Préouverture Paris : vers un début de semaine prudent...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le sursaut de fin de semaine observé vendredi sur le CAC40 devrait laisser place à un léger repli ce lundi matin, avec un indice de référence attendu de retour sous les 7.300 points. A Wall Street, la fin de semaine dernière n'a pas été aussi favorable que prévu malgré la forte hausse d'Amazon qui n'a pas compensé la déception occasionnée par Apple... A Paris, la bonne surprise venue des comptes du Crédit Agricole, qui a battu largement le consensus de marché, reste aussi insuffisante pour renverser une tendance de fond encore lourde, tandis que les doutes subsistent sur la suite à donner aux anticipations monétaires des banques centrales avec un risque de récession des deux côtés de l'Atlantique qui inquiète les marchés en vue de la fin de l'année...

WALL STREET

La cote américaine s'est donc finalement affichée dans le rouge vendredi soir, malgré un début de séance en hausse, soutenu par les excellents résultats financiers du géant du commerce en ligne Amazon (+8,2%) et par des chiffres de l'emploi plus à même de voir la Fed lever le pied en matière monétaire... Apple (-4,8%) en revanche a pesé sur la tendance, après des ventes d'iPhone un peu moins importantes que prévu. Le S&P 500 a perdu finalement 0,53% à 4.478 pts, le Dow Jones a reculé de 0,43% à 35.066 pts et le Nasdaq cède 0,36% à 13.909 pts.

Selon le rapport du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de juillet se sont établies au nombre de 187.000, à comparer à un consensus FactSet de 200.000 et à un niveau de 185.000 un mois auparavant. La lecture de juin, précédemment évaluée à 209.000, est révisée en baisse. Les créations de postes dans le privé se sont affichées au nombre de 172.000, contre 165.000 de consensus. Le taux de chômage s'est tassé à 3,5%, contre 3,6% de consensus de marché et 3,6% un mois plus tôt. Des gains d'emplois ont eu lieu en juillet dans les soins de santé, l'assistance sociale, les activités financières et le commerce de gros. Le taux de chômage et le nombre de chômeurs, à 5,8 millions, ont peu évolué en juillet.

La variation de l'emploi salarié non-agricole total pour mai a été révisée à la baisse de 25.000, à +281.000, et la variation pour juin a donc été révisée à la baisse de 24.000, à +185.000. Avec ces révisions, l'emploi en mai et juin combinés est inférieur de 49.000 aux chiffres précédemment signalés. En juillet, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 14 cents, ou 0,4%, à 33,74$, soit une hausse supérieure au consensus (+0,3%). Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,4%...

L'euro repasse sous les 1,10/$ ce lundi. Le pétrole grimpe à 86,10$ le brent. Le Bitcoin pointe à 29.080$.

BROKERS

Goldman Sachs repasse à 'neutre' sur Teleperformance en ciblant un cours de 160 euros.

Bernstein est à 'surperformance' sur Safran avec une cible relevée de 161 à 172 euros.

Citigroup est à l'achat sur Accor avec un objectif qui grimpe à 41,50 euros.

AlphaValue allège Crédit Agricole.

Jefferies est à l'achat sur la Société Générale avec un objectif réhaussé de 43 à 46 euros.

Redburn est à l'achat sur Worldline avec un cours cible relevé à 50 euros.

Credit Suisse est à 'sousperformance' sur Adidas, mais avec un objectif ajusté de 120 à 130 euros.

VALEURS A SUIVRE

Eutelsat Communications annonce la signature par sa filiale Eutelsat Asia PTE LTD d'un accord de partenariat avec la filiale Space Tech Innovation Limited (STI) de Thaicom, l'un des principaux opérateurs de satellites d'Asie. L'accord qui vient d'être signé porte sur l'exploitation d'un nouveau satellite doté d'une technologie innovante définie par logiciel (Software-Defined Satellite, SDS), devant être localisé à la position orbitale 119,5o Est en couverture de l'Asie. Ce nouveau partenariat permettra à Eutelsat d'élargir son offre de services à travers le continent asiatique. Eutelsat s'est en effet engagée à louer et exploiter la moitié de la capacité du nouveau satellite sur la durée de vie de ce dernier. Ce satellite géostationnaire de pointe sera commandé par STI et fera partie d'une toute nouvelle génération de satellites dotés d'une technologie d'ajustement instantané et de reconfiguration transparente en orbite, optimisant ainsi l'utilisation des ressources satellitaires au profit tant de l'opérateur que des clients. Sa livraison est prévue courant 2027.

Eutelsat renforcera ainsi ses ressources en orbite grâce à une capacité incrémentale d'environ 50 Gbps en couverture de l'Asie afin d'accompagner l'essor croissant de la connectivité dans cette région. Les performances du SDS, associées à une grande flexibilité en termes de couverture, d'allocation de bande passante et de puissance, apporteront une qualité de service sans équivalent aux clients d'Eutelsat sur le continent asiatique. Ce satellite sera entièrement compatible avec la technologie multi-orbite GEO / LEO proposée par Eutelsat et OneWeb.

Visiativ a été choisi par le Tribunal de Commerce de Toulouse pour reprendre l'intégralité des actifs et l'ensemble des employés de la société Techform, éditeur de logiciels pure-player de configuration technique et commercial. Cette acquisition permet de renforcer la Visiativ Innovation Platform proposée aux PME et ETI industrielles.

Créée en 2000 par son dirigeant fondateur Charles Bensoussan, la société Techform s'est imposée dans le développement de solutions de chiffrages et de configurations techniques dédiées aux produits complexes.

Biocorp : Le groupe danois Novo Nordisk a confirmé la réalisation ce vendredi de l'acquisition hors marché du bloc de contrôle de la société Biocorp (64,3% du capital et 64,09% des droits de votes) au prix de 35 euros par action suite à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Novo Nordisk déposera dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions Biocorp. Novo Nordisk entend ensuite procéder au retrait obligatoire de Biocorp dans l'hypothèse où les conditions requises par sa mise en oeuvre seraient atteintes à l'issue de l'offre.

L'OPA sera réalisée au même prix que l'acquisition du bloc de contrôle, soit 35 euros par action et reste soumise à la déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers.

Nanobiotix, société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui que la société tiendra une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 1er septembre 2023 à 14h00 CEST à son siège social.

En application de l'ensemble des accords ayant fait l'objet du communiqué de presse du 10 juillet 2023, Nanobiotix organisera une assemblée générale le 1er septembre 2023 pour soumettre à l'approbation de ses actionnaires, l'émission d'un nombre maximum de 959.638 actions à souscrire par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. en contrepartie d'une première tranche égale à 5 millions de dollars, représentant une augmentation de capital social d'un montant de 28.789,14 euros.

La société Grolleau annonce avoir levé toutes les conditions suspensives et signé le closing à Milan pour la prise de participation dans OMP Mechtron, acteur industriel européen spécialisé dans la fabrication d'armoires métalliques, de châssis et racks et de structure de bornes de recharge rapides.

Pour rappel, dans le cadre de cet accord, Grolleau prend une participation immédiate de 49,9% du capital d'OMP. A partir de 2025, Grolleau pourra monter progressivement au capital pour aller jusqu'à 100% du capital en 2026.

Suite au communiqué de presse publié par Orapi le 27 juin, la société a été informée que le Groupe Paredes avait modifié les termes de son offre initiale d'acquisition des actions Orapi et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot, président du conseil de surveillance et actionnaire de la société (directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult) en augmentant le prix d'acquisition de ces actions à 6,50 euros par action Orapi. Ce prix d'acquisition de 6,50 euros représente une prime de +43% par rapport au cours du 15 juin et de +56% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant cette date. S'agissant des ORA 2, leur prix d'acquisition serait désormais fixé à 5,20 euros par ORA 2.

La société a également été informée que Groupe Paredes avait remis à M. Guy Chifflot et aux sociétés La Financière MG3F et GC Consult une promesse d'achat aux termes de laquelle les parties se sont engagées, en cas d'exercice par les bénéficiaires de leur option de vente, à conclure un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l'ensemble des actions et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult. Il est précisé que la réalisation de cette acquisition est toujours envisagée pour la fin du troisième trimestre de l'année 2023 et reste notamment soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

L'offre publique d'achat qui serait déposée par Groupe Paredes à la suite de cette acquisition serait faite au même prix par action Orapi de 6,50 euros.

Sur la base de ce prix par action de 6,50 euros, Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions de la société représentant environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote, a fait savoir à Groupe Paredes qu'elle acceptait d'apporter ses actions Orapi à l'offre, cet engagement d'apport étant révocable en cas d'offre publique concurrente. Kartesia accepte également de céder l'intégralité de ses ORA 2 à Groupe Paredes au même prix par ORA 2 de 5,20 euros, au plus tard à la date de règlement-livraison de l'offre. Ces engagements de Kartesia seront formalisés par la conclusion d'une documentation contractuelle engageante au cours du mois de septembre.

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié par la société le 11 juillet 2023, le Conseil de Surveillance a désigné le cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique.