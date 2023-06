Préouverture Paris : toujours dans le rouge... Mais moins ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices d'hier (-1,01%), devraient se poursuivre ce matin à l'ouverture sur un CAC 40 qui se rapproche de nouveau des 7.300 points après avoir lorgné les 7.400 points vendredi. Le recul devrait toutefois s'avérer moindre qu'hier en clôture !

La banque centrale chinoise a abaissé ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans de dix points de base pour relancer la demande de crédit, mais la majorité des observateurs anticipaient une réduction plus importante pour le taux quinquennal. La déception se traduit sur les places asiatiques ce matin : Hong Kong : -1,5% et le Topix à Tokyo a clôturé dans le rouge (-0,34%).

Le marché a également été déçu par la visite à Pékin du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken qui n'a donné lieu à aucune avancée majeure dans les relations entre les deux premières puissances mondiales.

WALL STREET

Fermé hier.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0921 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,87 $. L'once d'or se traite 1948 $.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi annonce que, dans le cadre d'un différend porté devant un tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation introduite par BI contre Sanofi et confirmé que Sanofi ne sera pas responsable des dommages pouvant éventuellement découler du litige relatif au Zantac en cours aux États-Unis. Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel.

Genomic Vision annonce aujourd'hui un accord avec The Institute of Cancer Research, Londres, pour l'achat des produits FiberVisionS et FiberSmart de la société. L'accord comprend un paiement initial unique avec la possibilité de revenus récurrents supplémentaires provenant de la vente de produits consommables liés à FiberVisionS et FiberSmart.

Spie acquiert 100% de la société Enterprise Communications & Services GmbH. Enterprise Communications & Services GmbH (ECS), dont le siège est situé à Leipzig, fournit des services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour une clientèle très diversifiée. Avec environ 130 collaborateurs expérimentés et hautement qualifiés, ECS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2022.

Neoen estime en effet désormais que son Ebitda ajusté devrait dépasser 700 millions d'euros dès 2025. La révision de cet objectif procède tant d'une actualisation des prévisions opérationnelles que de la réintégration dans la guidance de la contribution des opérations de 'farm-down', pour un montant que Neoen maintient inchangé dans ses prévisions. Neoen rappelle avoir indiqué, début mai, son ambition de réaliser un Ebitda ajusté supérieur à 600 ME en 2025 hors 'farm-down'.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur Holcim avec un objectif ajusté de 74 à 78,50 CHF.

INFOS MARCHE

Paragon ID : projet d'OPA simplifiée initiée par Grenadier Holdings Ltd à 38,01 euros

EN BREF

SES-Imagotag : Unicoop Firenze choisit SES-imagotag pour digitaliser ses magasins

Technip Energies lance Canopy pour rendre le captage du carbone accessible à tous les émetteurs

Gaussin : accélère sa stratégie nord-américaine

JCDecaux signe le plus important contrat publicitaire en Norvège avec Oslo Sporveien

Latécoère : contrats pour la fourniture de systèmes de câblage pour les programmes 737 et 767