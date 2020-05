Préouverture Paris : un CAC40 stabilisé ?

LA TENDANCE

La tendance est à la stabilité à la Bourse de Paris ce matin, où le CAC40 est attendu assez proche de son niveau de clôture de vendredi. A ce niveau justement, 4 549,64 points, l'indice parisien affiche un rebond de 25,26% depuis le plus bas en séance du 16 mars dernier. Il est certes allé chercher les 4.700 points en toute fin avril (4.698,5 points),ce qui lui donne encore un certain potentiel à son niveau actuel. Encore faut-il des catalyseurs pour le propulser vers l'avant.

On le sait depuis le début de la séquence "Coronavirus", les banques centrales sont au rendez-vous et le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale du Japon du mois dernier publié ce lundi, révèle que plusieurs membres du conseil des gouverneurs ont appelé à prendre des mesures encore plus fortes que celles annoncées! Et ce afin d'éviter que la crise du coronavirus ne provoque une répétition de la Grande Dépression des années 1930. Ils ont évoqué des mesures comme un renforcement de la coordination avec le gouvernement nippon et une revue des outils existants de politique monétaire de la banque centrale.

Sur le plan sanitaire, les mesures de confinement mises en oeuvre pour limiter la propagation du coronavirus sont progressivement levées dans différents pays. C'est le cas en France où le déconfinement débute ce lundi, près de deux mois après la mise en place en urgence de mesures restrictives. Le virus a fait plus de 280.000 morts à travers la planète.

WALL STREET

La Bourse de New York a bondi vendredi, malgré l'annonce d'un taux de chômage de près de 15% en avril aux Etats-Unis, et des mises en garde de plusieurs membres de la Fed sur une reprise économique qui s'annonce lente. Malgré cela, les marchés se projettent déjà vers un avenir économique plus souriant, et apprécient la confirmation de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le pétrole a bondi de 5%, sur fond de réduction de la production et de stabilisation de la demande.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,91% à 24.331 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grimpé de 1,69% à 2.929 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1,58% à 9.121 pts, repassant au-dessus du seuil psychologique des 9.000 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Pas d'indicateurs au programme.

Europe :

- Production industrielle italienne (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.705$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0045$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 30,47$.

VALEURS A SUIVRE

LafargeHolcim ne cèdera pas ses activités aux Philippines. Du moins pas immédiatement. Le premier cimentier mondial avait annoncé en mai 2019 la cession de l'intégralité de sa participation de 85,7% dans sa filiale locale au groupe San Miguel Corporation dans le cadre de ses efforts de désendettement. Faute d'avoir reçu le feu vert de l'autorité philippine de la concurrence, le groupe franco-suisse ne pourra pas réaliser cette opération de 2,15 milliards de dollars.

Gerard Perrier Industrie : l'activité du premier trimestre de l'exercice 2020 ressort en baisse de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 46,58 ME, contre 50,1 ME.

AB Science tiendra une conférence web ce lundi, suite à la récente autorisation de l'Agence française du médicament (ANSM), d'initier une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l'isoquercetine dans le traitement du COVID-19.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fermentalg.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays revalorise Euronext de 86 à 91 euros.

Barclays ramène sa cible sur Air France KLM de 4,2 à 3,6 euros.

HSBC abaisse son objectif sur Air France KLM de 4,25 à 4 euros.

RBC relève son objectif sur Valeo de 6 à 11 euros.

Le Credit Suisse relève son cours cible sur Elis de 9,25 à 11,25 euros.

INFOS MARCHES

Harvest : la sortie du marché se précise.

Covivio Hôtels va lever 182 à 188 ME par paiement du dividende en actions.

Noxxon Pharma a levé 5,5 ME auprès d'investisseurs privés.

EN BREF

Thales : un centre de compétence numérique au Qatar.