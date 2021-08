Préouverture Paris : Stellantis, Sanofi et la SG en vue !

Préouverture Paris : Stellantis, Sanofi et la SG en vue !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est attendue plus hésitante ce mardi matin en Europe, après la nouvelle avancée des marchés hier malgré les tensions géopolitiques qui ressurgissent autour du dossier iranien, tandis que les publications d'entreprises se poursuivent à un rythme un peu moins soutenu désormais. La SG et Stellantis sont les deux groupes en vue ce matin avec des comptes semestriels meilleurs que prévu.

WALL STREET

La cote américaine a terminé en baisse légère lundi. Le DJIA cède 0,28% à 34.838 pts et le S&P 500 recule de 0,18% à 4.387 pts, alors que le Nasdaq gagne 0,06% à 14.681 pts. Le baril de brut WTI fléchit de plus de 3% à 71,55$. L'indice dollar corrige de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche de plus de 4% sous les 40.000$ à 38.824$.

L'actualité demeure adverse concernant la crise sanitaire, les États-Unis ayant franchi la barre des 100.000 cas quotidiens avec les variants. Le Dr. Anthony Fauci estime toutefois que les USA n'entreront pas dans un nouveau confinement. Les approbations formelles attendues prochainement des vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna pourraient quant à elles rassurer quelque peu la part hésitante des non-vaccinés...

ECO ET DEVISES

La Réserve fédérale américaine pourrait commencer d'ici au mois d'octobre à réduire son soutien à l'économie, a déclaré lundi l'un des gouverneurs de la banque centrale, Christopher Waller, si les deux prochains rapports mensuels sur le marché de l'emploi indiquent, comme il s'y attend, une hausse des embauches... Dans un entretien à la chaîne de télévision CNBC, ce dernier a déclaré qu'il n'y avait "pas de raison" de faire preuve de lenteur sur le 'tapering' des programmes d'achats d'obligations de la Fed, ajoutant que cela donnerait ensuite de la latitude à la banque centrale pour relever si nécessaire ses taux d'intérêt dès l'an prochain.

Sur les questions budgétaires cette fois, le Sénat américain a finalisé le texte sur un accord bipartisan d'infrastructures et de multiples rapports de médias évoquent l'anticipation d'une approbation à court terme. Le texte comporte environ 1.000 milliards de dollars de dépenses. Chuck Schumer, le leader de la majorité au Sénat, travaille de son côté sur l'avancement du gigantesque plan démocrate de 3.500 milliards de dollars en 'infrastructure humaine' (combat contre la pauvreté et le changement climatique), qui requiert le soutien des 50 sénateurs démocrates. Un tel plan aurait toutefois de lourdes conséquences concernant l'imposition des entreprises et des plus riches. Ce plan gigantesque retient toutefois toute l'attention de Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre des représentants.

Dans l'actualité économique internationale, le PMI manufacturier officiel chinois et l'indice Caixin pour le mois de juillet sont ressortis décevants, mais les indicateurs de la zone euro ont en revanche plutôt convaincu.

Les indicateurs PMI manufacturiers européens finaux du mois de juillet sont ressortis solides dans l'ensemble ce lundi. L'indice final manufacturier européen a été de 62,8, légèrement supérieur aux attentes du consensus, signalant toujours une belle expansion. L'indicateur allemand se situe même à 65,9, ici encore légèrement supérieur aux attentes, contre 65,6 pour sa lecture antérieure. L'indice français a été de 58, très proche du consensus, contre 58,1 auparavant estimé. L'indicateur italien se situe à 60,3 et l'indicateur espagnol à 59. L'indice britannique s'établit à 60,4, en ligne avec les attentes de marché. Rappelons que la barre des 50 signale l'équilibre. Des niveaux 'dans la soixantaine' montrent donc une très forte expansion dans la majeure partie des régions. Notons enfin un indicateur PMI suisse final de 71,1, très largement au-dessus du consensus...

L'euro pointe stable ce matin à 1,1875/dollar.

Le baril de Brent cote en baisse à 72,70 dollars. Le bitcoin est à 38.265$ et l'or pointe à 1.813$.

A SURVEILLER

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

Etats-Unis :

- Commandes industrielles. (16h00)

BROKERS

Goldman Sachs reste à l'achat sur ArcelorMittal en remontant son curseur de 40 à 43 euros. Le broker est en revanche à la vente sur Schneider Electric avec un cours cible qui remonte cependant de 124 à 131 euros.

JP Morgan reste acheteur sur Engie en visant un cours de 17,50 euros et est à l'achat sur Axa en ciblant 27 euros après la publication des comptes du groupe d'assurance hier.

BofA réhausse d'un euro son objectif de cours, de 69 à 70 euros, sur BNP Paribas.

VALEURS A SUIVRE

Stellantis, quatrième constructeur automobile mondial né de la fusion entre PSA et FCA, publie ce mardi au S1 un résultat opérationnel courant proforma de 8,6 Milliards d'euros, soit une marge de 11,4%, et vise désormais sur l'année une marge d'environ 10% contre un objectif précédent compris entre 5,5% et 7,5%. La marge opérationnelle au premier semestre dépasse les prévisions, de quoi relever son objectif pour l'année, le succès des pick-ups en Amérique du Nord et de ses SUV en Europe faisant oublier l'impact négatif de la pénurie de puces qui handicape le secteur automobile depuis plusieurs mois. L'objectif 2021 est ainsi porté à environ 10% de marge opérationnelle.

Les revenus nets du groupe pro forma au S1 sont de 75,3 MdsE, en hausse de 46%. Stellantis fait part d'un free cash flow industriel pro forma négatif de 1,2 Milliard d'euros. Le groupe fait part d'une forte liquidité industrielle disponible de 51,4 Milliards d'euros.

Société générale annonce relever ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Le produit net bancaire grimpe de 18,2% à 6,26 Milliards d'euros.

Les revenus des activités de banque de financement et d'investissement, dont la réorganisation a été annoncée en mai dernier, ont progressé de 24,5%. Les revenus des métiers sur actions ont été multipliés par 5 par rapport à l'année dernière, tandis que ceux des activités sur les taux et les changes ont reculé de 33%.

La banque de la Défense s'attend désormais à une progression des revenus de tous ses métiers cette année, y compris dans la banque de détail en France où elle anticipait précédemment une variation comprise entre -1% et +1%. La SG a également annoncé que son ratio de coût du risque serait plus faible que prévu en 2021, compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision initiale de 30 à 35 points de base.

Le coût du risque a baissé de 88,9% au deuxième trimestre.

"Le deuxième trimestre est marqué par la forte dynamique des revenus, le maintien de la discipline sur les coûts et un très faible coût du risque résultant de très peu de défauts de crédit", a commenté le DG du groupe, Fréderic Oudéa.

La Société Générale va par ailleurs lancer au quatrième trimestre un programme de rachat d'actions pour environ 470 ME.

Dans le cadre de l'ambition de Sanofi d'accélérer l'application de la technologie de l'ARN messager (ARNm) au développement d'agents thérapeutiques et de vaccins, l'entreprise a conclu un accord définitif avec Translate Bio (NASDAQ : TBIO), une entreprise spécialisée dans le développement clinique de médicaments à ARN messager, aux termes duquel Sanofi va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Les Conseils d'administration de Sanofi et de Translate Bio ont approuvé cette transaction à l'unanimité.

DBV Technologies S.A., laboratoire biopharmaceutique français, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021. Les états financiers trimestriels et semestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 2 aout 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2021 s'élevaient à 125,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020 et 152,5 millions de dollars au 31 mars 2021. La diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de (27,0) millions de dollars sur le deuxième trimestre et (70,9) millions de dollars sur le premier semestre 2021 est principalement attribuable aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Hors montants versés dans le cadre du plan de restructuration sur le premier semestre de 2021 pour 6,3 millions de dollars, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à (60,2) millions de dollars en U.S. GAAP et (57,8) millions de dollars en IFRS, ce qui reflète la mise en oeuvre continue de mesures de réduction des coûts par la Société. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. Les produits opérationnels se sont élevés à (1,5) millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 et 1,5 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2021 contre 3,6 millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et 8,3 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2020. La diminution des produits opérationnels est principalement attribuable à la révision des revenus comptabilisés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé, la Société ayant actualisé la mesure d'avancement de l'étude clinique de phase II conduite dans le cadre du contrat en raison de retards de recrutements.

Les charges opérationnelles du deuxième trimestre 2021 s'élèvent à (29,6) millions de dollars en U.S. GAAP, contre (51,3) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2020. Sur le première semestre 2021, les charges opérationnelles s'élèvent à (62,2) millions de dollars en U.S. GAAP et (62,0) millions de dollars en IFRS, contre respectivement (97,2) millions de dollars et (96,9) millions de dollars. La diminution des charges opérationnelles est principalement attribuable à la diminution des dépenses externes et des honoraires en raison de mesures de discipline budgétaire prises par DBV, ainsi qu'à la diminution des dépenses de personnel, en lien direct avec la réduction des effectifs mise en oeuvre par DBV dans le cadre de son plan de restructuration globale annoncé en 2020.

Hors dépenses liées aux paiements en actions, les dépenses de personnel ont diminué de 9,7 millions de dollars, passant de 23,1 millions de dollars sur le premier semestre 2020 à 13,4 millions de dollars sur le premier semestre 2021, soit une diminution de 42%, en lien avec la diminution de 64% de l'effectif moyen entre les deux périodes (111 et 311 ETP pour les semestres clos les 31 juin 2021 et 2020 respectivement). Au 30 juin 2021, DBV comptait 97 employés.

La perte nette s'est élevée à (30,7) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2021, contre (48,2) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2020.

La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée respectivement à (0,56) et (0,88) dollars sur le deuxième trimestre 2021 et 2020.

Au premier semestre 2021, la perte nette s'élevait respectivement à (60,1) millions de dollars en U.S. GAAP et (60,2) millions de dollars en IFRS. La perte par action s'est élevée à (1,09) dollars en U.S. GAAP et (1,10) dollars en IFRS.

Séché Environnement a conclu un accord avec le Groupe Veolia en vue de l'acquisition de 8 centres opérationnels spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement en Ile-de-France, qui appartenaient à la société Osis-IDF, filiale de Veolia.

Pour Séché, l'acquisition de ces 8 centres, regroupés sous l'appellation "Agence Osis-IDF Collectivité", complète sa gamme de services à l'environnement avec de nouveaux métiers porteurs et étend son maillage géographique à l'Ile-de-France à travers une entreprise leader sur ses marchés.

Nacon a finalisé l'acquisition de 100% de Crea-Ture Studios, un studio montréalais de jeux vidéo, à l'origine du succès de "Session". Après le rachat de 11 studios au cours des 3 dernières années, cette nouvelle opération permet à Nacon de consolider sa position de développeur-éditeur en renforçant son expertise dans la production de jeux de qualité.

Vilmorin annonce une progression de 8% du chiffre d'affaires annuel et prévoit pour 2020-2021 une hausse soutenue du taux de marge opérationnelle courante et des résultats. Clos au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 371,1 millions d'euros, quasiment stable (-0,5%) à données courantes par rapport à l'exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il affiche une croissance de 1,8% par rapport à 2019-2020. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel consolidé 2020-2021 s'établit à 1.476,6 millions d'euros, en hausse de 2,9% à données courantes par rapport à l'exercice précédent et de 8% à données comparables, "pleinement en ligne avec l'objectif fixé" (soit une progression du chiffre d'affaires consolidé de 6-8% à données comparables).

Pour son exercice 2020-2021 clos le 30 juin, le groupe Bonduelle affiche un chiffre d'affaires de 2.778,6 Millions d'euros. Le chiffre d'affaires est conforme aux objectifs initiaux de croissance en données comparables, contrasté selon les technologies et les canaux de distribution et fortement impacté par les changes.

Le chiffre d'affaires du groupe affiche une progression de 1,6% en données comparables et un repli de 2,7% en données publiées.

Les variations des devises ont eu, cette année, un effet particulièrement défavorable, amputant de près de -4,3% la croissance du groupe (affaiblissement du dollar américain, rouble russe et dollar canadien, principalement).

Cette performance a été obtenue en dépit de la poursuite, tout au long de l'exercice, de la crise sanitaire et des manques de produits liés aux campagnes agricoles déficitaires de l'été 2020.

Le 4ème trimestre est encourageant et affiche une progression notable de +1,7% en données publiées mais surtout de +5,5% en données comparables, marquant le redressement de l'activité de restauration hors foyer, portée par la levée progressive des restrictions sanitaires et de circulation.

Dans un environnement de consommation très différent de celui ayant présidé à l'élaboration des objectifs annuels, Bonduelle démontre la pertinence d'un portefeuille d'activités diversifiées, tant au niveau des technologies (conserve, surgelé, frais prêt à consommer), que des réseaux de distribution (retail et food service) et de la géographie (zone Europe, zone hors Europe).

Compte tenu de l'évolution de l'activité et malgré les impacts sur la rentabilité d'une crise sanitaire ayant pesé sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, la rentabilité opérationnelle courante du groupe devrait s'établir à environ 3,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé.

Le groupe Orapi vient de signer un protocole de cession, sous conditions suspensives, de sa filiale Phem avec le groupe Arcole. La société Phem, détenue à 100% par Orapi, est spécialisée dans le négoce de produits d'hygiène, d'entretien et de maintenance ainsi que des services associés à destination des collectivités, des artisans du BTP, des industriels et des acteurs du secteur CHR.

Phem a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2019, et de 8,9 ME en 2020. Au 30 juin 2021, son chiffre d'affaires s'élève à 4 ME. Elle emploie 51 collaborateurs.