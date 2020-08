Préouverture Paris : sursaut du CAC40, ou pas?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) devraient être particulièrement scrutés aujourd'hui puisqu'ils concernent les économies au mois d'août. Les investisseurs vont pouvoir constater la vigueur de la poursuite de la reprise économique après le trou d'air lié au confinement.

Les données américaines publiées hier semblent marquer un certain tassement de l'économie. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 15 août sont ressorties au nombre de 1,106 million, contre 930.000 de consensus de place et 971.000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure. Elles augmentent donc de 135.000 par rapport à la semaine antérieure. De son côté, l'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois d'août 2020 s'est établi à 17,2, contre un consensus de 21.

Dans ce contexte, le CAC40 est attendu en petite hausse après avoir nettement reculé jeudi, rattrapées par les inquiétudes sur la solidité de la reprise économique.

WALL STREET

La cote américaine achève finalement la séance sur une bonne tendance, ce jeudi, malgré des données économiques décevantes. Le DJIA prend 0,17% à 27.739 pts, alors que le S&P500 gagne 0,32% à 3.385 pts. Le Nasdaq progresse encore de 1,06% à 11.264 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.944$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1873$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 44,18$.

VALEURS A SUIVRE

Lagardère : Suite à la victoire d'Arnaud Lagardère qui est parvenu à prolonger de 4 ans son mandat à la tête de la commandite Lagardère, le fonds activiste Amber Capital, qui a mené la fronde, ne s'avoue pas totalement vaincu et a formellement demandé au groupe la convocation d'une assemblée générale, en vue notamment de remplacer plusieurs membres du conseil de surveillance. Amber réclame la nomination de trois nouveaux membres au conseil de surveillance et demande notamment le départ de Guillaume Pépy, élu initialement avec son soutien. Amber réclame aussi les départs de Patrick Valroff et Yves Guillemot.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

TF1 : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours qui passe de 8,89 à 8,83 Euros.

Rexel : Berenberg a initié jeudi l'action avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 15 euros.

INFOS MARCHES

Agta Record : les majoritaires ont finalisé la cession de leur participation à Assa Abloy.

EN BREF

Verimatrix : bien classé parmi les entreprises de vidéo en ligne.