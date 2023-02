Préouverture Paris : un début de séance indécis, les investisseurs se mettent en pause

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le vif rebond du CAC 40 hier (+1,51%) lui a permis de reprendre une grande partie du terrain perdu vendredi (-1,78%) mais pas totalement, puisqu'il est resté en-deçà des 7.300 points en clôture, en dépit d'un plus haut en séance de 7.324,03 points. Ce matin, les investisseurs semblent vouloir souffler et la tendance de l'ouverture apparaît assez indécise à 30 minutes du gong.

Parmi les derniers indicateurs US, les commandes de biens durables aux USA pour le mois de janvier 2023 ont reculé de 4,5% en comparaison du mois antérieur, contre -3,5% de consensus FactSet, et après une forte hausse de 5,6% en décembre. Hors transport, ces commandes de biens durables ressortent en augmentation de 0,7% en comparaison du mois précédent, alors qu'elles étaient attendues stables.

Compte tenu du lent ralentissement de l'inflation et de la solidité des économies, les analystes ont revu à la hausse leurs anticipations concernant le niveau auquel culmineraient les taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne et la durée pendant laquelle ils y seront maintenus.

WALL STREET

Wall Street a repris de la hauteur lundi, après sa lourde correction de la fin de semaine dernière (-1,7% sur le Nasdaq et -1% pour le DJIA). Le S&P 500 reprend 0,31% à 3.982 pts désormais, le Dow Jones monte de 0,22% à 32.889 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,63% à 11.466 pts.

Les marchés semblent donc vouloir récupérer rapidement, après avoir sanctionné en fin de semaine dernière des chiffres toujours trop élevés de l'inflation américaine (indice des prix 'core PCE' des dépenses des ménages en janvier), qui devraient pousser la Fed à maintenir ses taux 'plus haut, plus longtemps'...

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- PIB français final du quatrième trimestre. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Confiance des consommateurs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0590 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,90 $. L'once d'or se traite 1.814 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino : la croissance du chiffre d'affaires du Groupe a été tirée par le Latam et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l'inflation. Le Chiffre d'affaires Groupe ressort à 33,6 MdsE (+5,2% en comparable, +10% en données publiées). L'activité France Retail monte de +1,5% en comparable avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et Franprix (+3,4%). Cdiscount note une amélioration du mix avec une quote-part de la marketplace à 52% du GMV total (+6pts) dans un marché du e-commerce en contraction.

AXA a cédé avec succès 100.000.000 actions de Banca Monte dei Paschi di Siena, représentant environ 7,94% du capital de la Banque, au prix de 2,33 euros par action (soit un montant total de 233 millions d'euros) dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Suite au règlement-livraison du Placement (prévu le ou autour du 2 mars 2023), AXA conservera (directement ou indirectement) 0,0007% du capital de la Banque italienne.

Stellantis a annoncé un investissement de 155 millions de dollars comprenant l'acquisition d'une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper, une filiale de la compagnie minière canadienne McEwen Mining, à l'origine des projets Los Azules en Argentine et Elder Creek au Nevada, États-Unis.

Exclusive Networks publie un Chiffre d'affaires brut record, supérieur à 4,5 MdsE, (+38% vs 2021) associé à une forte augmentation de la marge nette à 411 millions d'euros, (+29%, une amélioration de l'EBIT ajusté à 154 ME, (+29%). La direction souligne au passage la performance exceptionnelle en matière de génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté supérieur à 200 ME. L'Endettement est réduit à un ratio de levier à 1,6x.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

HDF, Genomic Vision

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur Worldline en ciblant un cours de 51 euros.

Berenberg conserve Eutelsat mais avec un objectif abaissé de 11,30 à 7,10 euros.

INFOS MARCHÉS

NFTY : les actions sont désormais sans valeur

EN BREF

MND : 100 ME en Ouzbékistan !

MyHotelMatch : Yves Abitbol est nommé au poste de PDG

NFL Biosciences : Ignacio Faus devient PDG

Paref : acquisition d'un nouvel actif en Pologne

Forsee Power va fournir CRRC GW