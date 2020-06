Préouverture Paris : une pause pour le CAC40, avant un nouvel assaut des 5.000 points?

LA TENDANCE

La vive remontée d'hier (+2,84%) ne va pas se poursuivre pour le CAC40 attendu sur une note légèrement baissière ce matin, ce qui ne lui permettra donc pas de rejoindre les 5.000 points, brièvement dépassés en séance hier.

Les regards sont tournés vers Pékin qui se reconfine en fermant ses espaces publics, les écoles et en limitant le nombre de vols à destination et en provenance de la capitale chinoise. Les autorités tentent d'annihiler la résurgence d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,33% environ.

Aux Etats-Unis, Jerome Powell a prévenu : l'économie américaine a touché le fond, mais la reprise reste incertaine et son rythme sera lié à la capacité des autorités à maîtriser la pandémie de coronavirus. Pas de quoi rassurer alors que plusieurs états américains enregistrent toujours de fortes progressions de cas de contaminations.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse, mardi, après l'annonce d'un vif rebond de la consommation aux Etats-Unis en mai, ce qui laisse espérer un redémarrage en "V" de l'économie. Pourtant, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente dans de nombreux Etats américains, ainsi qu'en Chine, mais les marchés parient sur la mise au point d'un vaccin à l'automne, et en attendant, ils misent sur les actions renforcées de la Fed et de l'Etat fédéral pour soutenir l'économie.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 2,04% à 26.289 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,9% à 3.124 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,75% à 9.895 pts. La hausse du S&P 500 a été tirée par les indices sectoriels de de l'Energie (+2,8%), de la Santé (+2,4%) et des Matériaux de base (+2,1%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (10h30)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.727$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1279$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 40,53$.

VALEURS A SUIVRE

Ipsen a annoncé que les autorités réglementaires américaines (FDA) lui ont accordé la désignation "Fast Track" pour l'utilisation expérimentale de l'irinotécan liposomal (ONIVYDE) en association avec le fluorouracile/ la leucovorine (5-FU/LV) et l'oxaliplatine (OX), connu sous le nom de NALIRIFOX, pour les patients atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC) non traité antérieurement, à un stade localement avancé ou métastatique, et non résécable.

Covivio a procédé mardi avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 ME, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois. Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil.

Peugeot/Renault : La chute ralentit quelque peu mais elle n'en reste pas moins impressionnante. Selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens, les immatriculations de voitures particulières neuves ont plongé de 52,3% le mois dernier (en glissement annuel) après avoir décroché de 76,3% en avril. Bien que les mesures de confinement aient été assouplies dans de nombreux pays en mai, le nombre de voitures neuves vendues dans l'Union européenne est passé de 1.217.259 unités en mai 2019 à 581.161 véhicules le mois passé.

Guerbet annonce avoir obtenu l'approbation par la TGA (Therapeutic Goods Administration) australienne de Vectorio, un système de mélange et d'administration pour la cTACE et d'une nouvelle indication pour Lipiodol Ultra-Fluide en tant qu'agent d'imagerie pour la visualisation et la localisation lors de la chimio-embolisation trans-artérielle du carcinome hépatocellulaire (CHC) à un stade intermédiaire chez l'adulte.

Plastivaloire a réalisé au premier semestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 366,7 ME, en croissance de +1,7%. Cette évolution intègre TransNav sur 6 mois sur la période contre 5 mois en 2018-2019. A périmètre constant, l'activité est stable, malgré la baisse d'activité d'environ 20 ME au mois de mars, directement liée à la crise sanitaire. Dans ce contexte particulier, PVL est parvenu à délivrer un EBITDA semestriel de 35,7 ME, très proche de celui du premier semestre 2018-2019. La marge d'EBITDA ressort à 9,7%, en recul limité de 0,3 point. Le résultat opérationnel courant est de 16,7 ME, soit une marge opérationnelle courante de 4,6%, en recul de 1,1 point. Le résultat net s'élève à 5,7 ME contre 15 ME.

BIC a signé un protocole d'accord d'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Djeep pour un montant de 40 millions d'euros, auquel s'ajouterait un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep. Ce projet d'acquisition vise à renforcer la position de BIC sur le marché des briquets de poche. La finalisation (closing) est prévue au cours du troisième trimestre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Biosynex, Qwamplify, Vente-unique.com

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La SG repasse à la vente sur BNP Paribas en ciblant un cours de 30 euros.

Berenberg reste acheteur sur Maisons du Monde avec un cours cible ajusté de 12,50 à 13 euros.

Stifel couvre Ubisoft à l'achat avec un objectif de 80 euros.

INFOS MARCHES

Capgemini refinance la dette d'Altran.

Biosynex : attribution gratuite de BSAR au bénéfice de tous les actionnaires.

Eiffage : noté F2 en crédit court terme chez Fitch.

Noxxon : nouvelle augmentation de capital de 1,3 ME.

Drone Volt : les actionnaires historiques renforcent les fonds propres.

EN BREF

AST Groupe innove en développant en France deux solutions d'habitat modulaire.

Supersonic Imagine : pas de dissolution anticipée.

Quadient : lance sa nouvelle plateforme d'automatisation documentaire.

Kering : nominations au conseil d'administration.

UV GERMI : contrat avec EDF.

Cafom : négociations exclusives pour la cession d'Habitat.