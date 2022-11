Préouverture Paris : suspense pour les midterms, les investisseurs retiennent leur souffle...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le Marché parisien ne va pas profiter de la hausse de Wall Street ! Il est annoncé dans le rouge, en dépit du beau parcours du Dow Jones hier, le marché américain pariant alors sur une victoire électorale des républicains jugés plus favorables aux intérêts des investisseurs.

Ce matin, en Europe, les investisseurs jouent plutôt la prudence dans l'attente des résultats définitifs des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, la bataille pour le contrôle du Sénat s'annonçant très serrée... Les Démocrates font de la résistance et les toutes dernières projections leur donnent 1 siège d'avance, ce qui constituerait une surprise.

En Chine, les prix à la production ont baissé en octobre pour la première fois depuis décembre 2020, l'indice PPI étant ressorti en repli de 1,3% en rythme annuel en raison de la faiblesse de la demande intérieure, des restrictions sanitaires et d'un secteur de l'immobilier morose.

A Paris, à suivre, les titres Veolia, Scor, Orpea et EssilorLuxottica suite aux dernières publications et annonces...

WALL STREET

Le S&P 500 a finalement gagné 0,56% à 3.828 pts ce mardi soir, le Dow Jones a progressé de 1,02% à 33.160 pts et le Nasdaq de 0,49% à 10.616 pts en attendant le verdict des urnes aux Etats-Unis. La tendance demeure donc positive, après un (déjà) bon comportement hier soir (+1,31% sur le Dow et +0,85% sur le Nasdaq) malgré des inquiétudes persistantes sur l'impact du durcissement monétaire accéléré de la Fed... Le baril de brut WTI a reperdu du terrain sur le Nymex à 88$. L'once d'or reprend 2% à 1.712$. L'indice dollar cède 0,3% désormais face à un panier de devises de référence et un euro à la parité parfaite...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0062$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 95,41$. L'once d'or se traite 1.710$.

VALEURS A SUIVRE

Vilmorin : Au 30 septembre, soit pour son 1er trimestre de l'exercice 2022-2023, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 331,9 millions d'euros (258,4 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +28,5% à données courantes (+23,7% à données comparables). Le chiffre d'affaires de la branche Semences Potagères s'établit, pour le 1er trimestre de l'exercice, à 105,4 ME, en hausse de 4% à données courantes et de 0,4% à données comparables. Le chiffre d'affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s'établit à 219,5 ME, en hausse de 48,1% à données courantes et de 41,9% à données comparables.

Scor annonce des primes brutes émises 14.827 millions d'euros pour les 9 premiers mois 2022, en hausse de 6,2% par rapport aux 9 premiers mois 2021. La perte nette est de 509 millions d'euros pour les 9 premiers mois 2022, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an. Les capitaux propres du groupe sont de 5.430 millions d'euros à fin septembre 2022, soit un actif net comptable par action de 30,39 euros, en baisse de 13,8% par rapport à fin décembre 2021 (35,26 euros).

Le ratio de solvabilité estimé du groupe ressortait à 217% à fin septembre 2022, dans le haut de la plage optimale de Scor.

Rothschild et Cie : Les revenus du 3e trimestre 2022, s'élèvent à 863,7 millions d'euros, en hausse de 30% (666,7 ME au 3e trimestre 2021). Les revenus sur 9 mois se montent à 2,238 milliards d'euros, en hausse de +11% (2,017 MdsE sur 9 mois en 2021). L'impact sur 9 mois de la variation des effets de change est positif de 54 ME. Sous réserve de circonstances exogènes, Rothschild et Cie anticipe que ses 3 métiers continuent d'afficher de solides performances au cours du 4e trimestre 2022, bien qu'en deçà des niveaux de 2021.

Bonduelle : le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 s'établit à 571,3 millions d'euros, soit une évolution de +10,9% à taux de change courants et +4,4% à taux de change constants. Le renforcement du rouble russe comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent et l'affaiblissement persistant de l'euro contre le dollar américain induisent une croissance additionnelle liée aux variations de change de + 6,5 %.

Orpea : Le chiffre d'affaires de au 3ème trimestre 2022 s'élève à 1.181,3 ME, en progression de +6,4% dont +4% de croissance organique. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 3.475,8 ME, soit une hausse de +9,3% dont +5,5% en organique.

EssilorLuxottica confirme que l'Autorité française de la concurrence a publié, le 8 novembre, une décision concernant Essilor International. En lien avec une procédure initiée en 2014, une sanction de 81 millions d'euros a été prononcée à l'encontre d'Essilor International, dont 15 ME solidairement avec sa société mère EssilorLuxottica, pour discrimination envers les 'pure-players' de la vente en ligne et protection des distributeurs physiques, concernant la commercialisation de certains verres de prescription spécifiques. EssilorLuxottica est "fermement convaincue de la légalité de ses pratiques et du bien-fondé de commercialiser certains segments de verres correcteurs dans des conditions permettant de garantir aux consommateurs la meilleure correction visuelle nécessaire pour répondre à leurs besoins personnels".

Veolia : Au cours des 9 premiers mois, le groupe a publié un Ebitda de 4,53 Milliards d'euros, en hausse de 5,2% sur un an à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,22 Milliard d'euros, en progression de 19,4% sur un an à périmètre et taux de change constants. Veolia a réalisé un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros, en hausse de 49,1% à taux de change constants, aidé par l'acquisition de Suez dont la contribution ressort à 7,13 MdsE. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Veolia a grimpé de 13,2% sur les 9 premiers mois de l'année. Sur le seul T3, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à périmètre et change constants de 13,7%, a précisé Veolia. A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 22,15 MdsE, en baisse de 351 Millions d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Abeo, Vente-unique.com, Chargeurs, Forsee Power, Le Noble Age, M2i, MaaT Pharma, METabolic Explorer, Airwell, AST Groupe, Herige, NRJ Group, Altamir, Rubis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reprend le suivi de Saipem avec un avis à surpondérer.

INFOS MARCHÉS

OVH : financement de 200 ME maximum auprès de la BEI.

Faurecia place 700 ME d'obligations durables.

Valbiotis lance une levée de fonds d'environ 8 ME.

Altur Investissement : des engagements d'apport représentant 5,67% du capital.

EN BREF

Afyren : accord de distribution sur le marché des arômes et parfums en Amérique du Nord.

Verallia finalise l'acquisition d'Allied Glass.

NFL Biosciences obtient l'autorisation d'essai clinique dans le sevrage tabagique.

GTT : nouveau contrat avec Hyundai Heavy Industries.