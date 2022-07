Préouverture Paris : un rebond pour la forme ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A trente minutes du début de la séance, c'est la hausse qui l'emporte sur les 'futures' sur le CAC40. On s'oriente donc vers un rebond de début de séance dont on ne sait s'il perdurera tout au long de la journée et encore moins s'il sera d'une ampleur suffisante pour reprendre tout le terrain perdu hier (-2,68%)! Le CAC40 est passé sous les 5.800 points hier en clôture, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 5 mars 2021 et le sentiment de marché reste plus que jamais au pessimisme.

La prise en compte de la probabilité d'une récession a entraîné la chute de l'euro et du pétrole hier... Ce dernier rebondit modestement ce matin. Sur le marché obligataire américain, la partie deux ans-dix ans de la courbe des rendements s'est une nouvelle fois inversée, une anomalie considérée comme un signal annonciateur d'une récession.

Les investisseurs étudieront aujourd'hui avec attention le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, qui pourrait permettre de mieux cerner les intentions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et son diagnostic sur la santé de l'économie américaine...

WALL STREET

La reprise a été mitigée pour la bourse de New York après un weekend de trois jours, les marchés étant restés fermés lundi pour la fête nationale américaine (Independence Day). Le risque d'une récession continue de plomber le moral des investisseurs, dans un contexte de durcissement monétaire accéléré et d'inflation record, même si les indices ont bien remonté la pente en fin de journée. La séance a été marquée par des tensions sur les matières premières, notamment le pétrole, tandis que le dollar a profité de son statut de valeur refuge pour grimper. Les investisseurs attendent les Minutes de la dernière réunion de la Fed, qui seront publiées mercredi soir. Ils se préparent à une nouvelle hausse de 75 points de base à la fin du mois.

A la clôture mardi soir, le Dow Jones a nettement réduit ses pertes et cède 0,42% à 30.967 pts. Le Nasdaq s'en sort nettement mieux, en hausse de 1,75% à 11.322 points, soutenu par des valeurs technologiques en grande forme. Le S&P 500 gagne 0,16% à 3.831 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0257$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 103,83$. L'once d'or se traite 1.767$.

VALEURS A SUIVRE

Rexel indique avoir reçu, le 4 juillet, une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence dans le prolongement des investigations intervenues en 2018. Les services d'instruction de l'Autorité estiment que Rexel aurait mis en oeuvre, avec certains de ses fournisseurs, des pratiques ayant prétendument pour objet de restreindre sa liberté de déterminer ses prix de revente. La notification de griefs vise spécifiquement le mécanisme des dérogations, qui est une réduction de prix visant à offrir aux clients l'offre la plus compétitive. Le mécanisme des dérogations, transparent et connu de tous les acteurs du marché, est une pratique habituelle dans le monde de la distribution professionnelle de matériel électrique. Rexel "étudie actuellement la notification de griefs, qui ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises mises en cause et constitue la première étape habituelle d'une procédure contradictoire devant l'Autorité de la concurrence".

Accor fait évoluer son organisation et s'appuiera ainsi sur deux divisions aux expertises distinctes et différenciées avec l'ambition de renforcer encore l'excellence de chacune de ces lignes de métier. D'une part, 'Economy, Midscale & Premium Division' est le pôle qui regroupera notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, soit 4.816 hôtels dans le monde et 948 nouveaux établissements en développement. Ce pôle détiendra des positions de leadership en Europe, en Amérique Latine, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient et sera organisé autour de quatre sièges régionaux, basés à Paris, Sao Paulo, Singapour et Shangaï. Il concentrera sa stratégie sur l'accélération de son développement en particulier au travers de la franchise, le rajeunissement de ses marques et l'industrialisation de son modèle opérationnel. D'autre part, 'Luxury & Lifestyle Division' est le pôle rassemblant la collection des marques de luxe du Groupe ainsi que Ennismore, l'entité lifestyle du Groupe soit 488 hôtels dans le monde et 266 nouveaux établissements en développement. Ce pôle dédié au Luxe et Lifestyle sera organisé par marque, autour de 4 piliers : Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore. Ce pôle s'attachera à renforcer l'identité de ses marques emblématiques, investir dans les meilleurs talents, sélectionner les meilleurs emplacements et offrir des expériences uniques et innovantes.

Alstom décroche un beau contrat en Inde. Le groupe français va livrer à la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) 156 voitures Movia, avec 15 années de maintenance intégrale, destinées aux métros de Bhopal et Indore. Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d'euros (plus de 3.200 INR), cette commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.

Air France KLM va équiper sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo de moteurs LEAP 1-A. La compagnie aérienne a signé un accord avec CFM International portant sur l'acquisition de 200 moteurs de ce type. Cette décision fait suite à la commande, annoncée en décembre dernier, de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, afin de renouveler les flottes de KLM et Transavia Pays-Bas, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Omer-Decugis, Tronics

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays dégrade Valeo à 'pondération en ligne' avec 20 euros en ligne de mire.

Barclays dégrade Faurecia à 'sous-pondérer' avec une cible de 15 euros.

Barclays passe à 'surpondérer' sur Michelin en visant 35 euros.

Berenberg initie le suivi de Groupe SEB avec un avis 'achat' et 140 euros dans le viseur.

INFOS MARCHÉS

Groupe OKwind : introduction à 10,81 euros, bas de fourchette.

Novacyt : Biosynex pointe à 4,49%.

Drone Volt obtient un Prêt Innovation de 2,5 ME.

Albioma : l'OPA a été autorisée par la Commission Européenne.

Acheter-Louer : regroupement 1 pour 10.000.

EN BREF

BNP Paribas : Moody's confirme sa notation.

Hoffmann Green : un premier partenariat à l'international.

Kalray retenu par Clever Cloud.

GTT : Jiangnan commande les cuves de 3 nouveaux méthaniers.