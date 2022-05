Préouverture Paris : une 5ème séance de hausse trop difficile à aller chercher pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 4 séances consécutives de hausse et plus de 300 points repris, le CAC40 pourrait bien souffler à l'ouverture ce matin et débuter légèrement dans le rouge. La hausse marquée du pétrole, au-delà des 120$ le baril de Brent, incite à la prudence.

Hier, les chiffres d'inflation supérieurs aux attentes publiés en Espagne et surtout en Allemagne ont aussi inquiété. Dans la foulée, sera publiée ce matin la première estimation de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro en mai. Elle pourrait influencer les décisions de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

En Chine, bonne nouvelle, les indices PMI officiels montrent que la baisse de l'activité s'est atténuée en mai dans l'industrie comme dans les services, l'indice composite remontant à 48,4 après 42,7 en avril.

Du côté des Etats-Unis, le président américain Joe Biden va recevoir ce mardi à la Maison Blanche le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, pour évoquer avec lui les questions économiques, au moment où les Etats-Unis font face à une inflation supérieure à 8%, une situation inédite depuis 40 ans.

WALL STREET

Fermée lundi pour Memorial Day, la Bourse de New York pourrait poursuivre sur sa lancée cette semaine, après son vif rebond de plus de 6% la semaine dernière. Lundi soir, les cotations électroniques sur les marchés à terme de Wall Street montraient de légère hausse de 0,3% à 0,5% des principaux indices.

La semaine dernière, le Dow Jones a rebondi de 6,2%, le S&P 500 a repris 6,5% et le Nasdaq composite a grimpé de 6,8, mettant fin à une série noire de 8 semaines de baisse d'affilée pour le Dow Jones, sa plus longue série baissière depuis... 1932 ! Le S&P 500 et le Nasdaq avaient reculé pendant 7 semaines de suite. Malgré son rebond, le Dow Jones cède encore 9,7% par rapport à son record de début janvier, le S&P 500 perd 13,5% et le Nasdaq abandonne encore 24% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- PIB final français du premier trimestre. (08h45)

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- PIB italien. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0747$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 123,32$. L'once d'or se traite 1.853$.

VALEURS A SUIVRE

Arkema et Nippon Shokubai s'associent pour lancer des études de faisabilité et créer une joint venture pour la construction d'une usine de production de sels d'électrolyte ultrapurs LiFSI (Lithium bis(fluorosulfonyl)imide), composants clés des cellules de batteries pour la mobilité électrique.

Les sels d'électrolyte LiFSI ultrapurs et à haute performance, composants clés des cellules de batterie des voitures accéléreront le développement de nouvelles formulations d'électrolyte pour les prochaines générations de batteries, y compris les batteries à l'état semi-solide et solide. Ils permettront d'augmenter considérablement leur puissance, leur stabilité, leur durée de vie et leur recyclabilité, tout en réduisant le temps de charge dans des conditions de température élevée ou basse.

Sanofi : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande supplémentaire de licence de produit biologique (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Le prurigo nodulaire est une maladie chronique et inflammatoire de la peau qui provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées. LA FDA devrait rendre sa décision le 30 septembre 2022.

Nacon a enregistré un chiffre d'affaires de 155,9 ME. L'activité Jeux, du fait de la décision de décaler la sortie de plusieurs jeux en 2022-23, s'inscrit à 54,4 ME (-21,1%). L'activité Accessoires, dans un contexte de pénurie de consoles, affiche une bonne résistance et termine à 96,6 ME (-6,3%). Les Autres activités représentent 4,9 ME. La marge brute s'établit à 77,8 ME, soit 49,9% du chiffre d'affaires (52,6% en N-1). Cette variation provient d'un mix-produits différent de celui de l'exercice dernier avec une part des Accessoires plus importante (62% du chiffre d'affaires total versus 58% en n-1). Le relèvement des prix de vente a permis de compenser les hausses de coûts de transport et de matières premières et ainsi de maintenir le taux de marge de l'activité accessoires. Grâce à des frais généraux stables, le résultat opérationnel courant de l'exercice ressort à 19 ME et représente 12,2% du chiffre d'affaires. Le résultat net ressort à 10 ME, soit 6,4% du chiffre d'affaires 2021-22.

Pherecydes Pharma a annoncé l'obtention d'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) de l'ANSM pour ses phages anti-Staphylococcus aureus. La société rappelle que le nouveau statut d'AAC (anciennement dénommé ATU nominative - Autorisations temporaires d'utilisation nominative), introduit en juillet 2021, permet à certaines catégories de malades en France en situation d'impasse thérapeutique de bénéficier de médicaments n'ayant pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Les Hotels de Paris, Bigben, Exel Industries

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Engie : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours de 14,30 à 15,90 euros.

Kering : HSBC relève sa recommandation à "acheter", contre "conserver".

INFOS MARCHÉS

Bone Therapeutics : obligations convertibles pour un maximum de 5 ME avec ABO.

Spartoo ouvre son capital à ses collaborateurs.

EN BREF

Eurofins Scientific : finalisation de l'acquisition de Repertoire Genesis Inc.

SFL vend 'Le Vaisseau' (Issy-les-Moulineaux) à l'Institut Catholique de Lille.

JCDecaux : contrat exclusif d'écrans digitaux in-store des Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Delfingen se retire de Russie.

Altheora : contrat majeur avec un équipementier ferroviaire.

Forsee Power va équiper 420 bus Wrightbus.

Eutelsat Communications : contrat avec Telenor Maritime.

Vinci remporte le contrat de réalisation et de maintenance du tunnel du Femern.

Toosla : premiers véhicules Peugeot.