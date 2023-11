Wall Street accélère après la Fed !

(Boursier.com) — Wall Street était orienté en vive hausse jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 1,89% à 4.317 pts, le Dow Jones +1,70% à 33.839 pts et le Nasdaq +1,78% à 13.294 pts. La tendance demeure positive au lendemain d'un rebond emmené par le Nasdaq Composite (+1,64%). Les opérateurs ont apprécié la publication d'une batterie de statistiques mitigées, montrant un ralentissement potentiel de l'économie US, de quoi rassurer les plus inquiets sur le devenir des taux... La Fed n'a d'ailleurs pas surpris, maintenant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fonds fédéraux, comme attendu. Le discours de la banque et celui de son patron Jerome Powell n'ont pas offert de grande surprise non plus, le marché estimant que la fin de cycle de hausse de taux est là... Dans l'actualité des entreprises, Apple publiera ses comptes jeudi soir.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 1,8% à 82,80$. L'indice dollar cède 0,7% face à un panier de devises...

La Fed a donc maintenu ses taux, sans toutefois exclure de nouvelles hausses ultérieures... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire à l'issue de la prochaine réunion monétaire des 12 et 13 décembre se situe cependant désormais à plus de 80%, un peu plus élevée qu'avant la réunion de cette semaine... Ainsi, les marchés estiment que la Fed laissera ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avant une éventuelle inflexion durant le premier semestre 2024 - le fameux pivot tant attendu...

Les marchés ont donc jugé que le ton de la Fed et de Powell était "plutôt accommodant", ou un peu moins dur que prévu... La banque centrale américaine a ainsi laissé ses taux inchangés pour la deuxième réunion consécutive, ce qui signifie pour bon nombre d'opérateurs qu'elle en a terminé avec le durcissement monétaire. Pourtant, la Fed a souligné la force étonnante de l'économie, constatant juste quelques signes de détente sur le marché de l'emploi. La banque centrale a relevé les conditions financières plus strictes pesant sur les entreprises et les ménages. La Fed a aussi constaté le rythme encore soutenu de la croissance au troisième trimestre (+4,9% en rythme annuel selon la récente estimation gouvernementale). Elle a estimé le marché du travail toujours solide et l'inflation encore élevée. Un tour de vis additionnel ne semble donc toujours pas totalement exclu pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%.

Jerome Powell a aussi souligné des conditions financières plus strictes, adoucissant un peu le ton... Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans évolue actuellement à 4,96%, contre 4,64% sur le 10 ans et 4,80% sur le 30 ans, ce qui confirme une poursuite de l'apaisement. Le patron de la Fed a précisé que le sujet d'une baisse des taux n'avait pas été abordé lors de la réunion FOMC cette semaine. "La question des baisses des taux ne se pose tout simplement pas", a asséné Powell.

Sur le front économique jeudi, plusieurs statistiques sont à suivre. Selon la dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, les annonces de licenciements des entreprises américaines en octobre ont concerné 36.836 postes, contre 47.457 un mois auparavant.

Les inscriptions au chômage ont progressé davantage que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 28 octobre, que les inscriptions au chômage s'étaient élevées à 217.000, en hausse de 5.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 210.000.

D'après le rapport gouvernemental du jour, la productivité non-agricole du troisième trimestre aux Etats-Unis est ressortie en croissance sur un rythme de 4,7% en données préliminaires, contre 4,2% de consensus de place et 3,6% pour la lecture révisée du trimestre antérieur. Les coûts unitaires du travail ont quant à eux décliné sur un rythme de 0,8% contre +0,7% de consensus et +3,2% un mois plus tôt.

Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services...

Les valeurs

Qualcomm (+5,8%), le concepteur américain de puces a publié hier soir pour son quatrième trimestre des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action s'est affiché à 2,02$ contre 1,92$ de consensus, tandis que les revenus ont atteint 8,67 milliards de dollars, contre 8,5 milliards pour l'estimation moyenne des analystes. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe californien de San Diego envisage des revenus allant de 9,1 à 9,9 milliards de dollars, contre 9,2 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté trimestriel par action est espéré entre 2,25 et 2,45$, contre 2,23$ de consensus de marché. Cristiano Amon, le directeur général du groupe, indique par ailleurs que les concepteurs de smartphones commencent à prendre de nouvelles commandes après avoir résorbé leurs stocks.

Airbnb (-3,3%) a publié hier soir des profits trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi une guidance très prudente pour son quatrième trimestre, le groupe prévenant de la plus grande volatilité attendue sur la période. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 3,4 milliards de dollars (+18%), en ligne avec le consensus, et fait état de 113,2 millions de nuits et expériences réservées (+14%). Le bénéfice net, dopé par un bénéfice fiscal non récurrent, a atteint 4,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté, plus représentatif, a atteint 1,8 milliard de dollars, en croissance de 26%. Le free cash flow s'est amélioré de 37% à 1,3 milliard. Concernant le quatrième trimestre, le groupe s'attend donc à une plus grande volatilité de l'environnement économique, qui pourrait ralentir la demande en voyages après une saison estivale record.

Mondelez (+1,7%), le groupe alimentaire américain a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 16% à 9,03 milliards de dollars, tirés par une croissance organique équivalente, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 82 cents en augmentation de 17% à devises constantes. Sur la période, Mondelez a rehaussé ses prix de près de 12%, ce qui n'a pas empêché les volumes de progresser de 3,8%. Le groupe relève ses estimations de croissance organique des revenus entre 14 et 15%, tandis que le bénéfice ajusté par action est anticipé en augmentation d'environ 16%. C'est la troisième révision en hausse des objectifs du groupe aux marques Oreo ou Toblerone cette année. Dirk Van de Put, le directeur général de l'affaire, juge que la confiance des consommateurs résiste en Amérique du Nord.

McKesson (-2,6%), le groupe pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 6,23$, à comparer à un consensus de 6,1$ à peine. Les revenus ont totalisé quant à eux 77,2 milliards de dollars sur la période close, en croissance de 10% en glissement annuel. Le distributeur pharmaceutique a rehaussé par ailleurs une fois encore ses prévisions annuelles, avec la forte demande. Sur l'exercice 2024, le groupe envisage désormais un bénéfice ajusté logé entre 26,80 et 27,40$ par titre, en croissance de 14 à 17% en comparaison de l'an dernier, contre une fourchette antérieure allant de 26,55 à 27,35$.

PayPal (+6,5%) remonte, alors que le géant des services de paiement en ligne a affiché une performance plutôt rassurante au troisième trimestre. Le volume total de paiement sur la période a augmenté ainsi de 15% à près de 388 milliards de dollars. Les revenus ont été de 7,42 milliards de dollars, en progression de plus de 8% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 20% à 1,30$. Le consensus était de 7,39 milliards de dollars de revenus pour 1,22$ de bénéfice ajusté par action. Le free cash flow a été de 1,1 milliard de dollars. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus en croissance de 6 à 7%, pour un bénéfice ajusté par action en progression d'environ 10% à 1,36$.

MetLife (stable), géant américain de l'assurance vie basé à New York a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,97$, contre un consensus de 1,99$ et un niveau de 1,21$ un an auparavant, à la même époque. Le bénéfice net consolidé a chuté à 422 millions de dollars, un recul de 62% en glissement annuel, mais le bénéfice ajusté a grimpé de 35% à 1,5 milliard de dollars. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 18,24 milliards de dollars, contre 17,93 milliards de consensus.

Electronic Arts (+3,6%), le concepteur américain de jeux vidéo a publié pour son deuxième trimestre fiscal un niveau de net bookings de 1,82 milliard de dollars en croissance de 4% en comparaison de l'an dernier, ainsi que des revenus de 1,91 milliard de dollars. Le bénéfice net s'est établi à 399 millions de dollars, contre 299 millions un an plus tôt, à la même période. Les résultats ont été soutenus en particulier par la performance du portefeuille EA Sports - avec la franchise 'FC 24'. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,46$, contre 1,28$ un an avant et 1,27$ de consensus. Le 'net bookings' est également supérieur aux anticipations de marché. EA prévoit un bénéfice par action allant de 4,10 à 4,66$ sur l'exercice clos en mars, soit une révision en hausse de la guidance.

DoorDash, l'acteur américain de la livraison de repas, bondit de 15,6%. Le groupe a affiché pour le troisième trimestre fiscal des revenus de 2,2 milliards de dollars, en croissance de 27% en glissement annuel. La perte nette GAAP a été réduite à 75 millions de dollars, contre 296 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a atteint un plus haut historique de 344 millions de dollars, contre 87 millions un an avant. Pour son quatrième trimestre fiscal juste entamé, le groupe anticipe un Ebitda ajusté allant de 320 à 380 millions de dollars. La valeur des commandes est attendue entre 17 et 17,4 milliards de dollars.

Starbucks (+9,4%), la chaîne américaine de cafés, grimpe à Wall Street. Le groupe a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et affiché des revenus historiques. Les revenus se sont appréciés ainsi de 11% en glissement annuel à près de 9,4 milliards de dollars, contre 9,3 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,06$, contre 97 cents pour l'estimation moyenne des analystes. La croissance à comparable a été de 8% dans le monde. Le trafic a progressé de 3% en glissement annuel. En Amérique du Nord, l'expansion à comparable a été de 8%.

Eli Lilly (+4,6%), le laboratoire d'Indianapolis, a abaissé ce jour ses prévisions de bénéfices, tablant désormais sur un bpa ajusté allant de 6,50 à 6,70$, contre une guidance antérieure logée entre 9,70 et 9,90$ et rehaussée alors en août. L'ajustement résulte de charges d'acquisition. Pour le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 9,50 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de consensus. Le traitement du diabète Mounjaro a affiché sur le trimestre des revenus de 1,41 milliard de dollars, nettement plus élevés que le consensus qui était d'environ 1,3 milliard. Le bénéfice ajusté par action a été de 10 cents.

ConocoPhillips (+4,5%), l'un des géants pétroliers américains, a publié pour son troisième trimestre un bénéfice de 2,8 milliards de dollars soit 2,32$ par titre, contre 4,5 milliards de dollars un an avant. Hors éléments, le bénéfice a représenté 2,6 milliards de dollars et 2,16$ par action, contre 4,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 1,97$ de bénéfice ajusté par action. La production du quatrième trimestre 2023 devrait être comprise entre 1,86 et 1,90 million de barils équivalent pétrole par jour. La production pour l'ensemble de l'année devrait être d'environ 1,82 MBOED en raison de l'acquisition de Surmont.

Regeneron (+3,4%) a battu le consensus de profit sur le trimestre clos. Le partenaire américain de Sanofi a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 11,59$, contre un consensus de 10,7$. Les revenus ont totalisé quant à eux 3,36 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de consensus de place.

Zoetis (+6,2%) a publié pour le troisième trimestre des revenus en croissance de 7% à 2,2 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net de 596 millions de dollars ou 1,29$ par titre, soit une augmentation de 14% du bpa. Le bénéfice dilué ajusté par action a été de 1,36$. Sur l'exercice, la croissance opérationnelle des revenus est attendue entre 6,5 et 7,5%, alors que celle du bpa ajusté est anticipée entre 7,5 et 8,5%.

Shopify (+22,3%) flambe, alors que le contrôle des coûts et l'adoption de l'IA ont soutenu les résultats. Sur le trimestre clos en septembre, le groupe a réalisé des revenus de 1,71 milliard de dollars en augmentation de 25%. Le bénéfice ajusté par action a été de 24 cents, contre 14 cents de consensus.

Marriott International (-1,6%) a annoncé pour le troisième trimestre fiscal un RevPAR mondial à comparable et dollar constant en augmentation de 8,8% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 2,11$, contre 1,69$ un an plus tôt. Le bénéfice net est ressorti à 752 millions de dollars, contre 630 millions un an avant.

Palantir bondit de 20%, alors que la "star" de l'IA vient de dévoiler son quatrième trimestre consécutif de rentabilité et son meilleur bénéfice historique. Le groupe évoque la forte demande pour ses offres d'intelligence artificielle. "Nous avons réalisé le bénéfice le plus important des vingt ans d'histoire de notre entreprise", a déclaré Alex Karp, directeur général de Palantir. Sur le trimestre clos fin septembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 72 millions de dollars. Les revenus se sont appréciés de 17% à 558 millions de dollars. Le groupe de Denver anticipe désormais un bénéfice opérationnel ajusté annuel allant de 607 à 611 millions de dollars, à comparer à un consensus de 577 millions.

Ferrari (+6%) a dépassé les attentes au troisième trimestre fiscal et a légèrement rehaussé ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté. Pour le trimestre clos, le constructeur automobile a affiché des revenus de 1,54 milliard d'euros en augmentation de 23,5% pour un Ebit ajusté de 423 millions d'euros en vive hausse de 42% et un bpa dilué ajusté de 1,82 euro.

Moderna trébuche encore de 6,5%. Le laboratoire américain vient en effet d'alerter au sujet de ventes inférieures aux attentes de son vaccin Covid-19, en bas de fourchette des anticipations antérieures. Le groupe du Massachusetts a par ailleurs repoussé à 2025 la date de lancement de son vaccin contre la grippe dont il avait précédemment annoncé qu'il prévoyait une disponibilité en 2024. Moderna a indiqué surtout que ses nouvelles prévisions de revenus de 6 milliards de dollars pour 2023 étaient basées sur l'attente qu'au moins 50 millions de vaccins Covid-19 seraient administrés aux États-Unis. Ce vaccin est son seul produit commercialisé. Le groupe pharmaceutique visait auparavant un chiffre d'affaires logé entre 6 et 8 milliards de dollars.

S&P Global (+6,9%) a rehaussé ses prévisions annuelles de profits, envisageant désormais un bénéfice ajusté annuel par action allant de 12,50 à 12,60$, contre 12,35 à 12,55$ auparavant. Sur le troisième trimestre clos fin septembre, le groupe de services financiers a affiché des revenus en augmentation de 8% à 3,1 milliard de dollars, évoquant une accélération dans toutes les divisions. Hors solutions d'ingénierie, les revenus se sont appréciés de 11%. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,21$ pour le trimestre clos contre 2,93$ un an avant.

Walt Disney (+2,7%) s'offre la participation de 33% de Comcast (+1,6%) dans le service de streaming Hulu. Le géant du divertissement prévoit de verser à Comcast un minimum de 8,61 milliards de dollars d'ici le 1er décembre, ce qui représente le plancher de ce qui serait dû. Des négociations vont débuter pour déterminer la valorisation complète de Hulu. Disney possède actuellement les deux tiers du service, le reste étant contrôlé par NBC Universal (Comcast). Au moment de l'accord de 2019, Hulu était valorisé sur la base d'une valeur nette minimale garantie de 27,5 milliards de dollars. Hulu comptait un peu plus de 48 millions d'abonnés en juillet.

Tesla (+6,2%) remonte, alors que les signes de ralentissement se multiplient pourtant ces derniers jours... Le groupe d'Elon Musk n'a livré que 72.115 véhicules électriques produits en Chine en octobre, ce qui reflète un recul de 2,6% par rapport au mois précédent selon les données de l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA).