Wall Street accentue ses pertes après les Minutes de la Fed

(Boursier.com) — Les indices boursiers américains ont perdu du terrain mercredi soir, en réaction à la publication, à 20h, des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed, les 14 et 15 décembre dernier. Ce compte rendu a montré que la banque centrale américaine pourrait relever ses taux directeurs plus tôt que prévu pour faire face à l'inflation.

Une demi-heure environ après la publication du compte-rendu, le Dow Jones cédait 0,54% à 36.599 points (contre +0,22% avant les Minutes), tandis que l'indice large S&P 500 reculait de 1,2% à 4.736 pts (contre -0,38% avant), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, abandonnait 2,4% à 15.249 pts (-1,4% auparavant). Le Nasdaq a désormais corrigé d'environ 4,5% par rapport à son dernier record du 19 novembre dernier.

L'indice du dollar, qui reculait de 0,3% avant 20h, a réduit ses pertes à 0,17% par la suite, face à un panier de devises de référence. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'est tendu pour atteindre 1,7% (+5 points de base) contre 1,68% avant 20h, et 1,5% le 31 décembre dernier.

Selon le compte-rendu de la réunion des 14 et 15 décembre, les responsables de la Fed ont estimé que la hausse des taux directeurs pourrait intervenir plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce qui était précédemment envisagé, en raison d'une inflation plus persistante et plus élevée que prévu.

Plusieurs membres du Comité de politique monétaire (FOMC) ont estimé que l'objectif de plein emploi avait déjà été atteint aux Etats-Unis. Le plein emploi est l'une des conditions fixées par la Fed avant de relever ses taux directeurs, ramenés autour de zéro depuis 2020 pour lutter contre les effets de la crise du Covid-19.

Par ailleurs, certains membres de la Fed se sont prononcés en faveur d'une réduction du bilan de la Fed "peu après" le début des hausses de taux, ce qui constituerait un nouveau resserrement monétaire.