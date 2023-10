Wall Street accélère, Bostic héros du jour !

(Boursier.com) — Wall Street accélère ce mardi, malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. Après avoir finalement salué en fin de semaine dernière les chiffres extrêmement solides de l'emploi pour le mois de septembre, laissant pourtant peu de marge de manoeuvre à la Fed dans sa lutte contre l'inflation, les principaux indices américains ont clôturé dans le vert hier à l'issue d'une séance mouvementée en réaction aux attaques du Hamas contre Israël. La tendance ce mardi demeure nettement positive, suite aux commentaires de Raphael Bostic, qui enthousiasme les marchés en laissant entrevoir la fin de la hausse des taux... Le S&P 500 prend désormais 0,65% à 4.364 pts, le Dow Jones 0,37% à 33.729 pts et le Nasdaq 0,86% à 13.600 pts.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 1,1% à 85,4$, après son rebond de la veille. L'once d'or prend 0,2% à 1.869$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises.

Sur les marchés obligataires, après la pause d'hier, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche ce mardi en retrait à 4,97%, contre 4,67% sur le 10 ans et 4,86% environ sur le 30 ans.

Il semble donc que les investisseurs considèrent que le niveau restrictif des rendements obligataires pourrait faire en partie le travail de la Fed, ce qui pourrait signifier au moins la fin du cycle de resserrement monétaire, à défaut d'une inflexion plus prononcée de politique. Ce narratif ne va peut-être pas durer très longtemps néanmoins, si les cours du brut poursuivent leur remontée avec l'incertitude géopolitique, compliquant le travail de maîtrise de l'inflation. En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des indicateurs économiques, les opérateurs devraient se concentrer les prochains jours sur le début de la vague des publications financières trimestrielles, avec dès ce vendredi une belle brochette de valeurs bancaires, avant une accélération des publications la semaine prochaine.

Sur le front économique ce mardi, les stocks préliminaires de grossistes aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 sont ressortis en repli de 0,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché, après une baisse de 0,3% en données révisées pour le mois de juillet. La précédente lecture de juillet était de -0,2%.

Les responsables de la Fed sont nombreux à s'exprimer ce jour, avec au casting Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari et Mary Daly. Bostic, premier à s'exprimer aujourd'hui, réjouit les opérateurs, affirmant tout simplement que la Fed "n'a plus besoin de relever ses taux", alors qu'une part importante des effets du durcissement antérieur reste à venir. Le patron de la Fed d'Atlanta ne croit par ailleurs pas à une récession, mais constate que l'économie "ralentit clairement". Il juge incertain l'impact sur l'économie de la guerre au Proche-Orient. Le responsable souligne également les "progrès considérables" sur le front de l'inflation.

Hier, des commentaires perçus comme accommodants de plusieurs responsables de la Fed avaient déjà soutenu les marchés en fin de séance. Bloomberg relève d'ailleurs qu'un plus grand nombre de membres de la Fed jugent que des conditions financières plus restrictives plaident pour plus de prudence en matière de politique monétaire. Lorie Logan, patronne de la Fed de Dallas, dans un discours hier à l'occasion de la réunion annuelle de la NABE, a indiqué qu'une inflation élevée restait le risque majeur pour l'économie et que le maintien de conditions financières restrictives serait nécessaire pour restaurer la stabilité des prix. Mais Logan a également reconnu que les conditions s'étaient considérablement resserrées ces derniers mois en raison de la remontée des taux à long terme, et elle a noté que si ceux-ci restent élevés en raison de primes de terme plus élevées, il pourrait être moins nécessaire de relever le taux des fonds fédéraux.

Le même thème a également été évoqué la semaine dernière par la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui a soutenu que des conditions financières plus strictes réduiraient la nécessité pour la Fed de prendre de nouvelles mesures, tout en soulignant que la banque centrale pourrait encore relever les taux si l'activité commençait à 'réaccélérer'. Dans des remarques ultérieures devant la NABE hier, le vice-président Philip Jefferson a suggéré qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire, mais a déclaré qu'il étudierait les rendements obligataires plus élevés lors de l'évaluation des mouvements futurs.

Hier, Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, a aussi tenté de calmer les opérateurs après la chute des marchés obligataires. Elle a affirmé, citée par le Financial Times, qu'elle ne voyait pas de preuve d'un dysfonctionnement des marchés après la récente poussée des rendements obligataires. Elle a également salué les derniers chiffres de l'emploi, jugés "impressionnants", mais ne constituant pas selon elle le signe d'une surchauffe du marché du travail. Yellen a également déclaré qu'elle n'était pas préoccupée par une répétition des faillites bancaires de ce printemps, déclenchées par la hausse des taux. Elle juge que la qualité du crédit est globalement très solide, alors que les banques les plus vulnérables ont réduit le risque de panique bancaire en restreignant leurs dépôts non assurés.

Les marchés profitent aussi ce jour des rumeurs de nouveau stimulus économique en Chine. Ainsi, Pékin étudierait un nouveau soutien et un déficit accru pour atteindre ses objectifs de croissance alors que l'économie ralentit. Selon Bloomberg, qui cite des sources proches de la question, les décideurs politiques chinois envisagent l'émission d'au moins 1.000 milliards de yuans (137 milliards de dollars) de dette souveraine supplémentaire pour financer des infrastructures.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, PepsiCo publie ses résultats trimestriels ce mardi, tandis que Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza annoncent jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs résultats, marquant le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.

Les valeurs

PepsiCo (+2%) a rehaussé ce mardi ses estimations de bénéfice annuel, et ce pour la troisième fois de l'année, avec les hausses de prix sur ses principaux marchés et la résilience de la consommation. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,25$, à comparer à un consensus de 2,16$. Les revenus ont totalisé quant à eux 23,5 milliards de dollars, également supérieurs aux anticipations de marché. PepsiCo vise désormais un bénéfice par action de 7,54$ sur l'exercice 2023, contre 7,47$ pour la guidance antérieure. La guidance de croissance organique du chiffre d'affaires 2023 reste à 10%, alors que le bpa ajusté est donc attendu en hausse de 13% à devises constantes. PepsiCo a profité sur le trimestre clos de son activité dans les produits alimentaires, avec les marques Doritos et Cheetos.

Honeywell (stable) réorganise ses activités en trois segments contre quatre, afin de renforcer sa croissance et de mieux allouer son capital. Le conglomérat de Caroline du Nord indique que les nouveaux segments seront axés autour de l'automatisation, du futur de l'aviation et de la transition énergétique. Cette structure simplifiée doit permettre à Honeywell de réaliser des synergies et d'accélérer son innovation. La nouvelle segmentation doit prendre effet à compter du premier trimestre 2024.

Truist Financial (+7%) serait en négociations en vue d'une cession de son unité de courtage en assurance à la firme de private equity Stone Point pour environ 10 milliards de dollars, selon le site Semafor, qui cite des personnes proches de la question. Stone Point avait déjà acquis une participation de 20% dans cette activité, Truist Insurance Holdings, en avril, dans le cadre d'une opération valorisant alors l'activité 14,75 milliards de dollars. Truist avait auparavant indiqué qu'il entendait conserver 80% de l'unité, mais ces commentaires dataient de février à l'annonce du deal, et juste avant la crise ayant frappé les banques régionales américaines.