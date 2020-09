Préouverture Paris : un rebond sans Wall Street pour le CAC40?

Préouverture Paris : un rebond sans Wall Street pour le CAC40?









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui reste sur 6 séances de baisse lors des 7 dernières, devrait se reprendre ce matin. Les indicateurs de préséance tablent sur un rebond. Malgré tout, les investisseurs sont toujours un peu sonnés par le dérapage de jeudi dernier à New York où les indices ont plongé, au lendemain de nouveaux records historiques. Vendredi soir, la Bourse américaine a poursuivi sa correction mais en limitant la casse.

Ce matin, on a pris connaissance des exportations chinoises qui ont progressé de 9,5% en août, les importations ayant quant à elles baissé de 2,1%, d'après les données publiées par les douanes chinoises.

Les investisseurs pourront souffler quelque peu aujourd'hui puisque la Bourse de New York demeurera fermée pour la journée fériée du "Labor Day".

WALL STREET

La Bourse de New York a vécu vendredi une fin de semaine agitée, sur fond de poursuite de la correction des valeurs technologiques et de publication de chiffres de l'emploi mitigés pour août aux Etats-Unis. A la clôture, les indices sont toutefois parvenus à réduire leurs pertes après des achats à bon compte sur de grandes valeurs comme Apple (+0,07%) et Tesla (+2,7%).

L'indice Dow Jones a fini en recul de 0,56% à 28.133 points, après avoir abandonné 2,2% en séance et de revenir temporairement dans le vert... Le DJIA avait chuté de 2,78% jeudi. L'indice large S&P 500 a lâché 0,81% à 3.426 pts (après -3,5% jeudi), et le Nasdaq Composite a abandonné encore 1,27% à 11.313 pts (après -4,9% jeudi) mais a beaucoup limité les dégâts en clôture, après avoir abandonné jusqu'à 5% en séance...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- 'Labor Day' américain.Les marchés américains seront fermés.)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.930$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1833$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,00$.

VALEURS A SUIVRE

Veolia, à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, a signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská - PT, filiale du groupe tchèque Energetický a Pr?myslový Holding a.s, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Le Groupe exploite déjà le réseau de Prague Rive Gauche et renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d'actifs représentera à terme pour Veolia un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros.

Bourbon et Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de la reprise par Econocom de la société Les Abeilles, le spécialiste français du remorquage et sauvetage en haute-mer, et de la mise en place d'un partenariat opérationnel en soutien de cette activité.

Suez : Le projet de rachat par Veolia de l'essentiel de la part d'Engie dans Suez est "aberrant pour Suez et funeste pour la France", estime le directeur général de Suez dans une interview publiée par le Figaro.

Wavestone : Dans le prolongement des premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du cabinet à périmètre constant s'inscrira en recul au 1er semestre 2020/21. Ce recul sera toutefois moins prononcé au 2ème trimestre qu'au premier, malgré l'absence de recrutements depuis la mi-mars. En ce qui concerne la rentabilité, la marge opérationnelle courante du 1er semestre pourrait être du même ordre de grandeur que celle estimée pour le 1er trimestre, pour mémoire 7%.

Safran : Olivier Andriès a été nommé vendredi directeur auprès du directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, auquel il succédera le 1er janvier prochain.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

agta record, ABC arbitrage, Nanobiotix, SBT, Cogra

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'accumuler à 'alléger' sur Faurecia avec une cible ramenée à 36,20 euros.

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Scor en ciblant un cours de 30 euros.

INFOS MARCHES

Amundi prend 25% du capital de Montpensier Finance.

SoLocal : 1 action gratuite pour 1 action existante au bénéfice de tout actionnaire.

Amoéba : émission de la 6e tranche obligataire.

Navya obtient un PGE de 4,5 millions d'euros.

AdUx est maintenant cotée aux Pays-Bas.

EN BREF

va présenter les résultats de son étude de phase 2B/3 AB07002.

Antevenio : le rapprochement avec Rebold validé par les actionnaires.

Société Française de Casinos : Groupe Circus débouté en référé.

Worldline finalise l'acquisition de sa participation dans GoPay.