Préouverture Paris : un plus haut de 20 ans à franchir...

(Boursier.com) — 6 .395,60 points : c'est le plus haut annuel du CAC40 marquant un retour sur un niveau de novembre 2000. Vendredi l'indice parisien a terminé à 10 points seulement de ce niveau et ce matin, il pourrait s'y attaquer.

Malgré quelques coups de stress, comme celui de mardi 11 mai (-1,86%), les investisseurs continuent de faire fi de l'accélération de l'inflation préférant se concentrer sur le rebond économique vigoureux favorisé par le progrès de vaccinations contre le COVID-19. Et ce alors même que les chiffres d'affaires des entreprises, au 31 mars, se sont avérés, en grande majorité, particulièrement solides.

Un bémol toutefois ce matin : les signaux macroéconomiques venus de Chine ce matin, s'avèrent mitigés avec une production industrielle toujours vigoureuse mais des ventes au détail inférieures aux attentes en avril.

WALL STREET

Le rebond entamé jeudi s'est confirmé vendredi à Wall Street, malgré la publication d'une stagnation des ventes de détail aux Etats-Unis en avril, et une production industrielle décevante, qui ont paradoxalement profité aux marchés. Ces statistiques plaident en effet en faveur d'un soutien prolongé de la Réserve fédérale, et contribuent à réduire les craintes d'un dérapage incontrôlé de l'inflation. Les taux d'intérêts sont restés sages pour la 2e séance après leurs gains du début de semaine, tandis que le pétrole WTI (+2,4%) a regagné une bonne partie du terrain perdu la veille.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 1,06% à 34.382 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,49% à 4.173 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,32% à 13.429 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2134 ce matin. Le baril de Brent se négocie 68,44$. L'once d'or se traite 1.854$.

VALEURS A SUIVRE

Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs Conseils d'administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne pour le nouveau SUEZ, réitère les engagements sociaux pris par Veolia et confirme que le prix d'acquisition par action du Groupe SUEZ sera relevé à 20,50 euros coupon attaché.

Sanofi fait part d'une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues dans le cadre de sa phase II du candidat-vaccin contre la COVID-19. Le candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la COVID-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection COVID-19. Une étude pivot internationale de phase III devrait débuter dans les prochaines semaines.

Eurofins Technologies continue de développer une gamme de solutions de diagnostic pour le COVID-19, en particulier en réponse à la menace de mutations émergentes. "Aujourd'hui, nous annonçons le lancement de deux nouveaux produits : GSD NovaPrime Plus SARS-CoV-2, un test PCR qui permet de détecter, en une seule réaction, des mutations de variants préoccupants, présents par exemple dans le variant britannique. GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 (RUO) est le premier test de ce type capable de détecter des variants critiques tels que les variants indiens, américains et californiens.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur Amundi avec un objectif ajusté de 75 à 80 euros.

Kempen repasse à l'achat sur Icade avec un cours cible de 81 euros.

INFOS MARCHES

Néovacs annonce une levée de fonds de 4 ME.

Kumulus Vape veut lever 3 ME à 9,50 Euros à l'occasion de son transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

Laurent-Perrier : retour à la normale suite à une intrusion sur son réseau.

Solutions 30 : communique enfin pour dire que la société communiquera... Le 25 mai après bourse.