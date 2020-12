Préouverture Paris : Yellen et vaccins, le bon cocktail pour la hausse du CAC40

Préouverture Paris : Yellen et vaccins, le bon cocktail pour la hausse du CAC40









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après son coup d'arrêt et même son décrochage lors du fixing d'hier, le CAC40 devrait repartir de l'avant à l'ouverture ce matin : il est attendu en hausse. Les marchés asiatiques ont ouvert le bal ce matin avec des progressions prononcées sur tout le continent, conséquences de l'optimisme croissant sur le lancement de vaccins contre le coronavirus avant la fin de l'année.

Les Marchés ont aussi trouvé en Janet Yellen, ex-patronne de la Fed, qui va prendre les fonctions de Secrétaire au Trésor de l'administration Biden, un nouveau catalyseur à la hausse. Pressentie depuis la victoire de Biden, cette nomination confirmée hier fait penser aux investisseurs que la Fed devrait encore plus soutenir l'économie américaine à travers des des programmes de prêts aux PME et aux autorités locales, que Steven Mnuchin a décidé récemment de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre.

Hier, l'indice parisien a clôturé le mois de novembre sur un gain de 20,12%, sa meilleure performance mensuelle depuis février 1988 soit 6 mois seulement après son lancement.

WALL STREET

La Bourse de New York a reculé lundi, mais le mois de novembre s'achève sur une hausse de 10 à 12% pour les principaux indices, le meilleur mois depuis...1987 ! Le mois a été ponctué de records historiques grâce à la perspective d'un vaccin contre le coronavirus et l'élection de Joe Biden à la présidentielle, mais sans "vague bleue" au Congrès. Le maintien probable du contrôle du Sénat par les Républicains est jugé satisfaisant pour les marchés, qui apprécient en outre la nomination de Janet Yellen comme secrétaire au Trésor, confirmée officiellement ce lundi.

A la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,91% à 29.638 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,46% à 3.621 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini presque stable (-0,06%) à 12.198 pts, après avoir signé 2 records d'affilée la semaine dernière.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final en Allemagne. (09h55)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- PMI manufacturier britannique final. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.788$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1965$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 47,50$.

VALEURS A SUIVRE

Ipsen présente ses objectifs financiers pour la période 2020-2024 : un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires Groupe compris entre +2% et +5%, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires

Investissements en 'R&D' soutenus par les économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs.

Bigben Interactive : Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'affiche à 12,5% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à l'objectif annoncé pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 de "taux de ROC supérieur à 10%". Les charges non récurrentes relatives aux plans d'actions gratuites s'élèvent à 2,3 ME. Le résultat net ressort ainsi en hausse de +16,7%, et atteint avec 9,7 ME. Il s'agit d'un record semestriel historique des 10 dernières années. Les bons résultats du 1er semestre du Groupe Bigben ainsi que le rehaussement de l'objectif de chiffre d'affaires de Nacon Gaming permettent au Groupe Bigben de confirmer son objectif annuel d'un chiffre d'affaires 2020-2021 compris entre 270 et 290 ME (vs. 263,5 ME au 31 mars 2020) et de relever celui de sa Marge opérationnelle courante de "supérieure à 10%" à "supérieure à 12%" (vs. 9% au 31 mars 2020).

Accor a procédé, ce 30 novembre, à une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt à un taux nominal annuel de 0,70%.

Casino confirme avoir finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros dont 648 millions d'euros perçus ce jour, et jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels durant la période de transition.

Renault/Peugeot : Les immatriculations de voitures neuves ont flanché de 27,03% en novembre, selon les données fournies par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), en repli pour le quatrième mois consécutif.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

2CRSi, FIPP, Nacon, Proactis, GEA, Signaux Girod

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse à 'accumuler' sur ArcelorMittal avec un cours cible ajusté à 17,60 euros et 'accumule' aussi Icade avec un objectif ramené à 67,50 euros. AlphaValue débute le suivi de Worldline à l'achat en ciblant un cours de 96,70 euros.

Credit Suisse repasse à 'sousperformance' sur ADP avec un objectif de cours ajusté à 89 euros. HSBC est quant à lui à alléger en ciblant un cours de 85 euros.

Deutsche Bank repasse à l'achat sur Pernod Ricard.

INFOS MARCHES

MBWS : les actionnaires approuvent l'augmentation de capital de 105 ME.

Bonduelle porte son crédit syndiqué de 300 à 400 ME.

Horizontal Software : offre de retrait obligatoire et radiation le 4 décembre.

Octopus Biosafety : lance une augmentation de capital de 1,6 ME à 1 euro l'action.

Worldline va émettre 200 ME d'Oceane.

Saint-Gobain annule 3 millions d'actions.

EN BREF

Ipsen : reçoit la " Fast Track " de la FDA pour l'irinotécan liposomal sous forme d'injection.

Assystem : contrat de construction de la centrale nucléaire turque d'Akkuyu.

Suez a finalisé la cession de ses activités Recyclage et Valorisation en Suède.

Abivax : achève le recrutement pour sa Phase 2b avec ABX464.