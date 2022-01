Wall Street : 2022 commence bien, malgré une tension sur les taux

(Boursier.com) — La Bourse de New York a démarré l'année 2022 d'un bon pied, lundi, le DJIA testant même son dernier record du 29 décembre. Les investisseurs parient sur le fait que le variant Omicron du coronavirus ne pèsera pas lourdement ni durablement sur la reprise économique mondiale. Les prix du pétrole progressent, et les taux d'intérêts se tendent dans l'anticipation d'un resserrement de politique monétaire de la Fed, sans doute vers la mi-2022.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones avance de 0,43% à 36.495 points (à quelques points au-dessus de son dernier record en clôture, le 29 décembre), tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,43% à 4.786 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,95% à 15.793 pts. En 2021, le DJIA a grimpé de 18,7%, le S&P 500 a bondi de 26,9% et le Nasdaq a grimpé de 21,4%.

Parmi les valeurs en vue ce lundi, Tesla bondit de plus de 11% après avoir fait état de livraisons supérieures aux attentes au 4e trimestre malgré les problèmes de "supply chain". Un autre constructeur de véhicules électriques, le chinois NIO grimpe de plus de 5% lui aussi grâce à des livraisons supérieures aux attentes.

L'Opep+ devrait maintenir sa politique de hausse graduelle de production

Le pétrole démarre aussi dans le vert dans l'espoir d'une demande solide en 2022, et à la veille de la réunion mensuelle de l'Opep+, qui devrait poursuivre sa politique d'augmentation graduelle de ses quotas. Le baril de brut léger américain WTI gagne lundi soir 1,5% à 76,35$ (contrat à terme de février sur le Nymex), tandis que le Brent de Mer du nord avance de 1,8% à 79,20$ (contrat de mars).

Selon un rapport technique que l'agence Reuters a pu consulter hier, l'OPEP+ relativise l'impact du variant Omicron sur la demande globale en le décrivant comme "modéré et de courte durée" tout en maintenant tabler sur des perspectives économiques inchangées.

Dans ce contexte favorable à la prise de risque, les investisseurs ont acheté des actions et du pétrole, et ont vendu des obligations et autres valeurs refuge comme l'or, en se basant sur des études montrant que le variant Omicron du coronavirus est moins dangereux que les précédents variants, malgré sa plus forte transmissibilité et une hausse du nombre des hospitalisations observée en Europe et aux Etats-Unis.

Omicron, des effets négatifs passagers sur l'économie ?

La propagation d'Omicron aux Etats-Unis continue cependant d'entraîner des milliers d'annulations de vols et oblige certaines entreprises et écoles à envisager des fermetures temporaires. CNBC note également que plusieurs grandes banques de Wall Street ont demandé à leurs employés de travailler à domicile pendant les premières semaines de janvier. Enfin, des détaillants américains sont contraints de fermer faute de travailleurs disponibles.

Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller santé de la Maison Blanche, a déclaré dimanche sur ABC ('This Week') que les autorités sanitaires américaines pourraient bientôt mettre à jour les directives pour inclure une recommandation de test pour signaler quand une personne déjà testée positive pour le Covid pourrait quitter l'isolement. Fauci estime que les USA devraient se concentrer moins sur l'augmentation des cas de Covid et davantage sur les hospitalisations et les décès, qui ont connu des augmentations beaucoup plus faibles.

Le T-Bond à 30 ans à nouveau au-dessus de 2%

Sur les marchés obligataires, les cours ont reculé, entraînant une hausse des taux (qui évoluent en sens inverse des prix). Le rendement du T-Bond à 10 ans bondissait lundi soir de 12 points de base pour remonter à 1,62%, au plus haut depuis près de 6 semaines. Le rendement du "30 ans" a lui aussi bondi de 12 pdb remontant au-dessus de 2% (2,01%) pour la 1e fois depuis le 23 novembre. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a grimpé de 6 pdb à -0,12% au plus haut depuyis début novembre.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagne 0,3% à 96,27 pts face à un panier de devises, tandis que l'euro cède 0,68% à 1,1291$. L'or a reculé de 1,6% à 1.799,80$ l'once sur le Comex (contrat de février), rechutant sous le seuil des 1.800$. Le bitcoin cote 46.745$, en baisse de 0,6% sur 24h, selon le site Coindesk.

Des hausses de taux de la Fed attendues dès mars 2022

Selon les données compilées par CME Group, la probabilité de voir la Réserve fédérale américaine augmenter ses taux directeurs dès le mois de mars prochain est désormais majoritaire, à 54%, contre seulement 26% le 3 décembre dernier. La Fed publiera mercredi les Minutes de sa dernière réunion, au cours de laquelle elle avait décider d'accélérer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs (prévu désormais fin mars). Elle avait aussi indiqué dans ses projections qu'elle envisageait de relever ses taux au moins trois fois cette année pour accompagner la reprise et juguler l'envolée de l'inflation.

Parmi les indicateurs macro-économiques attendus cette semaine figure les chiffres de l'emploi en décembre, attendus vendredi.

Ce lundi, les marchés ont pris connaissance des chiffres définitifs d'activité en décembre. L'indice PMI manufacturier s'est ainsi établi à un niveau solide de 57,7, proche du consensus (57,8) et de sa lecture flash (57,8). Par ailleurs, les dépenses de construction ont augmenté de 0,4% en novembre sur un mois, contre 0,6% de consensus de place et après 0,4% en octobre. En glissement annuel, ces dépenses de construction grimpent de 9,3%.

Les investisseurs ont manifesté une certaine indifférence à l'annonce de la suspension des échanges d'actions et de produits structurés de China Evergrande Group lundi à la Bourse de Hong Kong. Le géant chinois de l'immobilier surendetté lutte depuis des mois pour éviter la défaillance, faisant peser le risque d'une crise sur l'ensemble du secteur immobilier chinois.

VALEURS A SUIVRE

Tesla (+11,5% !) a affiché une performance impressionnante au dernier trimestre de l'année 2021. Au quatrième trimestre, le groupe d'Elon Musk a réalisé une production de plus de 305 000 véhicules et des livraisons de plus de 308 000 véhicules. Les Model 3 et Y représentent 292 731 unités produites et 296 850 véhicules livrés. Les Model S et X comptent pour 13 109 unités produites et 11 750 livraisons. En 2021, le groupe a ainsi livré plus de 936 000 véhicules, 936 172 pour être précis, et produit 930 422 unités. "Merci à tous nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et supporters qui nous ont aidés à réaliser une excellente année", commente sobrement le groupe désormais basé à Austin, Texas.

Tesla a enregistré, malgré des pénuries, des livraisons trimestrielles historiques et nettement supérieures aux attentes de marché. Le constructeur a renforcé sa production en Chine malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les livraisons trimestrielles, à 308 600 véhicules, sont à comparer à un consensus voisin de 263 000 véhicules. Tesla aligne ainsi son sixième trimestre consécutif de livraisons record. Les livraisons trimestrielles bondissent d'environ 70% en glissement annuel et de près de 30% par rapport au troisième trimestre 2021. Tesla a accéléré sa production chinoise, malgré la pression réglementaire et la pénurie mondiale de puces. Sur l'année, les livraisons ont progressé de 87% à 936 172 unités.

Pfizer (-3,6%) consolide sur ses sommets historiques, après avoir grimpé l'an dernier de 60%. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a indiqué hier que les personnes de plus de 60 ans et le personnel médical allaient recevoir une deuxième dose de rappel Covid-19 face à la recrudescence des contaminations par le variant Omicron. L'augmentation du nombre de cas pourrait conduire Israël à l'immunité collective, a affirmé par ailleurs le directeur général du ministère de la Santé. En Israël, la propagation du variant avait été limitée dans un premier temps, mais accélère désormais et pourrait atteindre un plus haut dans trois semaines. Le directeur général de la Santé, Nachman Ash, juge que cela pourrait conduire le pays à l'immunité collective, mais ajoute qu'il préfère y parvenir par le biais d'une vaccination à grande échelle.

En outre, notons que la Belgique va acheter aux Américains Pfizer et Merck 10.000 doses de leurs traitements antiviraux respectifs du covid.

AT&T (+3,3%) et Verizon (+0,88%), deux géants américains des télécommunications, ont refusé dimanche un nouveau report de deux semaines du déploiement aux États-Unis de leurs services prévu le 5 janvier, dans la bande C de la 5G, même si le secteur de l'aviation redoute des perturbations liées à l'usage de cette nouvelle bande de fréquences. La FDA, agence gouvernementale américaine chargée du contrôle de l'aviation civile, avait requis ce report. Les opérateurs télécoms ont offert plutôt de ne pas déployer de services 5G autour des aéroports pendant six mois, et de limiter les déploiements dans la semaine à venir.

American Airlines (+4,4%), Delta Air (+3%), United Air (+3,9%) ou Southwest (+2,1%) progressent malgré de nombreuses annulations de vols liées au coronavirus. Plus de 4.000 vols ont été annulés dans le monde dimanche, dont plus de la moitié aux Etats-Unis, en raison de la multiplication des cas de Covid-19 et des mauvaises conditions météorologiques. Selon les données du site de suivi des vols FlightAware.com, les vols annulés comprenaient plus de 2.400 vols au départ ou à l'intérieur des Etats-Unis. Au niveau mondial, plus de 11.200 vols ont été retardés.

Robinhood (+5,5%) gagne du terrain à Wall Street, suite à l'acquisition d'environ 10 millions de dollars d'actions du courtier mobile (563.570 titres) par ARK Invest, firme d'investissement de Cathie Wood bien connue pour ses paris audacieux.