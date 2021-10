Préouverture Paris : un rebond à Paris ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sous les 6.500 points en clôture hier, le CAC40 va tenter un maigre rebond ce matin, malgré la défaillance de Wall Street hier et du Nasdaq (-2,14%). De son côté le baril de pétrole a franchi les 80$ pour le Brent et contribue logiquement à alimenter les craintes inflationnistes, redoutées par les Marchés depuis plusieurs semaines.

La publication dans la matinée des indices PMI définitifs pour les services en septembre pourrait animer la séance parisienne. Toutefois, les investisseurs restent dans l'attente d'une annonce du géant chinois de la promotion immobilière Evergrande, dont le titre est toujours suspendu à la Bourse de Hong Kong.

WALL STREET

La semaine a pris un mauvais départ lundi à la Bourse de New York, où les trois principaux indices ont fini dans le rouge, le Nasdaq abandonnant même plus de 2%. La crainte d'une inflation durable a particulièrement plombé les valeurs technologiques. Apple a perdu 2,5%, tombant en zone de correction, et Facebook a chuté de 4,8%, sur fond de grosse panne de ses services. La crainte de l'inflation a été renforcée par la décision de l'Opep+, lundi, de ne pas ouvrir davantage ses vannes de pétrole, ce qui a envoyé les cours du Brent à plus de 81$ le baril.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 0,94% à 34.002 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 1,3% à 4.300 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a chuté de 2,1% à 14.255 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient déjà reculé respectivement de 1,4%, 2,2% et 3,2%, face à l'accumulation des risques ("tapering", inflation, pénuries, blocages budgétaires aux Etats-Unis...)

ECO ET DEVISES

France :

- Indice de la production industrielle - août. (08h45)

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Indice PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice PMI des services en Espagne. (09h15)

- Indice PMI des services en Italie. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Indice PMI britannique final des services. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- PIB final italien du deuxième trimestre. (11h00)

- Intervention de Christine Lagarde, présidente de la BCE. (17h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1596$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,43$. L'once d'or se traite 1.758$.

VALEURS A SUIVRE

Nexans a obtenu un important contrat clés en main portant pour la fourniture et la pose d'une solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes, destinée au projet Jansz-Io Compression (J-IC), exploité par Chevron Australie.

Crédit Agricole SA confirme le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de Crédit Agricole SA pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Ce programme débutera le 5 octobre et se terminera au plus tard le 28 janvier 2022.

Altheora publie son plan stratégique couvrant la période 2021-2026. Le groupe compte devenir le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire. L'ex Mécelec compte réaliser un chiffre d'affaires de 100 ME mixant croissance interne et externe.

Spartoo : le chiffre d'affaires s'élève à 74,4 millions d'euros (62,32 ME un an plus tôt). La marge commerciale s'établit à 31,5 ME sur la période, soit un taux stable, en pourcentage du chiffre d'affaires, de 42%. Après prise en compte de l'augmentation des dépenses en publicité de 32%, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort à 2,7 ME, affichant une croissance de 11%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bilendi

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley 'surpondère' EDF avec une cible ajustée de 17 à 19 euros.

Exane BNP Paribas recommande Vallourec à 'neutre' avec un cours cible de 8,50 euros.

Jefferies repasse à l'achat sur SMCP en ciblant un cours de 9,40 euros.

INFOS MARCHES

Artefact : BidSky détient près de 53%.

Biophytis : tirage de deux nouvelles tranches d'Ornane pour 6 ME.

Eramet : remboursement des Odirnan 2016.

EN BREF

SES-imagotag : choisi par Unicoop Tirreno pour équiper 94 magasins.

AB Science : la FDA autorise le développement du masitinib dans le MCAS.

Largo distribué par UBALDI.com.