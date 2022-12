Préouverture Paris : tendance plus incertaine dans une actualité très calme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La fin d'année approche à grands pas. Plus que trois séances complètes et les investisseurs pourront s'attaquer à 2023 en espérant meilleure fortune après un exercice 2022 pour le mois morose. Attendu sans direction claire à l'ouverture, le CAC40 affiche à l'heure actuelle un bilan nettement moins défavorable que la majorité des grands indices avec un passif de moins de 9%. Les actions mondiales (indice MSCI ACWI) ont elles perdu un cinquième de leur valeur cette année, leur plus forte baisse depuis 2008.

En cette période de fêtes, l'actualité est logiquement très réduite : l'agenda macro est quasi vide ce mercredi, si ce n'est un indicateur immobilier américain et un indice manufacturier de second rang, tandis que l'actualité entreprises est quasi inexistante.

Compte tenu de la belle progression de mardi, d'une clôture mitigée à Wall Street et d'indices bien rouge en Asie, la prudence devrait à nouveau dominer la séance du jour au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable, à 3,84%, après avoir touché la veille un sommet de cinq semaines, à 3,86%. En zone euro, celui du Bund allemand de même échéance a pris mercredi 12 points de base, à 2,513%, s'approchant du pic de 2011 atteint en octobre, à 2,532%.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, la hausse des rendements des bons du Trésor américain ayant pesé sur les valeurs du secteur des nouvelles technologies. Le S&P 500 a reculé de 0,41% à 3.829 points. Le Dow Jones est parvenu à finir dans le vert, avec un gain de +0,11% à 33.241 points. Le Nasdaq a subi le plongeon de Tesla (-11,41%) avec une baisse de 1,38% à 10.353 points. Malgré les bonnes nouvelles en provenance de Chine, les opérateurs présents sur le marché sont restés sur la défensive, toujours inquiets de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed sur fond d'inflation galopante.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

VALEURS A SUIVRE

* AB Science a annoncé hier soir que le masitinib a reçu la désignation de médicament orphelin (ODS) par l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette désignation offre au promoteur une série d'actions incitatives, dont la possibilité de bénéficier d'une procédure d'autorisation simplifiée (art.13) par Swissmedic, une exonération des frais, et une période de protection des documents prolongée de 15 ans. La désignation de médicament orphelin en Suisse est accordée aux produits développés dans le but de traiter une maladie mortelle ou chroniquement invalidante qui ne touche pas plus de 5 personnes sur 10 000 en Suisse, ou dont la substance active a été reconnue comme un médicament important pour les maladies rares dans un autre pays disposant d'un contrôle équivalent des médicaments. Le masitinib a déjà reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

* Airbus. La France et la Pologne ont signé mardi un accord en vue de la vente à Varsovie de deux satellites d'observation français pour ses armées, a annoncé mardi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

* Neoen a signé un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, un grand fournisseur d'électricité et de solutions énergétiques auprès du Queensland, du marché national australien (National Electricity Market) et de grands consommateurs industriels du pays. Le contrat signé avec Stanwell pour une durée de 15 ans représente 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful, d'une puissance totale de 330 MW et qui sera détenu à 100% par Neoen. Neoen et Stanwell étudient également ensemble d'autres opportunités de projets renouvelables dans cet état. Neoen est le plus grand producteur d'énergies renouvelables en Australie, avec plus de 2,5 GW d'actifs en exploitation ou en construction, dont 817 MW au Queensland.