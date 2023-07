Préouverture Paris : un rebond pour éviter une nouvelle semaine 100% dans le rouge ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine à cinq séances dans le rouge puis une semaine à cinq séances dans le vert, le CAC 40 affiche les quatre premières séances de la semaine actuelle dans le rouge! Une configuration assez singulière. Mais l'uniformité hebdomadaire pourrait être rompue lors de l'ultime séance de ce vendredi. A l'ouverture, l'indice parisien est annoncé dans le vert. Tiendra t-il la distance jusqu'à la clôture? Rien n'est moins sûr!

Le rebond du jour pourrait n'être que bien maigre après la chute enregistrée hier (-3,13%). On n'avait plus enregistré un recul d'une telle ampleur depuis le 15 mars dernier (-3,58%)! L'enquête mensuelle du cabinet ADP publiée jeudi, a créé le trouble puisque les créations d'emplois ont atteint 497.000 postes aux Etats-Unis, plus de deux fois la valeur attendue par les marchés, qui craignent que la robustesse de l'économie américaine n'incite la Fed à poursuivre son tour de vis monétaire. De nouvelles données sur l'emploi américain, dont le taux de chômage attendu en baisse, doivent être publiées plus tard dans la journée de vendredi.

Plombé par l'envolée des rendements obligataires, Wall Street a terminé dans la zone rouge jeudi. La vigueur persistante du marché du travail américain a renforcé les anticipations de poursuite du resserrement monétaire de la Fed au lendemain de la publication de 'Minutes' déjà plus restrictives que prévu... Le Dow Jones a reculé de 1,07% à 33.922 points, le S&P500 perd 0,79% à 4.411 points et le Nasdaq a glissé de 0,82% à 13.679 points.

- Balance commerciale en France. (08h45)

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Production industrielle allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0897 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,95 $. L'once d'or se traite 1.914 $.

Claranova annonce que sa filiale Avanquest est entrée en discussion exclusive avec la société américaine Encore Software pour la cession de ses activités dédiées au 'Home design', devenues non stratégiques ('Non core'), et comprenant les actifs du logiciel 'Architect 3D'. Encore Software est un partenaire technologique d'Avanquest depuis de nombreuses années, spécialisé dans le développement, la vente et la distribution de logiciels. Il dispose notamment dans ses références du logiciel '3D Home Architect', produit similaire au logiciel d'Avanquest. Ce rachat porte sur l'ensemble des actifs de la catégorie 'Home Design' d'Avanquest et plus particulièrement sur ceux reliés au logiciel 'Architect 3D' (code, base clientèle, noms de domaines, sites web, éléments graphiques...).

LDC : Au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1.514,8 ME contre 1.341,9 ME, en hausse de 12,9% par rapport à l'exercice 2022-2023. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 12,4% à 1.508,1 ME. Sur le 1er trimestre 2023-2024, la progression des ventes s'explique principalement par un effet de base lié aux revalorisations tarifaires obtenues en 2022 et début 2023.

Saint-Gobain Amérique du Nord a annoncé son intention d'investir 235 millions de dollars (environ 215 millions d'euros) au cours des deux prochaines années pour agrandir et moderniser son usine de gypse CertainTeed (anciennement Continental Building Products) à Palatka, en Floride. Cet investissement permettra de doubler la capacité de production de l'usine existante et améliorera sa consommation énergétique.

Stellantis a signé une lettre d'intention pour la fourniture de terres rares avec le groupe américain NioCorp. L'objectif est de conclure un accord définitif pour l'approvisionnement sur une durée de 10 ans de quantités spécifiques d'oxyde de praséodyme-néodyme, d'oxyde de dysprosium et d'oxyde de terbium. NioCorp envisage de produire ces oxydes via son projet de minéraux critiques d'Elk dans le sud-est du Nebraska qui est soumis à l'obtention d'un financement suffisant. Les quantités finales seront définies dans l'accord définitif envisagé.

Spie est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% d'AVM Up, un acteur de premier plan dans le domaine des communications d'entreprise en France. Avec cette acquisition, Spie souhaite renforcer son positionnement dans les communications unifiées 'as a service', en forte croissance en France. Avec environ 50 collaborateurs qualifiés, AVM Up, fondé en 1983, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2022. Spie prévoit de finaliser l'opération au cours des prochaines semaines, à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Airbus a bien livré 72 appareils en juin, soit 20% de plus qu'en juin 2022. Depuis le premier janvier, les expéditions atteignent ainsi 316 unités. Le géant européen a notamment livré 7 A350 le mois passé, soit 21 sur la période janvier-juin. Du côté des commandes, Airbus enregistre 1.080 commandes brutes sur le semestre, soit 1.044 nettes après 36 annulations. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023.

Ecomiam

Berenberg est 'neutre' sur le dossier Argan avec un cours cible à 82 euros et à l'achat sur Engie avec un objectif qui passe de 17 à 17,5 euros.

Pharnext : réduction de la valeur nominale de l'action

Argan rembourse son emprunt de 130 ME

Rothschild et Cie : Concordia a acquis la totalité des actions qu'elle était susceptible d'acquérir

Kerlink et The Things Industries : partenaires sans contact

Medesis Pharma : fait appel du jugement du TC de Montpellier dans le conflit avec Bpifrance

Bastide : deux petites acquisitions

Hympulsion réaffirme sa confiance à HRS

GTT : des commandes pour cinq nouveaux méthaniers