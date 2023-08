Préouverture Paris : sous pression après la dégradation de la note des Etats-Unis par Fitch

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore de la baisse au menu de la bourse de Paris avec un CAC40 attendu sous les 7.400 points, alors que la dégradation de la notation des Etats-Unis a fait tâche cette nuit, à l'initiative de l'agence Fitch... L'agence a ainsi abaissé la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que la gouvernance en matière de fiscalité devrait se détériorer au cours des trois prochaines années et que le fardeau de la dette publique, qui continue de croître, était élevé.

Cette décision intervient alors qu'une loi prévoyant la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin, écartant ainsi le spectre d'un catastrophique défaut de paiement...

"Selon Fitch, les normes de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin", a indiqué l'agence dans un communiqué.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit qu'elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme "arbitraire et établie sur des données obsolètes".

L'agence de notation avait annoncé au mois de mai avoir placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance en raison de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette...

En Asie, la baisse est prononcée avec des replis de plus de 2% à Tokyo ou à Hong Kong.

WALL STREET

En clôture de marché, avant cette dégradation de la note des USA, Wall Street a terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a enchaîné une 3e séance consécutive de hausse, progressant de +0,2% à 35.630 pts. En revanche, le S&P 500 a redonné -0,27% à 4.576 pts. Le Nasdaq cède -0,43% à 14.283 pts.

L'indice PMI manufacturier américain final du mois de juillet n'a pas révélé de surprise. Il est confirmé aujourd'hui à 49, en ligne avec le consensus et avec sa précédente estimation. L'indice ISM manufacturier américain du mois de juillet s'est établi à 46,4, contre un consensus FactSet de 46,9 et un niveau de 46 rapporté un mois plus tôt. L'indicateur reste donc en territoire de contraction, sous la barre des 50.

Selon le rapport du jour aux Etats-Unis, les dépenses de construction du mois de juin 2023 ont augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur (+0,6% de consensus et +1,1% pour la lecture révisée du mois antérieur).

D'après le rapport JOLTS du Département américain au Travail, le nombre des ouvertures de postes pour le mois de juin s'est affiché à 9,58 M$, (9,70 M$ de consensus FactSet et 9,62 M$ un mois plus tôt).

Le baril de brut WTI est en hausse à 82$ et le baril de Brent de mer du Nord grimpe à 85,80$. L'euro campe sous les 1,10/$.

L'once d'or est à 1.944$. Le Bitcoin remonte à 29.630$.

BROKERS

La Société Générale reste à l'achat sur Holcim avec un objectif de cours ramené de 78 à 73 CHF.

Goldman Sachs est à l'achat sur Capgemini avec un objectif ramené de 230 à 215 euros.

Jefferies est à l'achat sur BNP Paribas avec un objectif ajusté de 89 à 90 euros.

Citigroup est neutre sur Eurofins avec un objectif de cours ramené de 62 à 61 euros et reste à l'achat sur Euronext avec une cible réhaussée à 106 euros.

AlphaValue est à la vente sur Hermès avec un objectif de cours ramené à 1.459 euros et reste à l'achat sur Renault avec un objectif remonté à 70,80 euros.

BNP Paribas Exane est à 'surperformance' sur Schneider avec un objectif relevé à 190 euros.

Morgan Stanley est à surpondérer sur Nestlé avec un objectif ramené de 125 à 122 CHF, tandis que HSBC repasse de conserver à acheter en ciblant un cours de 120 CHF.

VALEURS A SUIVRE

Les revenus locatifs nets de Klépierre s'élèvent à 484,1 millions d'euros au 1er semestre 2023. Ils ont connu une croissance historique de +7,3% sur un an à périmètre constant.

Le taux d'encaissement des loyers du Groupe ressort à 96,5% pour le 1er semestre 2023, soit un niveau stable par rapport au taux enregistré en 2022 (96,4%).

Le cash-flow net courant a augmenté de +7,4% par rapport au 1er semestre 2022 pour s'établir à 1,21 euro par action. Si l'essentiel de l'amélioration est attribuable à la croissance des revenus locatifs nets, la baisse de 7% des frais de personnel et frais généraux du Groupe (nets des revenus de gestion et autres produits) a également contribué à la performance et ce, malgré l'environnement inflationniste.

Au 30 juin, l'endettement net consolidé de Klépierre a diminué par rapport à fin 2022 pour s'établir à 7,403 MdsE, après versement de l'acompte sur dividende de 248 ME le 30 mars 2023.

Depuis le début de l'année, le Groupe a levé 730 ME de nouveaux financements avec une maturité moyenne pondérée de 6,4 ans. Ce montant comprend 412 ME d'emprunts bancaires et 118 ME d'emprunts hypothécaires.

Klépierre a également abondé de 200 ME deux souches obligataires existantes arrivant à échéance en mai 2029 (coupon de 2%) et en juillet 2030 (coupon de 0,625 %). Le Groupe n'a pas d'échéance significative avant fin 2024 avec une obligation de 557 ME arrivant à échéance en novembre 2024.

Les ratios financiers du Groupe restent très robustes :

- le ratio dette nette/ EBE s'établit à 7,9x ;

- le ratio d'endettement (LTV) s'élève à 38,1% ; et

- le ratio de couverture des frais financiers (ICR) atteint le niveau élevé de 8,8x.

La maturité moyenne de la dette du Groupe est de 6,5 ans, tandis que le ratio de couverture de taux s'élève à 100% en 2023. En conséquence, le coût de la dette est resté contenu à 1,4 %. Au 1er août 2023, le ratio de couverture de taux du Groupe pour 2024 s'élève à 98%.

Sur la période, Klépierre a également renouvelé ou signé pour 475 ME de lignes de crédit renouvelables à 6 ans, et dispose ainsi d'une position de liquidité de 2,5 MdsE au 30 juin 2023.

Le 30 mai 2023, Fitch a attribué pour la première fois à Klépierre la note de 'A-' pour sa dette senior non garantie tandis que le 9 juin 2023, S&P a confirmé la note de crédit 'BBB+' de Klépierre avec une perspective 'stable'.

Sur la base des solides performances du 1er semestre, Klépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année et anticipe désormais un cash-flow net courant d'au moins 2,40 euros par action en 2023, soit une hausse de +7% par rapport au cash-flow net courant de 2,24 euros en 2022.

Sauf détérioration majeure de l'environnement géopolitique et macroéconomique qui aurait un impact significatif sur la consommation des ménages, les principales hypothèses de cet objectif sont les suivantes :

- un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ;

- un taux d'occupation stable ; et

- des taux d'encaissement stables.

Cet objectif intègre également l'impact sur les coûts de l'inflation prévue en Europe pour le 2e semestre 2023 et le niveau actuel des coûts de financement, mais ne tient pas compte de l'impact d'autres cessions d'actifs potentielles.

CNP Assurances annonce une forte hausse de son Résultat net part du Groupe à 892 ME (+456 ME vs 30/06/22). Le Patrimoine économique du Groupe grimpe de 4,9%, tandis que le chiffre d'affaires du Groupe est de 19,4 MdsE (-6% vs 30/06/22). Le périmètre de consolidation du Groupe CNP Assurances comprend CNP Assurances SA, ainsi que les 4 entités de La Banque Postale Assurances.

Le taux de couverture du SCR du Groupe s'élève à 259%. Les capitaux propres sont de 21,4 MdsE, en hausse de 2,5% (+0,6 MdE vs 31/12/22). La marge pour services contractuels (CSM) du Groupe s'établit à 16,5 MdsE (+1,6 MdE vs 31/12/22). Le patrimoine économique du groupe (capitaux propres + CSM nette d'intérêts minoritaires et de taxes) s'élève à 32,5 MdsE (+ 1,5 MdE vs au 31/12/22).

Les encours d'investissements verts de CNP Assurances SA sont de 25,9 MdsE (+700 ME). Le taux d'effort du client (Customer Effort Score) de CNP Assurances SA est ressorti stable.

La part des femmes au sein du comex de CNP Assurances SA est de 64% (+13 pts vs 31/12/22). La part d'achats inclusifs de CNP Assurances SA est de 29,7% (+1,7 pts vs 31/12/22). L'empreinte carbone du portefeuille d'investissements représente 52 kgCO2e/KE investis contre 55 kgCO2e/KE investis fin 2022.

Pour l'exercice 2022-2023 (clos le 30 juin), le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'est établi à 2.406,2 millions d'euros, soit une progression de +9,2% en données publiées et +5% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe avec notamment une appréciation conséquente du dollar américain et du rouble russe.

Dans un contexte inflationniste généralisé, de tensions géopolitiques accentuées ayant des conséquences importantes sur le prix des matières premières agricoles, des emballages, de l'énergie et de la logistique, et de consommation sous pression, le groupe démontre à nouveau la résilience de son activité et affiche une croissance en données comparables* conforme aux derniers objectifs communiqués.

Le 4ème trimestre affiche une progression de +4% en données comparables et de +5,2% en données publiées, soulignant un ralentissement de la consommation en fin d'exercice et l'atténuation des impacts de changes.

Malgré cet environnement défavorable et volatil, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs d'amélioration de résultat opérationnel courant ainsi que de marge opérationnelle courante pour l'exercice.

Drone Volt a annoncé la signature d'un nouveau contrat de prestation de service pluriannuel avec un acteur majeur de la distribution d'énergie en Europe.

Drone Volt précise que ce contrat porte sur une durée minimum de 4 ans et génèrera un chiffre d'affaires de près de 200 KE chaque année. Les prestations porteront sur des missions d'inspection de réseaux pour déterminer d'éventuelles opérations de maintenance et ainsi en renforcer la sécurité et la productivité.

La société rappelle que ce type de prestations apporte des revenus récurrents et des marges supérieures à ses autres activités.

Actia a enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires, à 150,5 ME sur le 2ème trimestre, après un 1er trimestre à 138,2 ME (+20,8%). Tous les segments ont progressé, à l'exception de l'activité de sous-traitance (MDS) qui marque le pas après plusieurs trimestres de forte activité.

L'activité du groupe est soutenue malgré la poursuite des tensions sur certains composants, qui ne permettent pas de produire l'ensemble des commandes passées par les clients. Le retard de production s'élève encore à une dizaine de millions au 30 juin 2023. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023 s'établit à 288,7 ME, en croissance de 16,2% par rapport au 1er semestre 2022.

Sur l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires produits de ST Dupont s'établit à 45,2 millions d'euros, en progression de +21,6% par rapport à l'exercice précédent, avec un effet favorable de change de 2,4% (soit un impact de +0,3 million d'euros).

Cet exercice marque également le retour au niveau d'activité pré Covid (44,6 ME en 2019-2020).

La distribution contrôlée est en hausse de +25,4% par rapport à 2021-2022 avec l'ensemble des filiales en croissance. L'Europe de l'Ouest a doublé son niveau de ventes par rapport à 2019-2020 avec des croissances particulièrement spectaculaires en Allemagne et Italie. A l'inverse le Japon et Hong Kong sont toujours en retrait par rapport à ce même exercice 2019-2020 respectivement de -12% et -18%. Les ventes aux Distributeurs et Agents sont en hausse de +18% par rapport à 2021-2022, portées notamment par les croissances en Chine, aux Etats-Unis, et au Moyen Orient.

L'exercice 2023-2024 marquera le début du plan de relance de la marque ST Dupont au travers le lancement d'une nouvelle gamme de Maroquinerie ainsi que des nouveautés produits en briquets, stylos et accessoires. Un nouveau concept de boutiques sera également introduit durant cet exercice, l'ensemble porté par un ambitieux plan de communication.

"La situation géopolitique restera difficile en Russie ce qui impactera notre croissance sur ce marché. De même les risques inflationnistes demeurent dont les impacts sur nos coûts pourraient être non négligeables comme ce fût le cas en 2022-2023", avertit le groupe.

Holcim a finalisé l'acquisition de Cooper Standard Technical Rubber GmbH (CSTR), l'un des principaux fabricants de produits en caoutchouc hautement durables et techniques, utilisés pour les systèmes de toiture.

Situé à Mannheim, en Allemagne, CSTR propose un département de 'R&D' innovant, des installations de production à la pointe de la technologie, ainsi qu'une équipe expérimentée de 130 employés, qui alimenteront la croissance de l'activité de toiture de Holcim à travers l'Europe.