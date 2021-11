Préouverture Paris : une pause pour le CAC40 après un nouveau double record

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une pause devrait succéder au nouveau double record inscrit par le CAC40 hier en séance et en clôture, avec respectivement 7.067,10 points et 7.047,48 points. L'indice parisien est attendu en petit retrait.

La saison des résultats d'entreprises pour le 3e trimestre tire à sa fin à Paris et à Wall Street, et s'avère bien plus positive que prévu, malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénuries qui ont affecté de nombreuses sociétés. A ce jour, 89% des compagnies du S&P 500 ont publié leurs comptes du troisième trimestre et 81% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de profits, selon les données publiées par le cabinet FactSet. Des performances qui ont bien sûr contribué à propulser les indices boursiers américains à de nouveaux records historiques ces derniers jours.

Par ailleurs, dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Fed explique que les craintes d'une accélération durable de l'inflation et d'un resserrement des politiques monétaires sont devenues les principales préoccupations des investisseurs, prenant le pas sur la pandémie de COVID-19. On l'avait compris!

WALL STREET

La Bourse de New York a entamé la semaine sur de nouveaux records lundi, saluant l'adoption pendant le week-end du plan de rénovation des infrastructures du président Joe Biden, qui devrait contribuer à soutenir l'activité et l'emploi dans les prochaines années aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui ont profité de l'adoption de ce plan figurent le sidérurgiste U.S. Steel (+2,7%), le fabricant d'engins de chantier et miniers Caterpillar (+4%) ou encore la société de recharge de batteries de véhicules électriques ChargePoint (+11,8%). Le pétrole WTI a progressé de 0,8% et les taux d'intérêts se sont tendus après avoir baissé en fin de semaine dernière.

A la clôture, les trois principaux indices ont inscrit de nouveaux sommets. Le Dow Jones a progressé de 0,29% à 36.432 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grappillé 0,09% à 4.701 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé d'un petit 0,07% à 15.982 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,1601$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,39$. L'once d'or se traite 1.824$.

VALEURS A SUIVRE

Euronext a dévoilé ce lundi sa nouvelle stratégie triennale. Le groupe table ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3% à 4% par an jusqu'en 2024 par rapport à 2020, et sur une croissance annuelle moyenne de l'Ebitda de 5% à 6%.

Carrefour : le distributeur affiche ses ambitions dans le commerce en ligne. Il vise notamment un triplement de sa GMV(Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Le Groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 ME additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021. Dans ce but, Carrefour va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de 3 MdsE entre 2022 et 2026. Par conséquent, le Groupe rehausse son objectif d'investissements annuels à environ 1,7 MdE, dans le haut de la fourchette de 1,5 MdE à 1,7 MdE communiquée en début d'année 2021.

Eurazeo : A fin septembre 2021, les actifs sous gestion s'élèvent à 27 MdsE, en hausse de 44 % sur 12 mois, et de 24 % depuis fin 2020. Eurazeo gère des capitaux pour le compte d'investisseurs partenaires pour 19,2 MdsE, en hausse de 44 % sur 12 mois glissants, ainsi que les capitaux permanents du Groupe (Actif Net Réévalué ou ANR) pour 7,8 MdsE en hausse de 44 % sur un an (+46 % par action, dividende inclus), et de +16 % par rapport à fin décembre 2020. Pour rappel, conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés, qui représentent 100 % des actifs au bilan du Groupe, ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle.

Aramis annonce un Chiffre d'affaires annuel pro forma en forte croissance de +25,9% à 1,361 Milliard d'euros, au-dessus des objectifs révisés à la hausse en septembre 2021. La croissance du chiffre d'affaires annuel est de +53,5% en données publiées avec l'acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021.

Maisons du Monde vise des ventes comprises entre 1,8 et 1,9 Milliard d'euros en 2025, grâce à un taux de croissance élevé à un chiffre de ses ventes entre 2022 et 2025. La hausse de 500 à 600 Millions d'euros sur la période. Le Groupe prévoit une rentabilité approchant les 200 millions d'euros en marge d'EBIT en 2025, soit une marge d'EBIT de 11%. Cela représente une amélioration de 150 à 200 points de base par rapport au 9% à 9,5% énoncé au titre de la guidance mise à jour pour 2021.

Genfit : au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 91,5 millions d'euros contre 199,3 millions d'euros un an plus tôt. Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 104,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2021 s'élève à 20 KE contre 350 KE pour la même période en 2020.

NHOA : l'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à la treizième résolution de l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2021, et donnera lieu à l'émission de 12.766.860 actions nouvelles au prix de 10,96 euros par Action Nouvelle, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de près de 140 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Delta Plus Group, OL Groupe, Oeneo, Lacroix, Vilmorin & Cie

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs passe à la vente sur Hermès avec un cours cible de 1.250 euros.

AlphaValue accumule Pernod Ricard avec un objectif ajusté de 222 à 228 euros.

Jefferies cible un cours de 32 euros sur Korian et conserve McPhy en visant 22 euros.

INFOS MARCHES

Veolia succès de l'émission de 500 ME d'obligations hybrides.

Elis signe sa 1ère ligne de crédit renouvelable indexée sur des indicateurs de développement durable pour 900 ME.

Reworld Media obtient une nouvelle ligne de financement de 38,8 ME.

EN BREF

BIO-UV Group confirme l'acquisition de Corelec.

Neoen remporte 9 projets de centrales solaires.

Arcure : succès commercial majeur.

Rexel boucle l'acquisition de Mayer aux Etats-Unis.