Préouverture Paris : un début de séance finalement incertain pour le CAC 40

(Boursier.com) — Le CAC 40, qui était initialement attendu sur un franc rebond ce matin, au-dessus des 5.900 points, au lendemain d'une nouvelle séance très difficile sur le marché français (-2,39%) et d'une nouvelle déroute du Nasdaq (-4,08%), pourrait finalement débuter sur une note beaucoup plus incertaine. C'est ce qui ressort des données de préséance, à moins de 40 minutes du début de séance. La volatilité s'avère forte en cet avant Bourse.

Le diptyque inflation/récession continue de faire fuir les investisseurs des actifs à risque, car menaçant les perspectives de résultats des entreprises, dans un contexte de hausses de taux annoncées successivement depuis mercredi par la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et surtout la Banque nationale suisse.

Sous les 5.900 points pour la première fois depuis mars 2021, le CAC40 affiche un repli de plus de 20% depuis son pic de clôture du 5 janvier. Il accuse pour l'instant une baisse de 4,87% sur la semaine.

WALL STREET

La Bourse de New York a décroché jeudi, emportée par la crainte d'une récession après le resserrement monétaire de 0,75 point de la Fed mercredi soir. Jeudi, deux autres banques centrales, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale Suisse (BNS), ont relevé à leur tour leurs taux directeurs afin de lutter contre l'envolée de l'inflation. Ces ajustements de politique monétaire ont plombé les marchés d'actions, et ont agité les marchés des devises et des taux.

A la clôture, le Dow Jones a chuté de 2,42% à 29.927 points, retombant sous les 30.000 points pour la première fois depuis janvier 2021. L'indice large S&P 500 a plongé de 3,25% à 3.666 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a abandonné 4,08% à 10.646 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0517$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 119,63$. L'once d'or se traite 1.845$.

VALEURS A SUIVRE

Orpea : Le Conseil d'administration a décidé de ne pas prévoir d'indemnité de départ dans la politique de rémunération applicable à Monsieur Yves Le Masne à compter du 1er janvier 2022. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale 2022 d'ORPEA de cette politique de rémunération, Monsieur Yves Le Masne ne percevra aucune indemnité à raison de la cessation de ses fonctions.

Agrogeneration : Sur environ 53% des terres agricoles gérées par le Groupe, tous les travaux se poursuivent comme prévu. A ce jour, le Groupe a perdu environ 26.000 hectares de terres exploitées pour la récolte 2022, comprenant à la fois du blé d'hiver semé (à l'automne 2021) et les terres destinées aux semis de printemps et qui n'ont pu être semées en raison de la guerre. Le total des coûts et des pertes encourus sur les terres agricoles d'AgroGeneration est provisoirement estimé à 6,4 millions de dollars. Environ 40% de toutes les machines, équipements, bâtiments et autres infrastructures se trouvent dans la zone d'occupation ou sont détruits/fortement endommagés à la suite de raids aériens, d'artillerie et d'attaques au lance- roquette. L'impossibilité d'accéder à la plupart des biens situés dans le territoire temporairement occupé soulève des inquiétudes quant à l'état futur de ces actifs et à la sécurité des stocks qui y sont entreposés. En outre, la direction de la société est informée de vol de machines et d'équipements par les troupes russes, qui ont été déplacées du territoire de l'Ukraine vers la Russie. À ce jour, les attaques au lance-roquette ont causé des dommages aux installations et infrastructures critiques du Groupe situées dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, dans la zone des hostilités et à 30-40 km au-delà de ces frontières. Cependant, à l'heure actuelle, il est impossible d'estimer avec précision le montant et le coût des dommages totaux et des pertes de machines agricoles (y compris les pièces de rechange) et d'infrastructures à cause de l'accès limité aux fermes en raison des bombardements réguliers. Selon les estimations préliminaires internes du Groupe, la valeur comptable des équipements considérés comme perdus s'élève à environ 6 millions de dollars. Le coût de remplacement de ces équipements pourrait s'élever à plus de 20 millions de dollars. À ce jour, environ 8.100 tonnes de matières premières de la récolte 2021 (d'une valeur estimée à environ 3,4 millions de dollars) stockées dans la région partiellement contrôlée par la Russie ou sur les lignes de front ont été détruites, volées par les troupes russes ou considérées comme étant perdu.

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. pour la conception des cuves de six nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces six méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 174.000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+, développé par GTT.

Europcar Mobility : le loueur de voitures a annoncé jeudi des changements dans sa gouvernance et son management avec notamment le départ de sa directrice générale Caroline Parot, tandis que Holger Peters, de Volkswagen est appelé à devenir président du conseil de surveillance dans la nouvelle structure duale qui sera créée et qui comprend également un directoire.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Focus Entertainment, Innelec

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La SocGen passe à 'conserver' sur Keplierre en visant 18 euros.

Oddo BHF rehausse à 'neutre' sa recommandation sur Air France KLM avec 1,45 euro comme objectif.

INFOS MARCHÉS

EssilorLuxottica : jusqu'à 1,59 MdE de rachats d'actions possibles.

EN BREF

Navya va expérimenter de nouvelles solutions pneumatiques de Michelin.

Genomic Vision obtient un nouveau brevet.

Keyrus : devient l'actionnaire majoritaire de CMG Consulting.

Groupe ADP : le trafic de mai 2022 représente 82% du trafic de mai 2019.

Voltalia : mise en service une nouvelle centrale solaire dans le pourtour de la commune d'Alleins.

Adeunis et MultiTech s'allient.

AudioValley prendra le nom de Targetspot.

Thales : retenu pour filtrer les frontières espagnoles.