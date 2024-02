Wall Street : 2.000 milliards de dollars pour Nvidia, et quoi pour les autres ?

(Boursier.com) — Wall Street se stabilise avant bourse ce vendredi, au lendemain d'un incroyable rallye mené par Nvidia et les grandes valeurs technologiques liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Hier soir, le Nasdaq s'était enflammé au plus haut historique à plus de 16.000 pts, sur un gain de 2,96%, alors que le Dow Jones avait pris 1,18%... En pré-séance ce jour, le S&P 500 grappille encore 0,1% et le Dow Jones 0,1% également, tandis que le Nasdaq demeure stable. Nvidia, en hausse de 2% supplémentaires avant bourse au lendemain d'un gain de plus de 16%, pourrait franchir aujourd'hui la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière !

Il n'y aura pas de statistique notable ce jour à Wall Street. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 2% à 77$ environ. L'once d'or avance de 0,3% à 2.036$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises.

Les spécialistes ajustent la mire concernant les anticipations de baisse des taux cette année à Wall Street. Goldman Sachs n'attend plus que quatre réductions des taux de la Fed cette année, contre cinq auparavant, avec des mouvements en juin, juillet, septembre et décembre. La première baisse des taux était auparavant anticipée en mai. La banque d'affaires prévoit quatre assouplissements supplémentaires l'année prochaine, contre trois auparavant, ce qui laisse le taux final dans une fourchette allant de 3,25% à 3,5%.

Hier jeudi, les responsables de la Fed ont indiqué une fois de plus que la banque centrale américaine était sur la bonne voie pour réduire les taux d'intérêt cette année, mais pas aussi rapidement que certains ne l'anticipent... Le vice-président Philip Jefferson a averti concernant le risque de trop assouplir la politique monétaire face à l'amélioration sur le front de l'inflation. Le gouverneur Christopher Waller a quant à lui jugé que rien ne pressait pour réduire les taux, et préfèrerait observer encore deux mois de données d'inflation pour s'assurer de son retour vers l'objectif. La gouverneure Lisa Cook veut également s'assurer que l'inflation converge vers les 2% avant de commencer à réduire les taux. Elle juge qu'il convient de procéder avec précaution. Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, a indiqué que la banque pourrait être en mesure d'abaisser les taux cette année, mais reste prudent et repousse l'idée d'un mouvement imminent qui pourrait être prématuré. Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a jugé pour sa part que le travail n'était pas encore terminé sur l'inflation.

Cotation...

Parmi les autres avis récents, Mary Daly de la Fed de San Francisco a estimé que trois baisses de taux cette année constituaient une base raisonnable, les données récentes d'inflation n'ayant pas ébranlé sa conviction quant au fait que la Fed aille dans la bonne direction. Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta, voit pour l'heure une première baisse des taux au troisième trimestre. La gouverneure Michelle Bowman, enfin, a estimé que le moment de réduire les taux n'était certainement pas venu...

Selon l'outil FedWatch du CME Group ce vendredi, la probabilité actuelle d'un nouveau statu quo monétaire le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, se situe à 97%. La probabilité d'un statu quo supplémentaire le 1er mai à l'issue de la réunion suivante est de 79%. La première baisse des taux n'interviendrait donc pas avant juin, à moins d'une grave détérioration de l'économie d'ici là...

Les mauvaises surprises inflationnistes de la semaine dernière ne dissuadent pas les grands brokers de la place, qui suivent la tendance et rehaussent leurs objectifs de fin d'année pour l'indice large S&P 500. Ainsi, Goldman Sachs prévoit désormais un niveau de fin d'année de 5.200 points pour le S&P, citant des estimations de bénéfices en hausse, avec un accent particulier sur la solidité fondamentale des 'Magnificent 7'. GS note aussi l'amélioration des perspectives de croissance économique aux États-Unis. La saison des résultats du quatrième trimestre démontre quant à elle la capacité des entreprises à protéger leurs marges bénéficiaires dans une atmosphère désinflationniste.

UBS a également relevé son objectif de fin d'année sur le S&P 500 à 5.400 points désormais, contre 5.150 auparavant, observant qu'une inflation plus élevée a tendance à être positive pour les cours des actions en soutenant le pouvoir de fixation des prix des entreprises et, par extension, les marges... Le broker est également optimiste quant au contexte économique.

Les valeurs

Nvidia s'envolait hier soir de 16,4% à 785,4$ à Wall Street, atteignant un nouveau sommet pour une capitalisation boursière d'environ 1.940 milliards de dollars ! Sur une seule journée, la capitalisation boursière a progressé de 277 milliards de dollars, du jamais vu en bourse, alors que le précédent record datait du 2 février et avait été réalisé par Meta, dont la valorisation boursière avait flambé de 197 milliards de dollars au lendemain des résultats trimestriels. Nvidia a profité hier de l'annonce de résultats et perspectives robustes, alimentés par le boom actuel de l'intelligence artificielle générative.

Pour son quatrième trimestre, le groupe de Jensen Huang, géant des puces graphiques et d'IA, a une fois de plus facilement battu le consensus, dégageant un bénéfice ajusté par action de 5,16$ à comparer à un consensus de 4,60$, pour des revenus de 22,1 milliards de dollars à comparer à un consensus de marché de 20,4 milliards. Les revenus de centres de données ont été de 18,4 milliards, bien plus élevés que le consensus qui se situait à 17,2 milliards et en croissance de plus de 400% par rapport à l'année antérieure. Le bénéfice net trimestriel s'est envolé de près de... 770% à 12,3 milliards de dollars !

Nvidia a donc réalisé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2024 de 22,1 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent et de... 265% par rapport à l'année dernière. Pour le trimestre, le bénéfice GAAP par action diluée a été de 4,93$, en hausse de 33% par rapport au trimestre précédent et de... 765% par rapport à l'année dernière. Le bénéfice non-GAAP par action diluée s'est élevé à 5,16$, en hausse de 28% par rapport au trimestre précédent et de 486% par rapport à l'année dernière. Pour l'exercice 2024, les revenus ont augmenté de 126% pour atteindre 60,9 milliards de dollars. Le bénéfice GAAP par action diluée a été de 11,93$, en hausse de 586% par rapport à il y a un an. Le bénéfice non-GAAP par action diluée a représenté 12,96$, en hausse de 288%.

Block, le groupe de services digitaux de paiement de Jack Dorsey, flambait hier soir de 13% après bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de marché pour le trimestre clos en termes d'Ebitda ajusté, et livré par ailleurs une solide guidance. L'Ebitda ajusté de l'exercice atteint 1,79 milliard contre 1,66-1,68 milliard de dollars de guidance. Sur le premier trimestre fiscal juste entamé, l'Ebitda ajusté est anticipé entre 570 et 590 millions de dollars, à comparer à un consensus de 515 millions. Les revenus trimestriels sont ressortis conformes aux attentes à 5,77 milliards de dollars, en croissance de 24%. L'Ebitda ajusté sur le trimestre clos a été de 562 millions, contre 447 millions de consensus. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 178 millions de dollars. Enfin, la fintech américaine table sur un Ebitda ajusté 2024 de 2,63 milliards de dollars.

Booking reculait de 9% après bourse hier soir à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle diversement appréciée. Le voyagiste en ligne américain a annoncé pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 32$, à comparer à un consensus voisin de 30$ et à un niveau de 24,7$ environ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 4,8 milliards de dollars (+18%), meilleurs que prévu, à comparer à un niveau de 4 milliards de dollars un an plus tôt. Booking Holdings a ainsi réalisé des revenus annuels de 21,4 milliards de dollars en croissance de 25%, pour un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars en hausse de 40%. L'Ebitda ajusté a progressé de 34% à 7,1 milliards sur l'exercice. Le groupe a par ailleurs initié un dividende cash trimestriel de 8,75$. Néanmoins, le résultat net sur le trimestre clos a chuté de 82% à 222 millions de dollars.

Intuit, la firme américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, experts-comptables ou particuliers, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,63$, à comparer à un consensus d'environ 2,3$ et à un niveau de 2,2$ un an avant. Le groupe, aux produits TurboTax et QuickBooks, a réalisé des revenus trimestriels de 3,4 milliards de dollars, battant de peu le consensus. Le groupe a maintenu par ailleurs ses estimations pour l'exercice fiscal 2024, tablant sur une poursuite de la croissance. Intuit prévoit un chiffre d'affaires de 15,89 à 16,105 milliards et un bénéfice d'exploitation de 3,615 à 3,72 milliards. Le bpa ajusté est anticipé entre 16,17 et 16,47$. Pour le troisième trimestre, le bpa ajusté est anticipé entre 9,31 et 9,38$, contre 9,7$ de consensus.

Copart, le groupe texan qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a raté le consensus pour son deuxième trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 33 cents, contre 31 cents un an auparavant et 35 cents de consensus, et de revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 957 millions de dollars de l'an dernier. Les revenus sont inférieurs de 2% au consensus de marché. La marge brute trimestrielle a quant à elle progressé de 9% à 464 millions de dollars. Le bénéfice net part du groupe a augmenté de 11% à 326 millions de dollars.

Carvana, le détaillant en ligne américain en voitures d'occasion, s'envole avant bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les anticipations de marché en termes de profits pour le trimestre clos et anticipe une nouvelle amélioration au premier trimestre juste entamé. Pour le quatrième trimestre, le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 60 millions de dollars, contre 59 millions de consensus. Les revenus ont été de 2,42 milliards de dollars. Le groupe a aussi publié son premier bénéfice annuel, à 450 millions de dollars, qui comprend néanmoins un gain non récurrent de 878 millions de dollars sur l'extinction de la dette. Le bénéfice ajusté de base pour le premier trimestre est attendu significativement supérieur à 100 millions de dollars. Carvana s'attend à ce que les unités vendues au détail au premier trimestre 2024 soient en modeste hausse par rapport à l'année dernière. Le bénéfice brut par unité devrait être comparable à celui du quatrième trimestre, avec un potentiel de hausse. Le bénéfice brut unitaire a été multiplié par sept à 2.812$ au quatrième trimestre.

Warner Bros. Discovery a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 10,3 milliards et une perte par action de 16 cents. Le consensus était de 7 cents de perte ajustée par action pour 10,34 milliards de revenus. Le groupe se dit toutefois en bonne voie pour atteindre le milliard de dollars d'Ebitda en 2025 sur l'activité Max. La réaction de marché est négative pour l'heure à Wall Street.

Intuitive Machines bondit avant bourse à Wall Street, alors que la firme d'exploration spatiale est devenue la première entreprise privée de l'histoire à réussir à faire atterrir un vaisseau spatial sur la Lune ! L'atterrisseur lunaire de la société texane, baptisé Odysseus, s'est ainsi posé cette nuit sur le cratère Malapert A, à environ 300 kilomètres du pôle sud de la Lune. Il s'agit du premier atterrissage américain sur la surface lunaire depuis plus d'un demi-siècle, indique Reuters. L'atterrisseur avait été envoyé sur la Lune le jeudi précédent à l'aide d'une fusée Falcon 9 de la société SpaceX d'Elon Musk depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral en Floride. "Félicitations pour votre atterrissage sur la lune !", s'est exclamé Musk sur le réseau social X, ex-Twitter. Intuitive Machines attend désormais les premières images de la surface lunaire.

General Motors. Cruise, l'unité de GM dédiée à la conduite autonome, se préparerait à reprendre les tests de ses robotaxis sur route après leur suspension, selon l'agence Bloomberg, qui note que la compagnie se concentre sur l'apport d'un service à Houston et Dallas. Les tests reprendraient donc dans les prochaines semaines. Cruise avait suspendu ses activités aux USA en octobre suite à un incident survenu à San Francisco, où l'un de ses robotaxis avait traîné un piéton percuté par un autre véhicule. L'unité de conduite autonome serait donc sur le point de reprendre les tests, Houston et Dallas apparaissant comme des sites potentiels, après l'immobilisation de sa flotte l'année dernière. Bloomberg cite des personnes connaissant le sujet. Cruise LLC serait en pourparlers avec des responsables de plusieurs zones métropolitaines, dont les deux villes du Texas, sur la reprise des tests sur la voie publique avec des chauffeurs de sécurité, ont déclaré deux sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont privées.

Reddit, la plateforme de médias sociaux, a fourni son dossier en vue d'une introduction en bourse à Wall Street. Le groupe revendique 73,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 267,5 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, en moyenne, sur le trimestre se terminant fin décembre 2023. Sur l'année 2023, les revenus ont augmenté de 21% à 804 millions de dollars, pour une perte nette réduite à 91 millions de dollars environ. L'introduction en bourse à Wall Street est attendue en mars. Lors d'un round de financement en 2021, le dossier était valorisé 10 milliards de dollars. La valorisation visée pour cette IPO n'est pas encore connue... Avant-hier, Reuters a précisé, citant ses sources, que le groupe de San Francisco avait scellé un accord avec Google (Alphabet) pour rendre son contenu disponible pour entraîner les modèles d'IA du géant de la recherche sur Internet, dans le cadre d'un contrat qui atteindrait 60 millions de dollars annuels.

Parmi les révélations des documents d'introduction, notons que Sam Altman, le patron d'OpenAI, est le troisième actionnaire de Reddit avec une participation de 8,7%. Selon Business Insider, Altman a investi dans Reddit dès 2014 - puis en 2017. Il a également été administrateur au conseil de la plateforme durant sept ans, jusqu'en 2022, et... directeur général pendant huit jours en 2014 ! Parmi les autres grands investisseurs au capital de Reddit, Steven Newhouse, co-président d'Advance Magazine Publishers, possède 30,1% des parts. Le géant chinois Tencent détient 11% du capital.