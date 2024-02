Préouverture Paris : TotalEnergies au rapport !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le titre TotalEnergies sera entouré dès l'ouverture alors que le groupe vient de publier son bénéfice annuel de 21,3 milliards de dollars. TotalEnergies s'est aussi engagé à augmenter son dividende de 7,1% à 3,01 euros. Le CAC 40 est attendu sur une note assez indécise, proche de son niveau de clôture d'hier.

Aux Etats-Unis, les membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Adriana Kugler, Michelle Bowman, Thomas Barkin et Susan Collins s'exprimeront dans la journée et pourraient donner davantage d'éléments aux investisseurs sur la trajectoire des taux. Mardi, les membres du conseil des gouverneurs Loretta Mester et Neel Kashkari ont salué les progrès réalisés sur l'inflation mais indiqué qu'il restait des efforts à accomplir. Les investisseurs sont une courte majorité (55%) à parier sur une première baisse de taux lors de la réunion de la Fed du 1er mai.

WALL STREET

Wall Street, qui consolidait la veille avec McDonald's et Tesla, ainsi que dans le sillage de commentaires prudents de Jerome Powell, est remontée mardi : Le S&P 500 grappille 0,23% à 4.954 pts, alors que le Dow Jones prend 0,37% à 38.521 pts. Le Nasdaq monte de 0,07% à 15.609 pts, tandis que Nvidia, dopé la veille par Goldman Sachs, reprend son souffle (-1,6%) après avoir inscrit un plus haut historique à 697,54$.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0769$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,55$. L'once d'or se traite 2.035 $.

VALEURS A SUIVRE

TotalEnergies publie un bénéfice 2023 de 21,4 Mds$ en hausse de 4%. Il recule de 24% au T4, à 5,1 Mds$. Le résultat net ajusté ressort à 23,2 Mds$ sur l'année et le cash-flow à 35,9 Mds$. Le groupe distribuera un dividende de 3,01 Euros par action soit une hausse de 7,1% par rapport au dividende de 2,81 Euros au titre de 2022. Compte tenu des trois acomptes de 0,74 Euro par action déjà distribués, le solde au titre de 2023 ressort à 0,79 Euro. Le groupe annonce des rachats d'actions pour 2 Mds$ au 1er trimestre 2024.

Tikehau Capital a dépassé son objectif en atteignant 42,8 MdsE d'encours au 31 décembre 2023 pour son activité de gestion d'actifs, soit une progression de +13% sur 12 mois et une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016. 5,9 MdsE ont été déployés en 2023 avec en parallèle un rythme solide de désinvestissements à hauteur de 1,9 MdE en 2023. Le niveau record de collecte nette de 6,5 MdsE en 2023 est à souligner, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne 2017-22, reflétant la solidité de la plateforme de gestion d'actifs du groupe et la pertinence de ses stratégies d'investissement dans le contexte actuel.

Amundi a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 Millions d'euros, en ligne avec les attentes et en hausse de 3,4% sur un an. Les revenus nets ajustés du groupe sur la même période ont progressé de 2% à 806 millions d'euros. Pour l'essentiel, la collecte de 13,2 milliards d'euros, hors contribution des joint-ventures en Asie, a été soutenue par les produits de trésorerie et la gestion dite "passive". La direction a confirmé les objectifs du groupe pour 2025, notamment une croissance annuelle moyenne du résultat net d'environ 5%. Le gestionnaire de fonds a indiqué qu'il proposera un dividende de 4,10 euros par action, dans la lignée du dividende de 2022.

Herige a réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 197,6 ME, en retrait de 4,2% (-9,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. Herige affiche un chiffre d'affaires 2023 de 835,6 ME, en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable). Le groupe poursuit ses discussions avec SAMSE dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de céder sa branche négoce (VM Matériaux, LNTP, Cominex). Ainsi, sur le périmètre des activités qui seraient poursuivies, Herige réalise un chiffre d'affaires 2023 de 460,8 ME, en progression de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable).

LNA Santé publie un Chiffre d'affaires Exploitation 2023 de 720 ME, avec une croissance organique de 5,9% portée par la dynamique du 4ème trimestre. Au 4ème trimestre 2023, l'occupation moyenne représente 94,9% des capacités en EHPAD, avec un taux de remplissage proche de 95% en gamme Elégance et de 97% en gamme Confort.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Crédit Agricole Ile de France, CBO Territoria, Equasens, Airwell, Abeo, Linedata, Hopscotch

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'pondération de marché' à 'surpondérer' sur Hermès avec un objectif ajusté de 2.000 à 2.380 euros.

Berenberg repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Verallia en ciblant un cours de 41 euros et est à l'achat sur Mersen en ciblant un cours de 45 euros.

SG repasse d'acheter à 'conserver' sur Air France-KLM avec un objectif ramené de 16 à 12,50 euros.

INFOS MARCHE

Sartorius Stedim Biotech a placé avec succès 5.150.215 actions

EN BREF

Amundi se développe sur les actifs privés avec l'acquisition d'Alpha Associates

SpineGuard franchit le cap des 100.000 chirurgies