Préouverture Paris : sursaut attendu, réunion d'urgence de la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 va tenter un sursaut, de retour au-dessus des 6.000 points ce mercredi, après une série de 6 séances de baisse consécutives et 9% de perdu, alors que le conseil des gouverneurs de la BCE va se réunir en urgence dans la journée et que la Fed va tenter ce soir de reprendre le contrôle de sa politique monétaire en relevant ses taux de 0,75 point.

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne tiendra donc ce mercredi une réunion impromptue pour discuter des récents dégagements sur le marché des emprunts d'Etat, a annoncé un porte-parole de l'institution. Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis que la BCE a annoncé jeudi dernier qu'elle relèverait ses taux d'intérêt en juillet et en septembre... L'écart entre le rendement du Bund allemand à 10 ans et son équivalent italien a atteint son plus haut niveau depuis plus de 2 ans, sur fond d'inquiétudes quant à l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur les pays les plus endettés du bloc monétaire...

WALL STREET

Après deux séances de forte baisse, qui ont enfoncé le S&P 500 dans un "bear market", la Bourse de New York a retrouvé un peu de calme mardi soir, terminant en ordre dispersé, alors que la Réserve fédérale américaine a entamé une réunion cruciale de politique monétaire... Les marchés s'attendent désormais à ce que la Fed relève mercredi ses taux directeurs de 75 points de base, et non de 50 pb, en réaction à l'annonce, vendredi, d'une flambée de l'inflation à 8,6% sur un an aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a encore cédé 0,5% à 30.364 points (après -2,8% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,37% à 3.735 pts (après -3,88% lundi), enchaînant 5 séances de baisse d'affilée. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a réussi à regagner 0,18% à 10.828 pts, après un plongeon de 4,68% lundi, au plus bas depuis septembre 2020.

ECO ET DEVISES

Sur les marchés obligataires, les taux ont continué leur ascension mardi, réagissant toujours aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, publiés vendredi, qui ont créé un choc avec une accélération de la hausse des prix en mai, à 8,6% sur un an, après 8,3% en avril. Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore bondi de 10 points de base (centièmes de point) pour atteindre 3,46% mardi soir, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, plus sensible à la hausse des taux de la Fed, a grimpé de 9 pb à 3,42%, au plus haut depuis octobre 2007 !

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de 13 pb à 1,76%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y a plus de 8 ans ! Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5% et le "2 ans" à seulement 0,74%.

Les marchés financiers ont réagi brutalement aux nouvelles anticipations concernant la réunion de mardi et mercredi de la Réserve fédérale américaine. Selon des sources citées par le 'Wall Street Journal' la Fed s'apprêterait à relever son principal taux directeur de 75 points de base cette semaine, et non de 50 pb comme attendu jusqu'ici par les marchés.

De nombreux brokers, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, partagent cet avis, compte tenu de l'accélération surprise de l'inflation en mai aux Etats-Unis. Le taux des "fed funds", qui a déjà été relevé de 75 pb depuis mars (+25 pb en mars et +50 pb en mai), serait alors porté dans une fourchette de 1,50%-1,75%.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de taux de 75 pb se situait mardi soir à 95%. Pour la fin de l'année, l'outil FedWatch fait ressortir essentiellement des prévisions à 3,5-3,75% (probabilité 37,4%) et 3,75-4% (probabilité 39,4%) pour la fourchette de taux des "fed funds".

Outre la hausse des taux anticipée, les opérateurs attendent de la Fed qu'elle signale la possibilité d'une nouvelle hausse de taux de 50 pb (voire de 75 pb) en juillet. Au-delà, il peu probable que la banque centrale américaine donne déjà des indications claires pour sa réunion de septembre. Elle devrait néanmoins laisser la porte ouverte à une évolution par paliers de 50 ou 75 points de base. De plus, Jerome Powell, patron de l'institution, pourrait explicitement repousser l'idée d'une pause de la Fed encore espérée il y a peu.

Ce mercredi, la journée sera très active, avec la publication des ventes US de détail, de l'indice Empire State de la Fed de New York, des prix à l'import et à l'export, des stocks et ventes des entreprises, de l'indice du marché immobilier américain, de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques. Sans oublier, bien entendu, le communiqué de la Fed à 20h00 heure française, suivi de la conférence de Jerome Powell à partir de 20h30.

En attendant, sur le marché des changes, le dollar profite de la perspective de taux plus élevés et fait office de valeur refuge, tandis que l'euro se stabilise à bas niveau à 1,0470$.

L'or recule à 1.808$ l'once. Le bitcoin poursuit sa descente aux enfers, tombant même sous les 21.000$ au plus bas depuis 18 mois ce matin. Le secteur des cryptos reste plombé par l'annonce de la plate-forme de prêt de cryptomonnaies Celsius Network, qui a dû geler les retraits face à des "conditions de marché extrêmes", dans le contexte actuel de hausse des taux.

VALEURS A SUIVRE

Vente-unique.com dévoile des comptes semestriels globalement en repli sur 12 mois du fait du contre-effet de la crise sanitaire mais en très nette amélioration sur 24 mois grâce à la tendance de fond favorable. Sur les six mois clos fin mars, la société enregistre ainsi un taux de marge brute de 56,2%, quasi stable sur un an, pour un chiffre d'affaires de 73 ME, en repli de 17,4% sur un an. Cette baisse, conforme aux anticipations, s'explique par la durée des confinements connus au premier semestre 2020-2021 (522 jours de confinement cumulés sur les 11 pays couverts) générant une surconsommation temporaire de produits en ligne durant cette période.

Les ventes semestrielles réalisées en Europe du Nord et de l'Est ont également été impactées par le conflit en Ukraine depuis le mois de février 2022. En revanche, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 ressort en croissance de +41,8% par rapport au 1er semestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire, et toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d'avant crise sanitaire.

La société ajoute avoir pu conserver un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire sur la période en dégageant un taux de marge d'Ebitda ajusté de 9,4% (6,9 ME). La baisse de 4,9 points sur un an s'explique par l'impact du recul du chiffre d'affaires face à une structure de coûts fixes mise en oeuvre pour supporter le plan de développement à moyen terme. Après prise en compte de 1,2 ME de dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel ressort à 4,9 ME contre 11,6 ME un an plus tôt. Compte tenu d'une charge d'impôts de 1,5 ME, le bénéfice net semestriel de la société s'établit à 3,3 ME contre 8,1 ME sur l'exercice antérieur et 1 ME sur les six premiers mois du millésime 2020-2021. Ainsi, les résultats du 1er semestre 2021-2022 sont largement supérieurs à ceux du 1er semestre 2019-2020, période d'avant crise sanitaire.

Lhyfe, pionnier mondial et 'pure player' de l'hydrogène vert renouvelable, et les Chantiers de l'Atlantique, un des leaders mondiaux sur les marchés des navires hautement complexes et des installations offshore, annoncent aujourd'hui, dans le cadre du salon Seanergy dédié à l'énergie renouvelable offshore, avoir conclu un protocole d'accord pour le développement de plateformes de production d'hydrogène en mer. Lhyfe compte parmi les acteurs les plus importants et les plus avancés au monde dans le secteur de l'hydrogène vert renouvelable.

EDF : "Toutes les options sont sur la table" s'agissant de l'avenir d'EDF, a déclaré mardi sur 'BFM TV' le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, alors qu'on l'interrogeait sur une possible nationalisation de l'électricien. Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.

Des contrôles techniques et des réparations à réaliser afin de remédier aux problèmes de corrosion détectés sur certains réacteurs ont aussi contraint le groupe à revoir à la baisse ses estimations de production nucléaire.

Emmanuel Macron a lancé en février le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français en annonçant la construction de six nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2), avec la possibilité de huit réacteurs additionnels.

SQLI : Synsion BidCo, société contrôlée par un fonds d'investissement géré par des entités elles-mêmes contrôlées par DBAY Advisors Ltd ("DBAY Advisors") a renforcé sa participation dans SQLI par l'acquisition d'un bloc détenu par le fonds Nobel représentant 5,6% du capital de SQLI.

DBAY Advisors qui détenait déjà 66,8% du capital de SQLI, détiendra à l'issue de cette acquisition 72,4% du capital.

Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'une transaction hors marché à un prix de 38,50 euros par action. Le dénouement de l'opération interviendra le 16 juin 2022.

Euronext a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de la migration de son Core Data Center et des services de colocation associés de Basildon, au Royaume-Uni, vers le Aruba Global Cloud Data Center IT3 à Bergame, en Italie. Cette étape clé a été franchie dans les délais prévus en seulement 14 mois, suite à l'annonce de cette décision stratégique en avril 2021 dans le cadre de l'acquisition du groupe Borsa Italiana.

MedinCell a dégagé sur son exercice clos le 31 mars 2022 un résultat opérationnel négatif de 23,8 ME et une perte nette de 24,8 ME. La société n'a pas reconnu de revenus liés au franchissement de nouvelles étapes (milestones) pour les programmes en partenariat avec Teva, alors qu'au titre de l'exercice précédent, les revenus de cette nature s'élevaient à 4,1 ME. Le produit des activités ordinaires s'est quand même élevé à 8,3 ME.

La consommation de trésorerie de l'exercice liée à l'activité de la Société est supérieure à celle de l'année précédente, du fait de l'absence des revenus issus de milestones et de l'augmentation des dépenses opérationnelles courantes, conformément aux prévisions. Sur la même période, elles sont passées de 27,1 ME à 32,2 ME, du fait essentiellement de l'accroissement des activités de Recherche & Développement.

Groupe Partouche : En tenant compte des éléments précités, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'établit à 148,2 ME sur le 2ème trimestre 2022 contre 25,1 ME en 2021. On notera notamment la montée en régime des jeux online suisses dont le PBJ ressort à 3,3 MEUR contre 1,1 ME au 2ème trimestre 2021. Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) triple à 70,8 ME (contre 22 ME en N-1).

Au global, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 s'établit à 89,1 ME, contre 23,6 ME en 2021 (x3,8) et 105,3 ME en 2019 en recul de -15,4%. L'activité hors-jeux génère un chiffre d'affaires de 18,7 ME, contre 1,6 ME en N-1 (x11,7) et 22,2 ME en 2019, du fait de la réouverture de l'ensemble des activités du Groupe.