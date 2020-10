Préouverture Paris : Trump positif, le CAC40 négatif

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'information tombée peu après 7h chamboule les marchés : Donald Trump, son épouse et une proche collaboratrice ont été testés positifs au coronavirus. La nouvelle fait flancher les "futures" américains et a pareillement envoyé ceux concernant le CAC40 dans le rouge. Le CAC40 doit débuter nettement sous les 4.800 points si on se fie à ces indicateurs.

L'annonce alimente évidemment les craintes à propos d'une élection présidentielle déjà très incertaine et dont beaucoup d'observateurs redoutent les recours si le résultat devait s'avérer serré. Le président américain est désormais placé en quarantaine.

Les données macroéconomiques pourraient toutefois reprendre le dessus dans les décisions des investisseurs ce vendredi avec des statistiques importantes qui doivent tomber : l'inflation en zone euro et les créations d'emplois en septembre aux Etats-Unis.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en légère hausse, jeudi, dans l'espoir d'un accord bipartisan sur un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis pour soutenir l'économie face à la crise du coronavirus. Le dollar s'est replié, de même que le pétrole, qui pâtit des craintes sanitaires et d'un excès d'offre chronique. Les investisseurs restent prudents au vu des nouvelles mesures de restriction sanitaires prises en Espagne et envisagées en France, où la Covid-19 poursuit sa résurgence.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,13% à 27.816 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,53% à 3.380 pts, et que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,42% à 11.326 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.907$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1723$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 39,58$.

VALEURS A SUIVRE

Korian est entré en négociation exclusive avec Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissements spécialisé dans le domaine des infrastructures, en vue de l'acquisition d'Inicea, 3e opérateur psychiatrique privé en France, pour une valeur totale d'environ 360 millions d'euros, dont environ 140 ME d'investissement immobilier.

Kaufman et Broad : Le résultat opérationnel courant est de 30,3 ME (99,6 ME sur les 9 premiers mois de 2019). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 4,6% (9,7% à la même période en 2019). Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 19,6 ME sur les 9 premiers mois 2020 (à comparer à 67,2 ME à la même période en 2019). Les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts des minoritaires) s'élèvent à 9 ME (11,8 ME à la même période en 2019). Le résultat net - part du groupe ressort à 10,7 ME (55,3 ME sur les 9 premiers mois de 2019).

Vinci : Vinci Energies poursuit son développement en Amérique du Nord avec l'acquisition de la société canadienne Transelec Common Inc, une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2019 (190 ME).

Orange se félicite du résultat du processus d'enchères des fréquences 3,5GHz, dont l'enjeu était emblématique et structurant pour Orange en France . Avec 90 MHz, Orange est l'opérateur français qui disposera de la quantité la plus élevée de fréquences 5G. Orange renforce ainsi sa position de No1 avec le portefeuille de fréquences le plus large du marché français : 257 MHz de fréquences au total. Le prix total des 90 MHz acquis par Orange est de 854 ME, avec un étalement des paiements sur 4 à 15 ans selon les blocs.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Deinove, Réalités, Quantum Genomics, Oncodesign, Bilendi, Argan

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

MainFirst passe à l''achat' sur Iliad en visant 195 euros.

INFOS MARCHES

agta record : Assa Abloy détient 98,04% du capital ; radiation en vue

Medicrea : ouverture de l'offre d'achat de Covidien Group.

Cogelec : les actionnaires approuvent le transfert de cotation vers Euronext Growth Paris.

EN BREF

DMS : en négociations avec l'INSERM.

Sanofi : l'EMA accepte la soumission réglementaire de l'avalglucosidase alpha dans la maladie de Pompe.

Korian : Jean-Pierre Duprieu succède à Christian Chautard.

Energisme : nouvelle étape du partenariat commercial avec Econocom.

Groupe Open signe un accord de négociation exclusive avec Neos-SDI.

Gecina et Nexity signent un partenariat afin de développer 4.000 nouveaux logements.

Wedia : nouveau contrat avec l'un des leaders mondiaux de l'automobile.

Amoeba : demande d'autorisation déposée aux Etats-Unis pour le biopesticide.

M6 : cession de Home Shopping Service finalisée.