Préouverture Paris : une sortie de Trump sans conséquence pour le CAC40, la fin d'une époque

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Il sera dit que Donald Trump surprendrait les marchés jusqu'au terme de son mandat. Le président américain a qualifié de "honteux" le plan de soutien de 900 Mds$ longtemps attendu par les marchés en jugeant "ridiculement basses" les aides aux individus : 600$ pour un américain sous les 75.000$ de revenus annuels. Trump n'a pas dit qu'il mettrait son veto au projet, mais on comprend qu'il ne signera qu'un projet modifié.

Les marchés ne semblent pas se formaliser de la sortie trumpienne que beaucoup voient déjà en campagne pour 2024. Il faut dire que Joe Biden devrait lancer un nouveau plan de relance une fois à la Maison Blanche.

Le CAC40 est attendu sur une note stable, voire légèrement positive, une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance. Les investisseurs restent sur une séance de rebond après avoir été rassurés à propos de la nouvelle souche de Covid en Grande Bretagne.

WALL STREET

Wall Street a évolué sans tendance claire ce mardi, après une séance volatile hier, avec un biais haussier pour le Nasdaq qui progresse de 0,51% à 12.808 pts, Apple grimpant de près de 3% soutenu par ses projets dans la voiture électrique. Le S&P500 recule de 0,21% à 3.687 pts. Le DJ cède 0,67% à 30.015 pts.

L'accord sur un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis semble malgré tout prendre le dessus, au-delà des craintes soulevées par la propagation d'une nouvelle souche du coronavirus partie de Grande-Bretagne. La révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre n'a en revanche eu que peu d'impact sur les indices, alors que les regards sont désormais tournés vers 2021...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice des prix de l'immobilier de la NAHB. (15h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.867$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2191$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 49,44$.

VALEURS A SUIVRE

L'Oréal se renforce en Asie avec l'acquisition de Takami Co. Cette société japonaise développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami, fondateur des deux cliniques dermatologiques éponymes à Tokyo. À cette occasion, L'Oréal a également renouvelé pour une très longue durée le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec les cliniques Takami. Cette acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines.

Biosynex : Larry Abensur, PDG, s'est projeté vers 2021, dans une interview publiée par Boursier.com : "L'exercice 2021 sera de nouveau très marqué par la Covid. Notre forte croissance devrait continuer au premier semestre, avant que les ventes ne se tassent logiquement au fur et à mesure de l'avancée de l'année. Mais Biosynex aura changé de dimension entre temps : nous aurons effectué des investissements technologiques sur les tests rapides automatisés, en immunologie comme en PCR... Notre base de clientèle de pharmacie aura explosé, de même pour les laboratoires. Notre notoriété a aussi été dopée et notre image est excellente car la société a été énormément mise en avant. Les tests rapides, eux-mêmes, ont acquis une vraie notoriété. On peut donc comprendre qu'un retour à la normale des ventes se fera sur des niveaux plus élevés que ceux de l'avant Covid."

Marie Brizard Wine & Spirits annonce aujourd'hui que le lancement du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros ne pourra pas intervenir d'ici fin 2020.

Hexaom annonce avoir pris une participation de 51% dans le Groupe Claimo. Cette prise de participation est effective à compter du 15 décembre 2020. L'accord prévoit des modalités d'évolution progressive de cette participation.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg achète GTT en visant un cours de 102 euros.

Jefferies est acheteur sur le dossier ArcelorMittal avec un cours ajusté à 23 euros.

INFOS MARCHES

Valneva : les actionnaires approuvent les résolutions permettant une possible cotation aux Etats-Unis.

Tikehau Capital : réduction de capital.

Spineway : nouvelle tranche d'obligations convertibles Negma.

Cerinnov Group : financement en fonds propres de 2 ME.

Crédit Agricole : augmentation de capital réservée aux salariés.

EN BREF

Anevia : TV3 accélère sa transition vers la diffusion vidéo en OTT.

Mastrad : gagne son procès face à Consortium Ménager Parisien.

Eurofins lance des tests de PCR COVID-19 avec des options d'auto-échantillonnage à domicile.

Abionyx lance une étude de phase 2a avec CER-001.