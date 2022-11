Préouverture Paris : une consolidation, mais mesurée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après l'envolée de vendredi (+2,77%), le marché parisien est attendu sur une légère consolidation ce matin.

L'espoir d'un relâchement des mesures contre le COVID-19 en Chine avait dopé les investisseurs vendredi, mais les responsables de santé du pays ont réaffirmé samedi leur engagement en faveur d'une stratégie zéro COVID-19 ce week-end... Pas de quoi faire violemment repartir les marchés en sens inverse ce matin, a priori donc, selon les indicateurs de préséance...

Par ailleurs, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui détermineront qui du camp républicain ou démocrate aura le contrôle du Congrès, les investisseurs devraient aussi montrer une certain prudence.

Côté macro-économique, on suivra aujourd'hui la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

WALL STREET

Wall Street a terminé la séance en forte hausse vendredi. Le S&P 500 gagne +1,36% à 3.770 pts. Le Dow Jones rebondit de +1,26% à 32.403 pts. Le Nasdaq s'adjuge 1,28% à 10.475 pts, après deux séances de purge, consécutives au discours sans équivoque du président de la Fed Jerome Powell, déterminé à poursuivre le durcissement monétaire pour maîtriser enfin l'inflation, suite à quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9935$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,42$. L'once d'or se traite 1.669$.

VALEURS A SUIVRE

Imerys aborde une nouvelle phase de son développement et a pour ambition d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance, alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys confirme sa prévision d'EBITDA courant pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'EBITDA courant de 16,5% en 2022 à 18-20% en 2025 grâce à une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles.

Worldline, annonce la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

TF1 et Canal+ ont trouvé un accord renouvelant sur le long terme, à partir du lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT retrouveront à partir de ce lundi 7 novembre l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy...

Spartoo annonce que son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires pour les exercices 2022 et 2023 est caduc. La société avait précédemment communiqué sur un objectif de croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par an jusqu'en 2024. Cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne, observée en particulier au cours du mois d'octobre.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Transgene, Crédit Agricole Ile de France, Delfingen, Mastrad

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JPMorgan abaisse sa recommandation à 'neutre' contre 'surpondérer' sur Thales.

INFOS MARCHÉS

Makheia Group : émet des obligations convertibles.

Vergnet : le regroupement d'actions débutera le 21 novembre.

EN BREF

Manitou se renforce en Italie.

Deezer signe avec Bouygues Telecom.