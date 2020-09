Préouverture Paris : un PMI chinois va permettre au CAC40 de bien débuter septembre

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La nette baisse d'hier (-1,11%) n'a pas empêché le CAC40 de boucler un mois d'août positif (+3,42%). Ce matin, l'indice parisien doit débuter le mois de septembre en hausse. C'est ce qu'indiquent les indicateurs de préouverture une demi-heure avant le début des échanges.

Du vert donc, grâce au dernier indice PMI de l'activité du secteur manufacturier en Chine qui a progressé en août à un rythme record depuis janvier 2011. L'indice est ressorti à 53,1 le mois dernier, contre 52,8 en juillet et 52,6 pour le consensus.

Pour maintenir le cap, les marchés auront besoin d'une tendance assez similaire en Europe où les investisseurs suivront la publication à leur tour, des indices PMI manufacturiers définitifs pour le mois d'août, avant celle de l'indice américain ISM manufacturier...

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé la semaine en ordre dispersé, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques inscrits vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq. Ce dernier a cependant terminé lundi sur un nouveau record, grâce notamment à Apple et Tesla. La cote a été animée par le plus important remaniement au sein du DJIA depuis 2013, avec le remplacement d'Exxonmobil (-1,8%), Pfizer (-0,37%) et Raytheon (-2,1%) par Salesforce (+0,6%), Amgen (stable) et Honeywell (-1,7%). Apple (+3,3%) et Tesla (+12,5%) ont nettement progressé à la faveur des "splits" de leurs titres qui ont pris effet ce lundi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28.430 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,22% à 3.500 pts et que le Nasdaq Composite a encore grimpé de 0,68% à 11.775 pts, signant donc nouveau record.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage mensuel italien. (10h00)

- PMI manufacturier britannique final. (10h30)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.984$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1990$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,78$.

VALEURS A SUIVRE

Suez a rejeté lundi le projet d'offre d'achat présenté la veille par Veolia en opposant sa volonté d'indépendance à l'intention affichée par son principal concurrent de créer un "champion français" de l'eau et des déchets.

Total et Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, ont conclu un partenariat 50/50 en vue de développer un portefeuille de 5 projets éoliens offshore flottants en Corée du Sud représentant une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts (GW).

Sanofi annonce que l'essai international de phase III évaluant Kevzara (sarilumab) administré par voie intraveineuse à une dose de 200 mg ou de 400 mg à des patients hospitalisés pour une forme sévère ou critique de COVID-19 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo.

Lagardère : Le Conseil de Surveillance a étudié la demande conjointe d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une Assemblée générale exceptionnelle. Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires . La dernière Assemblée générale s'étant valablement tenue, le 5 mai à l'issue de plusieurs mois de débats intenses sur la gouvernance du Groupe , le Conseil a considéré qu'il n'y avait aucun motif légitime à la convocation d'une nouvelle Assemblée générale dans l'urgence . Vivendi a réagi ce matin en annonçant qu'il allait saisir, avec Amber Capital, le tribunal de commerce de Paris d'une demande de convocation d'une assemblée générale.

Verallia a annoncé la démission pour raisons personnelles de son directeur financier, Didier Fontaine, qui a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle dans une autre entreprise.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Memscap, Signaux Girod, Freelance.com, Pharmasimple, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Mercialys en ciblant un cours de 5,90 euros.

Morgan Stanley 'surpondère' toujours Ipsen avec un cours cible ajusté de 90 à 101 euros.

Barclays remonte son objectif de cours de 49 à 54 CHF sur LafargeHolcim.

INFOS MARCHES

Agta record réalise les cessions requises par la Commission Européenne.

Eiffage : des fonds BlackRock passent sous les 5%.

Air France KLM : remboursement de l'emprunt obligataire subordonné perpétuel de 600 ME.

EN BREF

Biophytis : réouverture de certaines cliniques en Belgique et aux Etats-Unis.