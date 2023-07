Préouverture Paris : une petite hausse du CAC 40 pour terminer la semaine?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est annoncé dans le vert à l'ouverture ce matin, mais les indicateurs de préséance font état d'une possible variation bien modeste... Après avoir clôturé à 7.385 points hier, l'indice parisien devrait toutefois tenter d'avancer en direction des 7.400 points. Le tout en l'absence de données macroéconomiques... Les résultats d'entreprises pourraient susciter l'intérêt des investisseurs... A l'image de Thales qui a révisé ce matin à la hausse son objectif de croissance annuel.

Côté banques centrales, la Réserve fédérale américaine va entamer mardi prochain une réunion de deux jours qui devrait déboucher mercredi sur un ultime relèvement de ses taux d'intérêt après une hausse de 500 points de base depuis mars 2022, selon les prévisions des marchés monétaires. La Banque centrale européenne, elle, se réunira le lendemain et devrait aussi opter pour une hausse de 25 points de base de ses taux, sans que celle-ci soit, a priori, la dernière...

WALL STREET

Wall Street termine en ordre dispersé ce jeudi. En particulier, le Nasdaq est sous pression avec les décrochages de Netflix et Tesla. Alors que la Fed tiendra sa réunion monétaire dans moins d'une semaine, les 25 et 26 juillet, la fébrilité est désormais palpable sur le marché... Au terme de cette séance, le S&P 500 recule de -0,68% à 4.534 pts. Le Dow Jones poursuit sa séquence haussière avec une 9e clôture consécutive en territoire positif. Avec un gain de +0,47%, l'indice américain s'inscrit désormais à 35.225 points. Le Nasdaq décroche de -2,05% à 14.063 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice GfK britannique du moral des consommateurs. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1142 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,33 $. L'once d'or se traite 1.971 $.

VALEURS A SUIVRE

Thales fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 8,7 milliards d'euros, en hausse de 7,7% à périmètre et taux de change constants. Les prises de commandes au premier semestre se sont élevées à 8,6 milliards d'euros, soit une baisse de 23% qui s'explique par le contrat majeur pour la livraison d'avions Rafale aux Emirats Arabes Unis signé l'an dernier à la même période. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a également fait état d'un profit avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 13,1% en variation organique, à 993 millions d'euros, avec une marge d'Ebit de 11,4% contre +10,8% sur la même période l'an dernier. Le résultat net ajusté, part du Groupe ressort à 819 MEUR, en hausse de 13% et le résultat net consolidé, part du Groupe à 649 MEUR, en hausse de 15%. Il s'attend désormais pour l'année 2023 à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, ce qui correspond à un chiffre d'affaires dans la fourchette 17,9-18,2 milliards d'euros.

Covivio relève son objectif d'EPRA Earnings ajusté 2023, à 420 ME, (410 ME initialement). L'ANR de continuation (EPRA NTA), baisse de -8,7% à 9,2 MdsE et de -14,4% à 91,1 euros/ action. L'ANR de liquidation (EPRA NDV) varie dans des proportions comparables, à 9,4 MdsE et 93 euros/ action. Enfin, l'ANR de reconstitution (EPRA NRV) ressort à 10,1 MdsE et 100,4 euros par action. L'EPRA Earnings ajusté s'élève à 223,4 millions d'euros et 2,36 euro/ action, stable sur un an. La reprise de l'activité hôtelière et les fortes croissances à périmètre constant des revenus ont permis de compenser la baisse des marges de promotion, l'impact des cessions et la hausse des frais financiers. Le résultat net, impacté par les baisses de valeurs, ressort à -690 ME.

Biosynex :Au 1er semestre, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 42,8 millions d'euros, en baisse de -70% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, principalement liée à la forte réduction des ventes COVID-19 qui ne représentent plus que 4,5 ME sur le semestre écoulé (115,5 ME au 30 juin 2022).

GL Events : Le 1er semestre 2023 se caractérise chez par une bonne dynamique généralisée à l'ensemble des zones géographiques où le Groupe opère. Au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires semestriel de GL events est en croissance de +32% (29% à pcc) et s'établit à 690,2 millions d'euros, soutenu en particulier par le fort rebond de l'activité Exhibitions et la reprise de l'activité en Chine à partir du second trimestre. Le taux de marge d'Ebitda du Groupe atteint 14,4%. Le résultat net part du Groupe ressort à 32 ME (30 ME en full IFRS), en croissance de 88% par rapport au 1er semestre 2022 (17 ME, 15 ME en full IFRS), soit une marge nette de 4,6%. Le BNPA du 1er semestre 2023 est en croissance de 88% à 1,05 euros.

Dassault Aviation : affiche des prises de commandes qui, au 1er semestre 2023, sont de 1,682 milliard d'euros (16,290 MdsE au 1er semestre 2022). La part des prises de commandes à l'export est de 88%. Le chiffre d'affaires consolidé ajusté du 1er semestre 2023 est de 2,295 MdsE (3,098 MdsE au 1er semestre 2022). La part du chiffre d'affaires à l'export est de 71% au 1er semestre 2023. "Le rebond de croissance observé en 2022, consécutif à la période Covid, a commencé à ralentir au cours du dernier trimestre 2022, ralentissement qui s'est poursuivi au 1er semestre de cette année", analyse Dassault Aviation. Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2023 (établi en conformité avec la norme IFRS 15) est de 34,417 MdsE (35,008 MdsE au 31 décembre 2022). Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2023 est de 152 ME (218 ME au 1er semestre 2022). La marge opérationnelle consolidée s'établit à 6,6% (7% au 1er semestre 2022). Le résultat net consolidé du 1er semestre est de 362 ME (272 ME au 1er semestre 2022). La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 161 ME (139 ME au 1er semestre 2022).

Sartorius Stedim Biotech : Au cours du premier semestre, l'EBITDA courant a diminué de 31,5 %, s'établissant à 416 millions d'euros, principalement en raison de l'évolution du volume. La marge correspondante s'est montée à 29,7 % contre 35,2 % pour la même période de l'exercice précédent. Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés. Le résultat net courant s'élève à 242 millions d'euros, contre 405 millions d'euros à la même période l'année précédente. Le résultat net courant par action s'élève à 2,62 euros (même période de l'exercice précédent : 4,40 euros).

Ubisoft :Le chiffre d'affaires IFRS15 au 1er trimestre 2023-2024 s'élève à 288,9 millions d'euros, en baisse de -9,2% (-8,2% à taux de change constants) par rapport aux 318,2 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23. Le net bookings du 1er trimestre 2023-24 s'élève à 267,7 ME, supérieur à l'objectif d'environ 240 ME et en baisse de -8,7% (-7,7% à taux de change constants) par rapport aux 293,3 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23.

Guerbet a vu ses ventes semestrielles s'élever à 378,6 ME, en légère hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2022. À taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,8% par rapport à la même période en 2022. Après un léger repli au 1er trimestre de l'exercice en cours (-1,3%), l'activité de Guerbet est ressortie en croissance organique de +6,7% au 2ème trimestre.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bourrelier, Immobilière Dassault, Focus Entertainment, Société Foncière Lyonnaise, Groupe Parot, STEF, Roctool, DBT, Orapi, Mauna Kea Technologies, Kumulus Vape, Itesoft

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur SAP avec un objectif de cours de 150 Euros.

INFOS MARCHE

OL Groupe : bientôt coté à New York ?

Hopium : en redressement judiciaire, Atlas en soutien

EN BREF

Mercialys devient l'actionnaire de référence de Depur

Vinci remporte le contrat de génie civil de la nouvelle station d'épuration à Nice

Biosynex s'empare de l'américain Qualigen

Klarsen : va céder jeux.com

Largo : contrat avec un opérateur télécom français