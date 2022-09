Préouverture Paris : un biais haussier semble vouloir l'emporter...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un léger biais haussier semblait prendre le dessus sur les 'futures', au fil des minutes à 30 minutes de la fin, mais la tendance demeure volatile comme de récentes ouverture l'ont démontré ces derniers jours, les investisseurs changeant rapidement et violemment de choix... Au gré des statistiques Et plusieurs sont au programme du jour !

En effet, après la publication hier des chiffres mensuels des prix à la consommation en Allemagne, avec une progression plus forte que prévu de 10,9% sur un an, leur niveau le plus élevé depuis 1996, les investisseurs prendront connaissance ce matin de la première estimation de l'inflation en zone euro en septembre. Les craintes d'une nouvelle forte hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) devraient peser sur les marchés, avec le risque d'un atterrissage brutal de l'économie.

La statistique mensuelle de la consommation des ménages en France aura permis auparavant de se faire une idée sur l'évolution de la conjoncture économique en Europe, tandis qu'aux Etats-Unis, la publication des revenus et dépenses des ménages pour le mois d'août est attendue à la mi-journée.

Wall Street a connu une séance délicate ce jeudi, plombé par la chute d'Apple (-4,9%) et par les craintes de récession qui prennent de l'ampleur, dans un contexte de durcissement monétaire résolu et de situation géopolitique à haut risque. Le Nasdaq abandonne finalement 2,84% à 10.737 pts (après un plus bas en séance à 10 623.22), le Dow Jones -1,54% à 29.227 pts et le S&P 500 -2,11% à 3.640 pts. Le baril de brut WTI régresse légèrement à 81,45$...

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB final britannique du deuxième trimestre. (08h00)

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9823$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,89$. L'once d'or se traite 1.668$.

VALEURS A SUIVRE

Valneva va lever beaucoup plus que prévu : la société annonce aujourd'hui la fixation du prix de 21 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à des catégories d'investisseurs, comprenant une offre au public de 375 000 ADS, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, et d'un placement privé concomitant de 20 250 000 actions ordinaires dans d'autres pays. En raison d'une très forte demande, la société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars. Le montant brut total devrait ainsi s'élever à environ 102,9 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 99,9 millions de dollars, sur la base du taux de change de 1 euro pour 0,9706 dollar, tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 29 septembre 2022, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et des frais à payer par la société. Le prix de souscription initial a été fixé à 4,90 Euros par action ordinaire et à 9,51 $ par ADS.

Graines Voltz : réalisera une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre courant entre 6,5% et 8%, malgré un effet de base très défavorable. Pour mémoire, l'activité avait progressé de plus de 40% au cours de l'exercice précédent dans un contexte COVID finalement favorable. Concernant la suite, la société ajoute que sauf nouvelle dégradation du contexte, le groupe considère comme possible pour l'exercice prochain l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10%. Concernant les résultats de l'exercice 2021/2022, l'effet de ciseau sur l'activité de réassort au troisième et surtout au quatrième trimestre, l'augmentation brutale des coûts de l'énergie et des transports qui n'ont pas pu être répercutés immédiatement sur les prix de vente compte tenu de la difficulté de changer les catalogues en cours de saison et la sous performance des filiales non stratégiques du Maghreb auront mécaniquement un effet sur le résultat qui sera nécessairement en dessous de l'objectif initial. Sans pouvoir donner de chiffre précis alors que l'exercice n'est pas terminé, il a été précisé que le résultat opérationnel courant serait inférieur à 10 ME.

Atos : Bien que le Conseil d'administration Atos ait décidé de ne pas donner suite à la lettre d'intention non-sollicitée émanant de Onepoint, le 27 septembre, Onepoint a rendue publique, le 29 septembre, les termes de la proposition écrite transmise au Président du Conseil d'administration d'Atos. Elle prévoit un rapprochement avec les activités Digital et Big Data et Sécurité dont Atos a annoncé la scission à ses actionnaires en 2023, une fois regroupées dans une entité dénommée Evidian. Le financement de cette acquisition serait assuré au moyen d'une levée de fonds propres d'environ 2 MdsE arrangée par un fonds européen de premier plan, en complément d'instruments de dette existant à hauteur de 2,2 MdsE. Afin de réaliser les investissements de transformation prévus dans le cadre du projet industriel, le nouveau groupe disposerait d'un volant de financement long terme de 500 millions d'euros pour compléter la part autofinancée. Le plan d'investissement serait d'environ 1 MdE sur 4 ans.

Enertime, La Savonnerie de Nyons, Artmarket, Artea, Abionyx Pharma, GeNeuro, Amoéba, Neolife, Wedia, Xilam Animation, MaaT Pharma, i2S, Guillemot, Balyo, Aurea, Berkem, Ateme, Lacroix, Bogart

AlphaValue est à l'achat sur Quadient avec un cours cible ramené de 27,60 à 23,60 euros.

Pharmasimple : 500.000.000 nouvelles actions !

Lumibird s'offre la société girondine Innoptics.

Rallye : Alexis Ravalais prend la Direction générale.

Eurofins : Transplant Genomics annonce le lancement de 'Trugraf Liver'.

EuropaCorp cède Digital Factory à Atlantis.

Arcure : la plus importante livraison de Blaxtair sur le marché américain.