Préouverture Paris : un nouveau début de séance positif attendu pour le CAC40...









LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image des précédentes séances, le CAC40 est attendu en hausse à l'ouverture. Ce qui ne garantit en rien l'issue de la journée ! Les 4 dernières séances ont toutes en effet accouché du même scénario : dans le vert à l'ouverture, l'indice parisien a terminé dans le rouge au cours d'une séance heurtée qui l'aura rapidement vu perdre son avance initiale!

Un scénario à chaque fois décevant à Paris alors qu'à New York, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux fini une nouvelle fois sur des records en clôture, toujours tirés vers le haut par les GAFAM, notamment Apple hier...

On guettera à la mi-journée la parution de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, il pourrait faire évoluer la tendance matinale en Bourse de Paris.

WALL STREET

La Bourse de New York a progressé mardi, les indices S&P 500 et Nasdaq inscrivant de nouveaux records, saluant la publication d'indicateurs économiques encourageants aux Etats-Unis et en Chine. Malgré les perturbations causées par l'épidémie de coronavirus, l'activité manufacturière a continué de se redresser en août, ce qui a soutenu les marchés d'actions ainsi que les cours du pétrole.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,76% à 28.645 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,75% à 3.526 pts et que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,39% à 11.939 pts, signant son 3e record d'affilée.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.905$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1964$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 46,00$.

VALEURS A SUIVRE

Pernod Ricard Le ROC de l'exercice 2019/20 s'élève à 2,26 MdsE, en décroissance interne de -13,7% et -12,4% en facial. Un chiffre dans les clous des attentes puisque le groupe avait relevé son objectif de décroissance interne en juillet, passant de -20% à -15%. Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 1,439 MdsE, en décroissance de -13% par rapport à l'exercice 2018/19 et le résultat net part du Groupe s'élève à 329 ME, en décroissance de -77% par rapport à l'exercice 2018/19, dû à des dépréciations d'actifs d'1 MdE déclenchées par le Covid-19, en particulier sur la marque Absolut (912 ME en montant brut, 702 ME net d'impôts).

Nicox annonce aujourd'hui l'achèvement du recrutement des patients de la cohorte du design adaptatif dans son étude de phase 3 multicentrique Mont Blanc.

bioMérieux : le résultat net part du Groupe s'est établi au terme du premier semestre 2020 à 173 millions d'euros, en hausse de 23% rapport aux 141 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2019. L'EBITDA atteint 345 millions d'euros au terme du premier semestre 2020, soit 23,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 22% comparé aux 283 millions d'euros sur la même période de 2019.

Nacon anticipe une croissance plus forte que prévue de son pôle Accessoires Gaming grâce à la bonne tenue des ventes de manettes et au succès de sa nouvelle gamme de casques premium RIG acquise en mars 2020.

Vallourec a déclaré mardi vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. Alors qu'il discute déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le producteur de tubes sans soudure en acier, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, "envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière".

Saint-Gobain annonce l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation. En 2019, Strikolith a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Plant Advanced Technologies, Bigben

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Eiffage en ciblant un cours de 83 euros.

INFOS MARCHES

Archos : poursuite des discussions en vue de la restructuration de la dette.

EN BREF

Neoen : mise en service de l'extension de la batterie Hornsdale Power Reserve.

Balyo renouvelle une partie de sa gamme de robots.

Claranova : PlanetArt acquiert CafePress.

Colas : extension de l'aéroport de Bangkok.

Delfingen : acquisition confirmée.

Vetoquinol : confirme la reprise des droits de Profender et de Drontal.