le segment dédié aux véhicules électriques a affiché des revenus de 1,8 milliard de dollars, inférieurs aux attentes, et une perte d'EBIT de 1,33 milliard de dollars plus lourde que prévu. Concernant cette activité Model e, Ford a déclaré que la perte était imputable aux investissements dans les véhicules de nouvelle génération.

Chipotle Mexican Grill, la chaîne américaine de restauration rapide tex-mex, a rassuré à Wall Street hier soir. Le titre remonte avant bourse. Le groupe a dépassé les estimations de Wall Street en termes de chiffre d'affaires trimestriel et de profits. La compagnie californienne a également livré une guidance plutôt solide pour le trimestre en cours. Sur le trimestre clos en septembre, le groupe a affiché des revenus de 2,47 milliards de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel, avec une croissance organique de 5% à comparer à un consensus de 4,4%. Le bénéfice ajusté par action a atteint 11,36$ contre 10,5$ de consensus. "Le consommateur est clairement sous pression en raison de l'inflation au cours de l'année écoulée", a déclaré le directeur financier Jack Hartung, ajoutant toutefois que le groupe "continue à bien réussir" sur toutes les catégories de revenus. La marge opérationnelle trimestrielle a légèrement augmenté à 16%. Les ventes digitales comptent pour 36,6% des revenus.

Le groupe a fortement investi du point de vue technologique dans ses points de vente. Il prévoit une croissance des ventes des restaurants à un chiffre moyen ou élevé pour le quatrième trimestre.

ExxonMobil a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 9,1 milliards de dollars, en retrait de plus de 50% en glissement annuel mais en hausse en comparaison du trimestre antérieur. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,25$, contre 4,68$ un an avant. Le consensus était de 2,37$. Les revenus se sont établis à 90,8 milliards de dollars, également inférieurs aux attentes. La base de comparaison est relativement difficile, du fait de l'évolution défavorable des cours du brut sur un an et de la faiblesse des marges de raffinage ou de chimie. Toutefois, les prix du pétrole se sont améliorés par rapport au deuxième trimestre avec un prix moyen du baril logé à 85,92$ sur la période close contre 77,73$ un trimestre avant. Exxon a par ailleurs relevé son dividende au-dessus des attentes et affiché une augmentation inattendue du cash flow. Le dividende trimestriel est ainsi porté à 95 cents par action. Le free cash flow du troisième trimestre a plus que doublé en comparaison du trimestre antérieur à 11,7 milliards de dollars.

Les réserves de liquidités ont augmenté de 10% par rapport au deuxième trimestre pour atteindre 33 milliards de dollars. "Nous sommes vraiment satisfaits de notre solde de trésorerie", a déclaré Kathryn Mikells, directrice financière, citée par Reuters. "Cela nous place dans une bonne position pour garantir en fin de compte la flexibilité dont nous avons besoin lorsque le cycle des matières premières se retournera contre nous". Mikells a déclaré que la société maintenait inchangé son objectif de production de 3,7 millions de bepj pour 2023. Le groupe devrait en outre redistribuer 17,5 milliards de dollars par rachats de titres cette année. Exxon a atteint au troisième trimestre son objectif de réduire ses coûts de 9 milliards de dollars par rapport à 2019.

Chevron, le géant pétrolier californien, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 6,5 milliards de dollars soit 3,48$ par titre, contre 11,2 milliards de dollars et 5,78$ par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,05$ seulement, inférieur de près de 20% au consensus. Les revenus ont été de 51,9 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Rappelons que le groupe vient d'annoncer un accord pour l'acquisition de Hess pour 53 milliards de dollars. Chevron indique avoir restitué 20 milliards de dollars à ses actionnaires à ce stade de l'exercice... "Nous avons enregistré un autre trimestre de solides résultats financiers et de solides retours de cash aux actionnaires", a déclaré Mike Wirth, PDG de Chevron.

"L'acquisition de PDC Energy a renforcé notre position dans d'importants bassins de production américains", a poursuivi Wirth. Le bassin DJ se classe désormais parmi les cinq principaux actifs producteurs de Chevron. "Nous avons également acquis une participation majoritaire dans ACES Delta, LLC, le plus grand centre de production et de stockage d'hydrogène vert des États-Unis", a commenté Wirth.

AbbVie, spécialiste américain de la recherche pharmaceutique, a annoncé des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a publié un bénéfice ajusté trimestriel par action de 2,95$ en baisse de 19,4%, à comparer à un consensus de 2,7$. AbbVie a généré un chiffre d'affaires net de 13,93 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 6%, à comparer à un consensus de marché de 12,9 milliards. Les revenus nets mondiaux du portefeuille d'immunologie au troisième trimestre se sont élevés à 6,78 milliards de dollars, soit une baisse de 11,3%. Les revenus nets mondiaux d'Humira s'élevaient à 3,55 milliards de dollars, alors que ceux de Skyrizi étaient de 2,13 milliards. Les revenus du portefeuille d'oncologie au troisième trimestre se sont élevés à 1,51 milliard de dollars, une diminution de 8,4%. Les revenus du portefeuille de neurosciences se sont élevés à 2,04 milliards, en croissance de 22,1%. AbbVie table désormais sur un bpa ajusté 2023 allant de 11,19 à 11,23$.

Charter Communications a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus stables à 13,6 milliards de dollars, soutenus par les revenus de l'Internet résidentiel (+3,7%), les services mobiles résidentiels (+33,8%) et d'autres revenus dont ceux des ventes d'appareils mobiles. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a été de 1,3 milliard de dollars, tandis que l'Ebitda ajusté a augmenté de 1% à 5,4 milliards de dollars. Le free cash flow trimestriel a reculé à 1,1 milliard de dollars contre 1,5 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 8$ contre 7,94$ de consensus. Les revenus sont quant à eux en ligne avec les attentes.

Colgate-Palmolive a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre et rehaussé ses prévisions financières. Pour le troisième trimestre, le groupe a affiché des ventes en croissance de 10,5% dont 9% en organique, à 4,91 milliards de dollars, alors que son bénéfice ajusté par action a augmenté de 16% à 86 cents. Le consensus était de 80 cents de bpa ajusté pour 4,82 milliards de dollars de revenus. La marge brute GAAP s'est appréciée de 130 points de base à 58,5%. Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires net de 6 à 8%. Colgate a relevé ses prévisions de croissance organique des ventes à 7-8%. Sur une base GAAP, la société s'attend toujours à une augmentation de sa marge bénéficiaire brute, à une augmentation des investissements publicitaires et à une croissance à deux chiffres du bénéfice par action. Sur une base non-GAAP, Colgate anticipe une augmentation de la marge bénéficiaire brute et une augmentation des investissements publicitaires et a augmenté ses prévisions de croissance du bénéfice par action à un chiffre dans le haut de la fourchette.

Phillips 66, groupe pétrolier américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice de 2,1 milliards de dollars et 4,69$ par titre, stable en glissement annuel. Le groupe a généré un cash flow opérationnel de 2,7 milliards de dollars et restitué 1,2 milliard de dollars aux actionnaires par dividendes et rachats d'actions. Le groupe rehausse son objectif de distribution aux actionnaires entre 13 et 15 milliards de dollars.

Stanley Black & Decker a dépassé les attentes pour le troisième trimestre. le géant de l'outillage a affiché des revenus de 4 milliards de dollars, en retrait en glissement annuel du fait de la baisse des volumes, mais la marge brute ajustée a grimpé de 290 points de base à 27,6%. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,05$. Le bénéfice ajusté annuel par action est désormais anticipé entre 1,10 et 1,40$, contre 70 cents à 1,30$ auparavant. Le groupe maintient enfin sa guidance de free cash flow allant de 0,6 à 0,9 milliard de dollars.

Newell Brands, acteur américain des produits de consommation, décroche à Wall Street. Le groupe a réalisé au troisième trimestre fiscal des revenus en déclin de 9% en glissement annuel à 2 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté a été de 39 cents, contre 50 cents un an auparavant. Parmi les points positifs, le cash flow opérationnel atteint 679 millions de dollars, contre -567 millions un an avant. Le groupe met à jour sa guidance 2023, tablant désormais sur des ventes allant de 8,02 à 8,09 milliards de dollars, pour un bpa ajusté de 72-77 cents.

Juniper Networks bondit à Wall Street, alors que le petit rival de Cisco a dépassé les attentes de marché sur le trimestre. Le bénéfice ajusté par action a été de 60 cents, contre 55 cents de consensus et 58 cents un an auparavant. Les revenus ont été de 1,4 milliard de dollars, légèrement au-dessus des attentes de marché, contre 1,41 milliard pour la période comparable de l'an dernier.

JP Morgan Chase. Jamie Dimon, emblématique patron de la banque américaine, va céder une bonne partie de ses titres de l'établissement en 2024. Il s'agit selon Reuters de la première vente d'actions de ce type qu'il réalise depuis qu'il est à la tête de l'entreprise. Dimon a ainsi l'intention de vendre un million des 8,6 millions d'actions qu'il possède.