Préouverture Paris : tendance indécise pour le CAC 40

(Boursier.com) — Les 'futures' oscillent ce matin autour du point de clôture de vendredi rendant indécise la tendance du CAC 40 à l'ouverture. Et ce avant les réunions de plusieurs des principales banques centrales de la planète, cette semaine, Réserve fédérale américaine en tête. La BoJ, la BNS et la BoE sont aussi à l'agenda de la semaine.

La Fed devrait annoncer mercredi une nouvelle forte hausse de taux pour tenter de juguler l'inflation, qui ne montre toujours pas de signes de ralentissement durable. Le marché intègre pour l'instant une probabilité de 81% d'une hausse de trois quarts de point du taux des "fed funds" mercredi, contre

19% pour celle d'un resserrement de 100 points de base, selon le baromètre FedWatch...

Les marchés financiers sont fermés au Japon à l'occasion d'un jour férié dédié aux personnes âgées et au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

Wall Street a de nouveau reculé ce vendredi. Le S&P 500 a rendu 0,72% à 3.873 pts, le Dow Jones -0,45% à 30.822 pts et le Nasdaq -0,9% à 11.448 pts. Les opérateurs demeurent encore prudents, dans l'attente d'une hausse de taux de 75 points de base ou même d'un point de pourcentage de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, dans un contexte d'inflation pesante. En outre, les avertissements de FedEx et GE affectent les marchés ce jour. Le baril de brut WTI grappille 0,8% sur le Nymex à 85,55$.

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9981$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,83$. L'once d'or se traite 1.667$.

TF1 / M6 : Bouygues, RTL Group, TF1 et M6 mettent un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6, annoncé le 17 mai 2021. Cette décision intervient après l'audition des parties par le Collège de l'Autorité de la Concurrence, les 5 et 6 septembre derniers, pour défendre l'intérêt et la nécessité de l'opération. À la suite des débats avec l'Autorité et malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération. Les parties ont donc conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle.

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Galbraith Laboratories Inc., un expert en solutions analytiques avancées en Amérique du Nord. Cette acquisition renforce la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public et de la Chimie industrielle, en connectant nos services existants pour soutenir la recherche en amont et le développement de produits, de la fabrication jusqu'au consommateur final.

Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé la finalisation et le succès de ses opérations de restructuration capitalistique et financière. Avec une gouvernance entièrement renouvelée, le Groupe dispose des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de son Plan Stratégique de transformation "Réinvention". L'injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l'endettement et le nouveau financement du Groupe ont été finalisés dans le cadre de la réalisation définitive ce jour : apport de fonds propres d'environ 200 millions d'euros ; désendettement massif du Groupe avec, notamment, la conversion en capital de 555 millions d'euros de dette ; Emission et l'attribution gratuite de 42.321.972 bons de souscription d'actions de la société au profit de l'ensemble de ses actionnaires justifiant d'une inscription en compte de leurs actions le 5 août 2022 ; Emission de 41.934.100 bons de souscription d'actions de la société à l'occasion de leur détachement des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital de conversion susmentionnée ; Emission et l'attribution gratuite de 39.107.134 bons de souscription d'actions de la société au profit d'Alcentra et de Fidera, lesquels ont été exercés par ces derniers ce jour, donnant lieu à l'émission d'autant d'actions ordinaires nouvelles de la société ; et

Mise en place d'un nouveau financement d'un montant global maximum en principal d'environ 300 millions d'euros.

Technicolor annonce avoir finalisé son processus de refinancement, avec l'émission d'Obligations Convertibles en Actions nouvelles de la Société et la finalisation des deux montages de financement distincts, reflétant la séparation prochaine de Technicolor Creative Studios du reste du Groupe, qui sera renommé Vantiva, à compter du jour de la cotation en bourse de Technicolor Creative Studios. Le 15 septembre 2022, la société a émis 115.384.615 OCA pour un montant net total de 292.499.999,03 euros. En conséquence, et sous réserve de l'obtention, le 22 septembre 2022, du constat de la parfaite exécution du plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal, toutes les conditions seront réunies afin de permettre à la Société de décider de procéder à la distribution des actions Technicolor Creative Studios et de constater par là-même la conversion automatique des OCA. Cette conversion entraînera l'émission de 115.384.615 actions nouvelles de la Société.

Biocorp : marquage CE de SoloSmart.

Valneva et IDT Biologika mettent fin à leur collaboration sur COVID-19.

Genfit : fait l'acquisition de Versantis AG.

Alstom : commande supplémentaire de trains interrégionaux en Roumanie.