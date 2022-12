Préouverture Paris : un CAC 40 sans tendance claire...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les derniers allègements en date des restrictions sanitaires

en Chine, facteur qui a déjà contribué au rebond soutenu des actions européennes ces dernières semaines, ne semble pas devoir faire effet ce matin, puisque le CAC 40 est attendu sans grande tendance à l'ouverture, alors même que de nombreuses places asiatiques en ont largement profité, à l'image de Hong Kong qui a bondi de 4%.

Plusieurs villes chinoises ont annoncé dimanche un allègement des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19, laissant entendre que Pékin continue d'assouplir sa politique sanitaire après les manifestations des dernières semaines, une détente qui pourrait soutenir la croissance et la demande de matières premières.

Cette première séance de la semaine sera animée entre autres par les résultats définitifs des enquêtes PMI de S&P Global sur l'activité du secteur des services, les chiffres des ventes au détail dans la zone euro et l'indice ISM américain des services.

Les statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis publiées vendredi n'ont pas remis en cause le scénario privilégié d'une hausse de taux limitée à 50 points de base la semaine prochaine, mais les chiffres supérieurs aux attentes des créations de postes et des salaires incitent à la prudence.

WALL STREET

La cote américaine a terminé la semaine en ordre dispersé, après la publication d'un rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu. Cette excellente nouvelle économique a toutefois balayé les espoirs de "pivot de la Fed", qui avaient porté les indices cette semaine, suite aux propos réconfortants de Jerome Powell au sujet du potentiel ralentissement du rythme des resserrements monétaires.

En clôture de marché, le S&P 500 recule de -0,12% à 4.071 points. Le Nasdaq trébuche de -0,18% à 11.461 pts. Le Dow Jones termine sur une note plus optimiste, avec un gain de +0,10% à 34.429 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0563$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,03 $. L'once d'or se traite 1.800$.

VALEURS EN HAUSSE

Beneteau : L'exercice 2022 sera en avance significative sur le rythme du plan, avec une croissance du chiffre d'affaires de la division Bateau proche de 12% et une progression de près de 35% du chiffre d'affaires de la division Habitat. Le chiffre d'affaires consolidé devrait dépasser 1,4 milliards d'euros en progression de 15% sur celui de 2021. Le Groupe devrait atteindre -voire dépasser- sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 ME- qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021 (95,8 ME).

CGG, leader mondial en technologies et en sciences de la Terre, annonce ce jour un projet de données multi-clients axé sur l'exploration et le développement de l'industrie minière dans le sud-est de l'Arizona. Ce projet qui est financé par l'industrie est prévu de commencer très prochainement et les souscriptions pour une licence déjà ouvertes. Les produits finaux seront livrés via la plateforme GeoVerse propriétaire de CGG.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'neutre' à 'souspondérer' sur Plastic Omnium en ciblant un cours de 14 euros.

Jefferies repasse de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier Saint-Gobain en ciblant 65 euros.

Jefferies reste aussi à l'achat sur Vinci avec un objectif ajusté de 105 à 115 euros.

INFOS MARCHÉS

Actia Group : transfert sur Euronext Growth prévu vers le 2 février.

EN BREF

Valneva : données positives à 12 mois sur la persistance des anticorps avec le vaccin contre le chikungunya.

Groupe ADP rouvre le terminal 1 aux passagers.

Hybrigenics dévoile les objectifs de son plan stratégique.