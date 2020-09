Préouverture Paris : un rebond pour le CAC40? Enfin?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Wall Street et sa clôture positive vendredi devrait contribuer à une ouverture dans le vert ce matin à Paris. Mais l'indice parisien peut-il tenir cette tendance jusqu'en fin de séance, alors qu'il a fait preuve de bien de fragilité la semaine passée? Ce matin, il va tout de même tenter de se diriger vers les 4.800 points.

Mais de façon générale, les prises de risques semblent devoir demeurer plombées par un climat toujours dégradé par la persistance des mesures restrictives ciblées qui vont peser sur la croissance et en raison des incertitudes politiques avec l'approche de l'élection présidentielle américaine. En l'occurrence un premier débat entre Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden, doit se tenir mardi.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse une semaine agitée, grâce à un rebond des valeurs technologiques vendredi, et à l'espoir d'un accord bipartisan sur un nouveau plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, va ainsi reprendre les négociations avec la présidente de la chambre, Nancy Pelosi, après plus d'un mois de blocage. Le dollar est resté recherché comme valeur refuge, mais l'or et le pétrole ont fléchi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,34% à 27.173 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 1,60% à 3.298 pts, et que le Nasdaq Composite a rebondi de 2,26% à 10.913 pts. L'indice riche en valeurs technologiques et "biotechs" est ressorti de sa zone de correction (-10% sur les plus hauts) et lâche désormais 9,5% par rapport à son dernier record du 2 septembre, à 12.056 pts.

ECO ET DEVISES

L'once de métal jaune s'échange à 1.856$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1630$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,61$.

VALEURS A SUIVRE

Bonduelle : Après prise en compte de la charge d'impôts et du résultat financier, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l'exercice 2019-2020 s'établit à 54,6 millions d'euros, contre 72,6 millions d'euros l'exercice précédent. Sur la base d'une absence de dégradation de la situation sanitaire et d'une reprise progressive de l'activité de restauration hors foyer, le groupe se fixe un objectif de croissance du chiffre d'affaires à données comparables et de taux de marge opérationnelle courante sensiblement équivalents à ceux de l'année précédente. Conformément aux engagements pris, la Gérance proposera un dividende de 0,40 euro lors de l'Assemblée Générale du 3 décembre.

Veolia confirme ce matin qu'il remettrait bien son offre améliorée à Engie pour le rachat de la majeure partie de sa participation dans Suez au plus tard le 30 septembre, soit mercredi. C'est bien le timing prévu depuis le début... "Veolia confirme ce jour qu'Engie ayant annulé son conseil d'administration prévu le 25 septembre dernier, elle lui remettra son offre améliorée au plus tard le 30 septembre 2020", a indiqué le groupe dans un très bref communiqué.

Latécoère : La cotation du titre, sur Euronext Paris, qui avait été suspendue à compter du vendredi 25 septembre avant ouverture de la bourse de Paris, reprendra le lundi 28 septembre à l'ouverture du marché. Cette suspension avait été décidée en vue de l'annonce du projet de transformation de l'entreprise en France visant à assurer la pérennité de son activité et la poursuite de son développement dans le contexte de crise sanitaire . Le projet conduirait à la suppression de 475 postes sur les 1.504 que comptait le groupe en France au 31 juillet. Il intervient afin d'adapter ses effectifs au volume d'activité et aux prévisions de lente reprise du trafic aérien.

PSA Groupe a proposé de céder au groupe japonais Toyota sa branche véhicules utilitaires, afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne concernant son projet de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA), selon des sources au fait du dossier, citées vendredi soir par l'agence d'information 'Reuters'.

Technicolor reste confiant dans l'atteinte des perspectives présentées dans son communiqué de presse du 30 juillet 2020, avec notamment la réalisation d'économies de coûts supérieures à 160 ME sur l'année. En particulier, l'EBITDA devrait atteindre 169 ME en 2020 et 425 ME en 2022. Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant résultats financiers et impôts est prévu entre -115 et -150 ME en 2020 et à 259 ME en 2022.

Compagnie des Alpes a annoncé l'obtention d'un accord, avec l'ensemble de ses partenaires bancaires et obligataires concernés, portant sur la suspension de son covenant de levier d'endettement (ratio dette nette / EBO hors IFRS 16 inférieur à 3,5) pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait être testé, à savoir le 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021.

ECA Group vient de se voir attribuer un contrat de plus de 20 ME pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines de la marine lettone équipée de chasseurs de mines conventionnels acquis auprès de la marine hollandaise en 2006.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Acanthe Développement, ADLPartner, Passat

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

Pixium Vision : BPI repasse sous les 5%.

Lafuma : vers un retrait de la cote au prix de 17,99 euros par action.

Cabasse Group : mercredi sur Euronext Growth;

EN BREF

Total : quitte le bassin de Foz do Amazonas au Brésil;

GenSight : une nouvelle méta-analyse vient une nouvelle fois renforcer le dossier de LUMEVOQ.

ArcelorMittal : cède ses activités américaines à Cleveland-Cliffs.

Genfit : accord exclusif avec LabCorp.