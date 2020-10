Préouverture Paris : Trump devant l'hôpital, les marchés rassurés

Préouverture Paris : Trump devant l'hôpital, les marchés rassurés









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Quelques pas qui rassurent les marchés! Donald Trump s'est offert une balade, hier, devant l'hôpital, afin de rassurer ses supporters et indirectement les investisseurs. Cette apparition permet à l'indice future CAC40 de s'afficher dans le vert ce matin. Le Président américain est même espéré de retour à la Maison Blanche dès aujourd'hui. Si cela devait se confirmer, les marchés pourraient poursuivre leur rebond tout au long de la séance.

Un "happy end" espéré, alors que les informations ont été assez contradictoires durant le weekend : certains proches de Donald Trump ayant évoqué une situation sérieuse avant de se raviser. Il était aussi question d'oxygène supplémentaire ainsi que de stéroïdes, qui sont généralement réservés pour traiter les cas sérieux de coronavirus...

Les investisseurs s'interrogent malgré tout encore ce lundi sur les conséquences potentielles de l'infection de Donald Trump par le coronavirus. Une quarantaine de deux semaines est prévue, ce qui compromet le prochain débat programmé le 15 octobre face à son adversaire démocrate Joe Biden.

Au-delà des incertitudes politiques et sanitaires, les marchés restent focalisés sur les négociations autour du nouveau plan de relance entre le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

WALL STREET

La Bourse de New York a eu du mal à résister à une vague de nouvelles déprimantes, vendredi, à commencer par l'annonce que le président Donald Trump et son épouse Melania, ont été testés positif au coronavirus, ce qui bouleverse le calendrier de la campagne électorale, à un mois du scrutin du 3 novembre... Par ailleurs, les créations d'emplois se sont essoufflées en septembre aux Etats-Unis, avant même une vague de suppressions de postes annoncée ces derniers jours. Les marchés continuent d'espérer qu'un compromis pourra être trouvé sur un nouveau plan de relance, en vue d'être rapidement adopté par le Congrès...

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,48% à 27.682 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,96% à 3.348 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi plus nettement, de 2,2%, à 11.075 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont cependant regagné du terrain, dans l'espoir de l'adoption rapide par le Congrès US d'un nouveau plan de soutien à l'économie. Le DJIA a gagné 1,8% sur 5 séances, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont pris chacun 1,5%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Indice PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice PMI italien final des services. (09h45)

- Indice PMI final allemand des services. (09h55)

- Indice PMI final européen des services. (10h00)

- Indice PMI final britannique des services. (10h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Ventes de détail européennes. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.892$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1727$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 40,16$.

VALEURS A SUIVRE

Veolia / Suez : les tractations se sont poursuivies tout le week end dans le cadre du projet de cession à Veolia des 29,9% de participation détenue par Engie dans Suez. Malgré l'ouverture de Veolia pour accorder certaines garantie à Suez, ce dernier, qui a réuni son Conseil d'Administration, dimanche, maintient que la démarche de Veolia est hostile . Ainsi, dans un premier temps, suite aux discussions menées avec le management du groupe Suez depuis le 1er octobre, et comme confirmé, le 4 octobre à Jean-Pierre Clamadieu (Président du conseil d'administration d'Engie), le groupe Veolia a, dimanche, informé le marché s'être engagé inconditionnellement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez.

Bénéteau SA a procédé à un abandon de créance à hauteur de 5 millions d'euros au profit de sa filiale à 100%, la société GBI Holding en Italie.

Solocal Group annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription via l'émission de 11.198.586.929 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,03 euro, prime d'émission incluse, soit un montant de 335 ME conformément au Plan Modifié. Cette opération permet au Groupe de recevoir 85 ME de liquidités (nets de la Commission de Soutien) et de réduire d'environ 260 ME sa dette brute pour atteindre environ 256 ME (avant application de la norme IFRS 16).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Saint-Gobain avec un cours cible ajusté à 33,50 euros.

INFOS MARCHES

Valbiotis intègre l'indice EnterNext PEA-PME 150.

Delta Drone : nouveau tirage d'ORNAN.

Lafuma : vers une sortie du marché le 4 décembre.

Abionyx Pharma lance une augmentation de capital de 1,85 ME.

EN BREF

Neoen conclut un nouveau contrat avec CleanCo.

Orège vend une seconde unité SLG à GCUA.

Société des Bains de Mer engage son plan de restructuration.

TechnipFMC : du nouveau au sein de la gouvernance.