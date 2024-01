Préouverture Paris : un double record pour le CAC 40 après le triple record à Wall Street?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — S &P 500, Nasdaq et Dow Jones! Les trois indices phares de la Bourse de New York ont signé un record absolu hier soir, ce qui va entrainer le CAC 40 à la hausse ce matin. L'indice parisien a dupliqué, hier, la séance de vendredi en signant un nouveau record de clôture sans parvenir à battre son record absolu en séance. Aujourd'hui, les deux pourraient tomber, si la tendance favorable devait durer toute la séance. Culminant à 7 649,19 points au plus haut de la séance, il s'est rapproché hier du record historique, en date du 14 décembre dernier à 7.653,99 points.

L'actualité est très fournie cette semaine, avec la réunion de la Fed, une nouvelle batterie de statistiques économiques, ainsi que de nombreux résultats financiers de plusieurs grandes capitalisations boursières technologiques... Parmi les "Magnificent Seven", 5 publieront leurs comptes, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft.

Côté macroéconomique, on apprend que sur les trois derniers mois de 2023, le produit intérieur brut de la France est ressorti à 0,0% après un taux similaire sur la période juillet-septembre (révisé de -0,1%). En outre, les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont enregistré une hausse de 0,3% en décembre, après 0,6% en novembre, selon les données publiées il y a quelques minutes par l'Insee.

WALL STREET

Wall Street a progressé lundi avant une avalanche de publications d'entreprises : Le S&P 500 a gagné 0,76% à 4.927 pts et le Dow Jones a pris 0,59% à 38.333 pts, contre une hausse de 1,12% sur le Nasdaq à 15.628 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- PIB français préliminaire du quatrième trimestre. (07h30)

- Dépenses de consommation des ménages. (07h30)

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P / Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Confiance des consommateurs. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- PIB allemand préliminaire du quatrième trimestre. (08h00)

- Indice espagnol préliminaire des prix à la consommation. (09h00)

- PIB espagnol préliminaire du quatrième trimestre. (09h00)

- Confiance des consommateurs en zone euro. (11h00)

- Climat des affaires en zone euro. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- PIB préliminaire du quatrième trimestre dans la zone euro. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- PIB préliminaire italien du quatrième trimestre. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0813$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,54$. L'once d'or se traite 2.034 $.

VALEURS A SUIVRE

Nanobiotix annonce aujourd'hui l'atteinte d'objectifs opérationnels pour NANORAY-312, une étude pivot de phase 3 en cours évaluant le potentiel radioenhancer first-in-class NBTXR3 pour les patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou, entraînant un paiement d'étape de 20 millions de dollars de la part de Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson, partenaire stratégique de la société.

Eiffage : Au 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 3,018 milliards d'euros (2,818 MdsE au 31 décembre 2022), soit une hausse de 7,1% sur un an. Ce chiffre comprend Aliaé (A79), mise en service le 4 novembre 2022 et dont le chiffre d'affaires est de 44,7 millions d'euros sur la période, dont 10,2 ME provenant des installations commerciales.

Renault a décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, sa division dédiée aux véhicules électriques et au software, qui opère de manière autonome depuis le 1er novembre 2023. Le dernier calendrier envisageait pourtant cette introduction en bourse au premier semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Or Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre ce processus d'introduction en bourse et servir au mieux les intérêts du groupe, de ses actionnaires et d'Ampere.

Eutelsat a finalisé la cession de la participation détenue par OneWeb à hauteur de 50% dans la coentreprise Airbus OneWeb Satellites. Basée en Floride, cette société qui a construit les satellites de la constellation de première génération de OneWeb, passe sous le contrôle d'Airbus U.S. Space & Defense, Inc.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Media 6, Median Technologies, Theraclion, Egide, Roctool, Acteos, Lumibird, Paulic Meunerie

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à l'achat sur Forvia, mais ramène sa cible de 28 à 27 euros. Goldman Sachs est 'neutre' sur Valeo avec un objectif réhaussé de 17 à 18 euros.

Citigroup est 'neutre' sur Vicat avec un objectif ajusté de 31 à 37 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération de marché' sur Air France-KLM avec une cible relevée de 14 à 15 euros.

INFOS MARCHE

Adeunis : Webdyn relève le prix de l'offre

Affluent Medical : lève des fonds auprès de ses principaux actionnaires

EN BREF

Hoffmann Green : partenariat pour distribuer chez Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme

SEB investit 60 ME en Chine dans un hub d'équipement professionnel

NFL Biosciences : succès de l'étude avec le CEA