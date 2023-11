Wall Street achève la semaine en petite hausse

(Boursier.com) — Wall Street termine la semaine au vert, mais un vert très clair... Le S&P 500 prend +0,13% à 4.514 points, en hausse de +2,32% sur la semaine. Le Dow Jones est stable à 34.947 pts, mais s'adjuge tout de même +1,77% en hebdomadaire. Le Nasdaq temporise également, grappillant un petit +0,08% à 14.125 pts (+2,6% en hebdomadaire). Les marchés américains sont un peu indécis, alors qu'ils viennent de s'offrir un copieux rebond, sur des espoirs de fin de cycle de resserrement monétaire, et après la publication cette semaine de chiffres rassurants de l'inflation pour les prix à la consommation et à la production.

Les mises en chantier de logements au mois d'octobre 2023 sont ressorties sur un rythme 1,372 million d'unités, au-dessus du consensus qui se situait à 1,345 million selon FactSet. La lecture révisée du mois antérieur s'établit à 1,346 million. Les permis de construire se sont sur un rythme de 1,487 million d'unités (1,446 million de consensus et 1,471 million un mois plus tôt).

Le président Joe Biden a promulgué, jeudi soir, la loi rallongeant le budget fédéral américain jusqu'à mi-janvier, ce qui permet d'éviter un 'shutdown', c'est-à-dire la fermeture partielle des agences gouvernementales. Le texte en question avait été approuvé mercredi par le Sénat et a profité d'un important soutien bipartisan. Après des votes à 87 contre 11 au Sénat et 336 contre 95 à la Chambre des représentants, Biden a signé le projet de loi, alors qu'il se trouvait en Californie. La loi de 32 pages évite une nouvelle crise budgétaire à Washington et une fermeture gouvernementale juste avant la semaine de Thanksgiving. "C'est un résultat formidable pour le peuple américain", a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Du côté des entreprises, BJ's Wholesale a publié, ce vendredi, ses trimestriels. Applied Materials, Copart, Ross Stores et Gap annonçaient jeudi soir.

Baidu.com, Lowe's Companies, NVidia, Mariott International, Applied Material, et Starbucks publieront la semaine prochaine.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI bondit de 4,03% à 75,8$, mais recule de 3,45% sur la semaine. Le Brent de mer du Nord est également en hausse de +4,09% ce vendredi à 80,62$, mais plie de -2,54% sur la semaine.

Le dollar est relativement stable face à l'euro, s'échangeant 0,9167 euro.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans est de 4,47%, et le 30 ans à 4,64%.

L'once d'or gagne +1,74% sur la semaine, terminant à 1.980$.

Les valeurs

* Gap (+30,58% à 17,85$). Le détaillant américain en vêtements s'enflamme à Wall Street. Le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes de marché, malgré le recul des ventes à comparable. Pour son 3e trimestre fiscal, Gap a affiché un bénéfice ajusté par action de 59 cents, pratiquement 3 fois plus élevé que le consensus de marché, grâce au contrôle des coûts et à la performance de l'enseigne Old Navy. Un an plus tôt, ce bpa ajusté se situait à 71 cents. Les revenus consolidés trimestriels ont été de 3,77 Mds$, dépassant le consensus de 4%. Un an auparavant, ils se situaient à 4,04 Mds$. Les ventes à comparable ont baissé de 2%.

Néanmoins, ses prévisions sont prudentes pour la saison des fêtes de fin d'année, le groupe envisageant des ventes inférieures au consensus. Richard Dickson, directeur général de l'affaire, admet que le groupe a consenti des promotions significatives durant l'année passée et mise sur des assortiments de produits "tendance". Le groupe aux marques Gap, Banana Republic et Old Navy confirme que ses ventes de l'exercice 2023 devraient reculer d'environ 5%. Gap table toutefois sur une expansion de la marge brute annuelle. Pour le 4e trimestre, les ventes sont attendues stables ou en léger recul.

* Ross Stores (+7,22% à 128,82$). Le groupe américain de distribution discount bondit à Wall Street, au lendemain de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe a publié pour son 3e trimestre fiscal, clos fin octobre, un bénéfice par action de 1,33$ (1$ un an avant). Le bénéfice net a représenté 447 M$ (342 M$ pour la période comparable, l'an dernier). Les revenus ont été de 4,9 Mds$ (4,6 Mds$ un an avant), avec une progression de +5% à comparable. La croissance à comparable sur le trimestre clos fin janvier est anticipée entre 1 et 2%, tandis que le bpa est anticipé entre 1,56 et 1,62$. Sur l'exercice, le bénéfice par action est désormais attendu entre 5,30 et 5,36$. La guidance antérieure allait de 5,15 à 5,26$.

* Copart (+1,85% à 50,22$). Le groupe texan, qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a dépassé les attentes de marché pour son 1er trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 34 cents, contre 26 cents un an auparavant et 32 cents de consensus, et de revenus de 1,02 Md$ à comparer aux 893 M$ de l'an dernier. Pour les 3 mois clos le 31 octobre 2023, la marge brute et le bénéfice net étaient respectivement de 464 M$ et 333 M$. Le bénéfice net a grimpé de +35% par rapport à la même période, l'an dernier.

* Amazon (+1,65% à 145,18$). Le spécialiste de la vente en ligne a décidé de vendre des véhicules Hyundai en ligne aux Etats-Unis, dès l'an prochain. Les clients pourront équiper et acheter leurs voitures sur Amazon.com et planifier la livraison par l'intermédiaire d'un concessionnaire Hyundai local. Il s'agit de l'extension d'un accord annoncé il y a 2 ans visant à étendre la salle d'exposition numérique de Hyundai sur Amazon.com. Les clients pourront configurer un véhicule, calculer son prix et localiser un concessionnaire afin de finaliser la vente, indique Reuters.

* BJ's Wholesale (-5,03% à 64,35$). La chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres corrige à Wall Street. BJ's a livré des estimations de ventes prudentes, en marge de sa publication financière du 3e trimestre. Sur le trimestre clos, les ventes à comparable hors essence sont ressorties stables. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 98 cents, alors que le bénéfice des opérations continues a représenté 130 M$. L'Ebitda ajusté a atteint 275 M$. Les revenus totaux ont été de 4,82 Mds$ (+2,8%), contre 4,68 milliards un an avant. Le bénéfice ajusté par action a décliné de 1%. Le consensus était logé à 95 cents de bpa ajusté pour 4,9 milliards de ventes.

Le groupe table sur des ventes à comparable hors essence allant de -2% à +1% pour le quatrième trimestre, en glissement annuel. Ainsi, sur l'exercice, les ventes ressortiraient en augmentation de 1% à 1,8% à comparable. Enfin, le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 3,80 et 3,92$. Ainsi, le groupe a raté le consensus de ventes sur le trimestre clos et livre par ailleurs une guidance très prudente pour la fin de l'année.

* Applied Materials (-4,02% à 148,59$). Le colosse américain des équipements de production de semi-conducteurs trébuche à Wall Street. 'Amat' ferait l'objet, selon Reuters, d'une enquête du ministère de la Justice concernant ses relations avec le plus grand fabricant de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp. Le DoJ américain cherche à savoir si Applied Materials a vendu des équipements pour des centaines de M$ sans les licences appropriées, précise Reuters, citant des sources non identifiées et proches du dossier.

"Applied Materialsa révélé pour la première fois en octobre 2022 qu'il avait reçu une assignation du bureau du procureur américain du district du Massachusetts demandant des informations relatives à certaines expéditions pour des clients chinois", a déclaré la société dans un communiqué relayé par Bloomberg. "L'entreprise coopère avec le gouvernement et reste déterminée à respecter les lois mondiales, notamment les contrôles à l'exportation et les réglementations commerciales", ajoute Applied Materials.

Quoi qu'il en soit, ces informations ont éclipsé la publication trimestrielle plutôt solide du groupe. Bloomberg rappelle que la SMIC a été inscrite sur une liste d'entités en décembre 2020 par le Ministère américain au Commerce, du fait de liens présumés entre le fabricant de puces et l'armée chinoise. Ainsi, les entreprises américaines désireuses de faire du commerce avec cette société ont besoin d'une autorisation spéciale.

Applied Materials a par ailleurs dévoilé, jeudi soir, des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Pour le 4e trimestre fiscal, le bpa ajusté a représenté 2,12$, tandis que les ventes sont restées relativement stables à 6,72 Mds$. Le consensus était d'à peine 2$ de bénéfice ajusté par action pour 6,54 Mds$ de revenus. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 4% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est attendu proche de 6,47 Mds$ (plus ou moins 400 M$), bien au-dessus du consensus, alors que le bpa ajusté sur la période entamée est anticipé entre 1,72 et 2,08$ - soit un milieu de fourchette largement supérieur au consensus.

* Alphabet (-1,18% à 135,31$). Selon 'The Information'Google, Google a reporté au 1er trimestre 2024 le lancement de Gemini AI, concurrent d'OpenAI,. Les efforts de Google pour rattraper le créateur de ChatGPT, OpenAI, s'avèrent plus difficiles que prévu. Plus tôt cette année, les représentants de Google avaient déclaré à certains clients et partenaires commerciaux du cloud qu'ils auraient accès à la nouvelle IA conversationnelle de l'entreprise, un grand modèle de langage connu sous le nom de Gemini, d'ici novembre. Selon The Information, Google leur aurait récemment dit de ne pas s'y attendre avant le 1er trimestre de l'année prochaine. Le site d'information cite deux personnes directement informées du sujet.